Meta usa análisis óseo con IA para detectar menores en Facebook

Meta ha decidido que pedirte el DNI es de cobardes y que la mejor forma de saber si un usuario tiene menos de 13 años es analizar sus huesos con IA. No, no es el guión de un spin-off de Black Mirror: es lo que acaban de anunciar para Facebook e Instagram.

Una IA que te mira el esqueleto sin ser Sanidad

Según el comunicado oficial de Meta, su nuevo sistema de IA escanea las fotos y vídeos que publicas en busca de «temas generales y pistas visuales». Eso incluye altura, complexión y, atentos, la estructura ósea. La propia compañía se apresura a aclarar que no es reconocimiento facial: no identifica a la persona concreta, solo analiza rasgos anatómicos para inferir si esa silueta pertenece a un crío que debería estar viendo dibujos en lugar de scrollear Reels.

La redada digital no se queda en los huesos. La IA también rastrea publicaciones, comentarios, biografías y hasta los pies de foto en busca de «pistas contextuales» que delaten a un menor mintiendo sobre su edad. Vamos, que si tu sobrino escribe «espero que mis padres no vean esto», el sistema saltará como un resorte.

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La delgada línea entre proteger y fichar

Aquí empieza lo peliagudo. La intención es noble — sacar a los niños de redes sociales que no están diseñadas para ellos —, pero los métodos huelen a vigilancia masiva con un lazo de marketing. Hablamos de analizar rasgos físicos en imágenes que los usuarios suben voluntariamente, sin aviso explícito de que tus pómulos van a ser escrutados por un algoritmo.

Meta jura que no se almacenarán datos biométricos y que el sistema ni siquiera reconoce quién eres, solo estima una edad. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿qué pasa con los falsos positivos? Un adolescente de 14 años con rasgos infantiles, una persona adulta de complexión menuda... la IA no saca matrícula de honor en contexto y la cagada puede acabar con cuentas bloqueadas por error.

Ya hubo quien lo intentó — y salió regular

No es la primera vez que una plataforma intenta separar a los menores del fuego digital. YouTube lleva años pidiendo verificación de edad para contenido restringido, y el resultado es un caos de pasaportes escaneados, fotos borrosas de carnés y menores que simplemente mienten. La diferencia es que Meta no pide documentación: directamente te radiografía.

El debate de fondo es si merece la pena sacrificar la intimidad por una protección que, siendo realistas, no va a ser perfecta. Mientras, Bruselas se frota las manos con la DSA y la futura regulación de IA, y más de un padre verá con buenos ojos que Mark Zuckerberg haga de ciberniñera, aunque sea con un escáner de huesos en el bolsillo. Yo no lo tengo tan claro: el experimento conlleva riesgos de discriminación algorítmica, sobre todo en cuerpos diversos que la IA no ha visto durante el entrenamiento.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La tecnología detrás es potente y la intención suena bien, pero el tufillo a Minority Report es demasiado fuerte como para lanzar cohetes. Espera el primer caso de un niño bloqueado por tener los carrillos muy redondos.

El resumen para vagos (TL;DR)