Microsoft mete una IA en Word que hace el trabajo de un abogado junior

Microsoft acaba de meterle a Word una IA que redacta contratos como un becario de bufete y los socios de los despachos están sudando frío. Se llama Legal Agent, va incrustado en Copilot y promete hacer en cinco minutos lo que un junior tarda media tarde. La gracia (o la desgracia, según a quién preguntes) es que no hay que abrir otra app: vive dentro del Word de toda la vida.

El anuncio lo soltó la propia compañía esta semana y ya lleva tres días siendo tema en LinkedIn jurídico. Ahí donde antes había debate sobre si la IA llegaría algún día al gremio, ahora hay pánico fino, del que no se dice en voz alta pero se nota.

Qué hace exactamente Legal Agent dentro de Word

Legal Agent redacta, revisa y compara contratos sin salir del documento. Le pasas un borrador o le pides uno desde cero y te devuelve cláusulas listas, marca riesgos, sugiere redacciones alternativas y compara versiones contra una plantilla de referencia. También cruza el texto con la base documental del bufete si se conecta a SharePoint, según ha explicado la propia página oficial de Microsoft Copilot.

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El detalle interesante: no es un chatbot al que le tiras preguntas. Es un agente que ejecuta tareas. Le dices 'revisa este NDA y dime si la cláusula de no competencia se sostiene en derecho español' y se pone a trabajar. Tarda segundos.

La promesa de Microsoft es directa: lo que hacía un abogado junior en horas, el agente lo hace en minutos. Y aquí es donde la cosa se pone turbia para los becarios.

Por qué los bufetes están nerviosos de verdad

El trabajo de un abogado junior en un bufete grande es, en buena parte, repetitivo. Revisar cláusulas, comparar versiones de un contrato, marcar riesgos, redactar borradores estándar. Es justo lo que un agente como este puede absorber. No el trabajo creativo, no la estrategia procesal, no la negociación cara a cara — pero sí ese 60-70% de horas facturables que sostienen la pirámide del despacho.

Y ahí está el problema estructural. Los bufetes funcionan con un modelo en el que los junior trabajan muchas horas, los socios facturan caras esas horas y los clientes pagan. Si una IA hace ese trabajo en un cuarto del tiempo, el modelo se tambalea. El becario de bufete pasa a ser un puesto en peligro de extinción.

No es la primera vez que vemos esto. Cuando GitHub Copilot llegó a programación en 2022, los developers junior fueron los primeros en notarlo: menos contrataciones de entrada, más exigencia desde el día uno. Harvey, la IA legal que usan despachos como Allen & Overy, ya lleva meses haciendo trabajo de revisión documental. La diferencia es que Harvey es una herramienta especializada, cara y de nicho. Legal Agent va dentro de Word — el procesador de textos que ya tiene cualquier abogado encendido en su pantalla. La distribución masiva cambia el juego completamente.

Mi lectura: esto no se carga al abogado, se carga al becario. Los socios y los abogados senior van a usar la herramienta para multiplicar su productividad y van a contratar menos junior. Los que entren al gremio en los próximos años tendrán que demostrar valor desde la primera semana, sin la curva de aprendizaje que daba revisar contratos durante seis meses. Es brutal, pero es coherente con todo lo que está pasando en oficinas de cuello blanco. La gran pregunta es qué pasa con la formación: si los junior no hacen ese trabajo de fontanería, ¿cómo aprenden a ser senior? Nadie tiene una respuesta clara y por ahora todo el mundo mira para otro lado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Microsoft no lanza un juguete, lanza un cambio estructural metido en la app más usada del mundo de oficina. La ejecución técnica pinta sólida y la distribución es masiva — la pregunta no es si funciona, es cuántos becarios se quedan sin contrato el próximo curso (spoiler: bastantes).

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El resumen para vagos (TL;DR)