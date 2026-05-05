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Meta usa análisis óseo con IA para detectar menores en Facebook

Facebook e Instagram estrenan un sistema de IA que escanea estructura ósea en fotos y vídeos para detectar a usuarios menores de 13 años. Busca 'pistas visuales' sin hacer reconocimiento facial, pero la idea ya levanta ampollas entre expertos en privacidad.

Jorge Sanz

Meta ha decidido que pedirte el DNI es de cobardes y que la mejor forma de saber si un usuario tiene menos de 13 años es analizar sus huesos con IA. No, no es el guión de un spin-off de Black Mirror: es lo que acaban de anunciar para Facebook e Instagram.

Una IA que te mira el esqueleto sin ser Sanidad

Según el comunicado oficial de Meta, su nuevo sistema de IA escanea las fotos y vídeos que publicas en busca de «temas generales y pistas visuales». Eso incluye altura, complexión y, atentos, la estructura ósea. La propia compañía se apresura a aclarar que no es reconocimiento facial: no identifica a la persona concreta, solo analiza rasgos anatómicos para inferir si esa silueta pertenece a un crío que debería estar viendo dibujos en lugar de scrollear Reels.

La redada digital no se queda en los huesos. La IA también rastrea publicaciones, comentarios, biografías y hasta los pies de foto en busca de «pistas contextuales» que delaten a un menor mintiendo sobre su edad. Vamos, que si tu sobrino escribe «espero que mis padres no vean esto», el sistema saltará como un resorte.

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La delgada línea entre proteger y fichar

Aquí empieza lo peliagudo. La intención es noble — sacar a los niños de redes sociales que no están diseñadas para ellos —, pero los métodos huelen a vigilancia masiva con un lazo de marketing. Hablamos de analizar rasgos físicos en imágenes que los usuarios suben voluntariamente, sin aviso explícito de que tus pómulos van a ser escrutados por un algoritmo.

Meta jura que no se almacenarán datos biométricos y que el sistema ni siquiera reconoce quién eres, solo estima una edad. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿qué pasa con los falsos positivos? Un adolescente de 14 años con rasgos infantiles, una persona adulta de complexión menuda... la IA no saca matrícula de honor en contexto y la cagada puede acabar con cuentas bloqueadas por error.

Ya hubo quien lo intentó — y salió regular

No es la primera vez que una plataforma intenta separar a los menores del fuego digital. YouTube lleva años pidiendo verificación de edad para contenido restringido, y el resultado es un caos de pasaportes escaneados, fotos borrosas de carnés y menores que simplemente mienten. La diferencia es que Meta no pide documentación: directamente te radiografía.

El debate de fondo es si merece la pena sacrificar la intimidad por una protección que, siendo realistas, no va a ser perfecta. Mientras, Bruselas se frota las manos con la DSA y la futura regulación de IA, y más de un padre verá con buenos ojos que Mark Zuckerberg haga de ciberniñera, aunque sea con un escáner de huesos en el bolsillo. Yo no lo tengo tan claro: el experimento conlleva riesgos de discriminación algorítmica, sobre todo en cuerpos diversos que la IA no ha visto durante el entrenamiento.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La tecnología detrás es potente y la intención suena bien, pero el tufillo a Minority Report es demasiado fuerte como para lanzar cohetes. Espera el primer caso de un niño bloqueado por tener los carrillos muy redondos.

El resumen para vagos (TL;DR)

  • 🎯 ¿Qué ha pasado? Meta usará IA para analizar la estructura ósea en fotos y vídeos y detectar a menores de 13 años en Facebook e Instagram.
  • 🔥 ¿Por qué importa? Es una medida extrema de protección infantil que roza la vigilancia invasiva sin precedentes en redes sociales.
  • 🤔 ¿Nos afecta o es solo un meme? Si tienes menos de 13 años, preocúpate. Si tienes más pero pareces un nene, también.
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