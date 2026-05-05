El dron kamikaze de cartón que Japón ha creado cuesta 2.000 dólares

Un dron kamikaze de cartón. Sí, lo has leído bien. Japón acaba de presentar un dron de guerra hecho literalmente de cartón, con un precio que lo convierte en la munición más absurda (y genial) del mercado: 2.000 dólares por cabeza. La startup AirKamuy lo llama AirKamuy 150 y el ministro de defensa japonés, Shinjirō Koizumi, ya ha posado con él como quien enseña un mueble recién montado.

Un dron que cabe en un paquete plano y vuela 80 minutos

Lo primero que choca no es solo el material, es la logística. El AirKamuy 150 viene empaquetado como un estor de Ikea, completamente plano, lo que permite meter 500 unidades en un solo contenedor estándar. Una vez en el destino, cualquier persona con dos manos y diez minutos libres puede armarlo sin herramientas. Un mueble de guerra, vamos.

Sus cifras son modestas pero coherentes: motor eléctrico, 80 minutos de autonomía y una carga útil de apenas 1,3 kilos. No pienses en misiles ni explosivos masivos; está diseñado para saturar defensas aéreas, absorber ataques enemigos o lanzar pequeños suministros. Su fuerza no está en el músculo, sino en el enjambre: cientos de estos drones volando a la vez pueden volver loco a cualquier sistema antiaéreo.

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La lógica aplastante de lo barato

En el tablero actual de la guerra con drones, el coste por unidad se ha vuelto una obsesión. Un dron Shahed iraní —los que Rusia usa para llover sobre Ucrania— cuesta entre 35.000 y 50.000 dólares. Derribar uno con un misil de defensa de seis cifras es una sangría. La propuesta japonesa es perversamente simple: si el enemigo tira cientos de drones caros, nosotros les lanzamos miles aún más baratos.

Pongámoslo en números de patio de colegio: con el precio de un solo Shahed, tú compras 17 AirKamuy. Y, como cualquier fábrica de cartón puede producirlos, la capacidad de escalar es casi inmediata. De repente, una empresa de packaging puede convertirse en proveedor militar. El plot twist lo han escrito en una caja de Amazon.

El cartón ya no es solo para envíos de vuelta

Si te suena raro todo esto, no es la primera vez que el cartón entra en combate. En Ucrania ya se usaron drones de cartón australianos —los SYPAQ— para misiones de reconocimiento con un coste similar. Pero el AirKamuy añade una vuelta de tuerca: no está pensado para sobrevivir, sino para morir barato. Su misión es ser destruido y, de paso, obligar al enemigo a gastar recursos en derribarlo.

La pregunta incómoda no es si funciona técnicamente —que lo hace—, sino qué tipo de conflicto estamos normalizando. Drones desechables, fabricación instantánea, saturación sin piedad... Es un McGyverismo bélico que mezcla ingenio y crudeza a partes iguales. Yo creo que la propuesta es brillante, pero también un escalofrío si te paras a pensarla dos minutos.

El primer lote de producción está previsto para pruebas de campo a finales de este año. Mientras, en algún hangar militar, alguien ya estará calculando cuántos drones de cartón caben en un portaaviones.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La idea es brillante por su sencillez logística y económica, y el factor «cartón» le da un aura de bricolaje que engancha. Pero el verdadero test será ver cómo se comporta bajo lluvia, enjambres y condiciones reales. Si aguanta, la guerra barata tiene nuevo rey.

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El resumen para vagos (TL;DR)