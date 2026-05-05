Absuelta la tertuliana del 'Begoño': la jueza lo ve como una 'gracieta'

La tertuliana Pilar Baselga ha quedado absuelta del delito de injurias graves contra Begoña Gómez y la jueza ha resuelto que llamarle 'Begoño' es, literalmente, una 'gracieta'. Sí, ha pasado.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Tertuliana absuelta, mujer del presidente del Gobierno como querellante, sentencia con la palabra 'gracieta' incluida y el PSOE saliendo a quejarse en X. Combo difícil de mejorar.

Qué ha dicho exactamente la jueza

Vamos por partes. El juzgado de lo penal número 22 de Madrid ha absuelto a Baselga, profesora e historiadora del arte, por aquellas declaraciones que soltó en noviembre de 2022 en el programa Los intocables de Distrito TV. Allí llamó 'Begoño' a Begoña Gómez y deslizó la insinuación de una supuesta transexualidad encubierta, además de mezclarla con un rollo de narcotráfico en Marruecos del que no hay nada acreditado.

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La jueza Beatriz Suárez lo deja por escrito: el término 'Begoño' no es injurioso por sí solo salvo que se pretenda poner en duda el género de la querellante, y aun así lo encuadra en el llamado animus iocandi, o sea, el humor satírico. Traducción para el resto: la propia acusación reconoció en su informe que aquello podía ser una 'gracieta', y la magistrada se ha agarrado a esa palabra para cerrar el caso. Una palabra muy poco habitual en sentencia, todo hay que decirlo.

El abogado de Gómez pedía 21.000 euros de multa por injurias graves con publicidad y otros 20.000 de indemnización solidaria con la cadena. Cero. Tampoco hay responsabilidad civil para Distrito TV, que en su día ya emitió un comunicado distanciándose del momentazo.

Por qué media España está discutiendo esto en X

Aquí viene lo bueno. La sentencia tira de dos argumentos que están dando juego en el debate. El primero: Begoña Gómez no declaró en el juicio y la jueza lo señala como una 'quiebra' de la prueba, porque sin relato directo de la afectada no se puede medir el impacto real en su reputación. El informe pericial aportado tampoco acreditaba tratamiento médico ni terapia.

El segundo: Gómez, como esposa del presidente del Gobierno, es considerada personaje público y no goza de la misma protección que un particular. Y remata la jueza con una frase que ya circula en bucle: 'la difamación por ligereza no está tipificada'. O sea, decir burradas con poca base no siempre es delito, aunque sea bochornoso. La vía civil sigue abierta para Gómez, eso sí.

El PSOE no se ha quedado callado. En la cuenta oficial del partido en X han lamentado la decisión hablando de 'deshumanización' y 'calumnia' y dejando un titular que se ha pasado solo por el grupo de WhatsApp de medio Madrid: 'Todo vale contra el Gobierno progresista'. Tela.

El precedente que hay que mirar para entender esto

El bulo de la falsa transexualidad de la pareja del líder no es nuevo, ni mucho menos. Lo han sufrido Brigitte Macron, Michelle Obama y la ex primera ministra Jacinda Ardern, todas señaladas por la misma teoría conspiranoica que circula por los rincones más turbios de internet. En el caso de Brigitte Macron, por ejemplo, hubo procesos judiciales en Francia y condenas a las difusoras del bulo. Aquí, en cambio, la balanza ha caído del otro lado.

¿Por qué? Porque el Código Penal español es muy garantista con la libertad de expresión cuando se trata de personajes públicos, y porque sin querellante en sala y sin pericial sólida, demostrar el dolo injurioso es complicado. Yo creo que la sentencia es coherente con la doctrina, aunque la elección del término 'gracieta' va a salir en debates de tertulia los próximos quince días, mínimo. La pregunta interesante es si Gómez tira de vía civil, donde la protección al honor funciona con otros parámetros y no necesita acreditar dolo penal. Si lo hace, segunda parte asegurada para finales de año. Si no, la 'gracieta' habrá ganado por la mano y el precedente queda fijado para futuras tertulias de patio.

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