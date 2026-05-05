El disfraz de Bad Bunny en la Met Gala revienta las redes

Bad Bunny se ha plantado en la alfombra roja de la Met Gala 2026 disfrazado de anciano y ha hecho saltar Twitter por los aires. Pelo canoso, arrugas hiperrealistas, bastón en mano y un caminar tembloroso por la escalera más fotografiada del año. Nadie lo reconocía hasta que sonrió.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. El artista más escuchado del planeta convertido en un señor de 80 años en la gala de moda más vista del mundo. Tela.

Qué ha hecho exactamente Benito en la escalera del Met

Vamos por partes. La temática de la noche era 'La moda es arte', y mientras la mayoría de invitados se gastaba seis cifras en piezas de archivo, el puertorriqueño aparecía caracterizado como su versión anciana, con prótesis faciales de cine, peluca blanca y movimientos lentos fingidos.

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El look de Bad Bunny en el Met Gala surge como respuesta directa al tema de la exposición del Costume Institute de este año, 'The Aging Body'. Benito lo asumió sin reservas, confrontar el tiempo y la identidad en sus propios términos. Benito vistió un traje de esmoquin negro,… pic.twitter.com/Im7ZaK8Ygj — Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) May 5, 2026

El traje, lejos de ser una pieza de alta costura, era de la colección Zara x Charles James, la cápsula que el gigante gallego lanzó hace unos meses recuperando los patrones del diseñador angloamericano. Un traje negro, sobrio, casi de funeral. Y ahí está la gracia: la pieza más comentada de la noche costaba menos que el Uber de muchos invitados.

Según cuentan en redes, Benito no se detuvo a hablar con prensa. Sonrió, saludó con el bastón y siguió subiendo las escaleras como quien va a misa de doce. El silencio fue la mejor declaración posible en una alfombra donde todo el mundo necesita el micro.

Por qué medio internet está repitiendo el vídeo en bucle

El gesto tiene varias lecturas y todas alimentan el debate. Una: convertir un look low-cost en el viral de la gala más cara del año es un movimiento de marketing brillante para Zara, que no ha tenido que mover un dedo. Dos: ironizar sobre el envejecimiento en una industria obsesionada con el bótox y los filtros tiene su gracia, sobre todo viniendo de alguien de 32 años en plena cresta de la ola.

Y tres, la más evidente: el reguetonero más escuchado del planeta lleva años jugando a romper códigos. Falda en portadas, esmalte de uñas, looks fluidos, abrazos virales. Lo del anciano encaja en su libro de jugadas. Eso sí, el efecto sorpresa esta vez ha sido nuclear: muchos asistentes pasaron a su lado sin reconocerlo, y el momento en que la propia organización del Met confirmó que ese señor mayor era él disparó las búsquedas.

En su perfil oficial de Instagram, todavía no ha publicado nada del look. Ni falta que hace. El timeline lo está haciendo por él.

El precedente que nadie ha mencionado y la lectura de fondo

Esto no es nuevo del todo. En 2019, Jared Leto se llevó una réplica de su propia cabeza en otra Met Gala temática, y aún se recuerda. Lady Gaga ha hecho cuatro cambios de look en la misma alfombra. Rihanna apareció embarazada con look papal. La Met es ese sitio donde el ridículo de la noche se convierte en la portada del año, y Bad Bunny lo sabe.

La diferencia es que él ha jugado a otra cosa: en lugar de ir a más, ha ido a menos. Menos brillo, menos diseñador, menos juventud forzada. Un traje de Zara y una prótesis de viejo han ganado la noche a vestidos que valen lo que un piso en Lavapiés. La industria de la moda lleva años hablando de democratización y de que el lujo está en crisis, y aquí tenemos la imagen perfecta para ese discurso, aunque la haya firmado sin querer un cantante con guion propio.

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Lo interesante viene ahora. Veremos si Zara aprovecha el tirón con una segunda cápsula, si el equipo de Bad Bunny suelta el making-of de las prótesis (porque ese vídeo va a ser oro) y cuántos influencers intentan replicar el truco en las próximas semanas. Apuesta segura: muchos. Bien, pocos. La línea entre homenaje y disfraz de Halloween barato es finísima, y benito acaba de marcarla muy alto. Próximo capítulo: el desfile de imitaciones.

El chisme en 3 claves (TL;DR)