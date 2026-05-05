Un jugador de WoW logra la legendaria Sulfuras tras 20 años

Veinte años. Dos décadas. El tiempo que tarda un ser humano en nacer, crecer, sacarse una carrera y comprarse un piso. Y el tiempo que un jugador de World of Warcraft ha necesitado para conseguir una sola arma. Una que, por otro lado, merece la espera: la maza Sulfuras, el arma legendaria del mismísimo Ragnaros.

No es una exageración de taberna. La hazaña, compartida estos días en Reddit, ha reventado de envidia (sana, pero envidia) a toda la comunidad. El usuario en cuestión, un héroe anónimo con más paciencia que un santo, por fin pudo sostener en sus manos virtuales la maza que solo un 3% de jugadores ha visto caer tras derrotar al Señor del Fuego en Núcleo de Magma. Y sí, ha tardado exactamente 20 años en conseguirlo.

20 años de farmeo, cientos de intentos y un milagro en Núcleo de Magma

Para quien no haya pisado Azeroth, aclarémoslo rápido: Sulfuras no se obtiene matando a Ragnaros y ya está. Oh, no. Primero necesitas el Martillo de Sulfuron, que solo forjan los herreros más curtidos tras una receta carísima y un montón de materiales que, en su momento, valían como una suscripción anual. Luego, el verdadero dolor de muelas: conseguir el Ojo de Sulfuras, un objeto con un 3% de probabilidad de drop. Un 3% cada semana. Si eres el afortunado al que le toca el turno de loot, claro. Si no, vuelta a la cola. Esto no es farmear reputación; es una penitencia medieval.

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El Redditor en cuestión ha visto pasar la vida. Mientras él perseguía la maza, World of Warcraft ha lanzado nueve expansiones, ha cambiado tres veces de motor gráfico y ha visto nacer y morir a toda una generación de jugadores. Y ahí seguía él, fiel a la causa. La publicación original, rebosante de orgullo, es un 'por fin' que retumba más que cualquier grito de victoria en una raid.

Esa envidia que da la maza más legendaria de todo Azeroth

La comunidad no ha tardado en reaccionar. La mayoría le felicita, porque reconocen la gesta. Otros, los menos, recuerdan con rencor aquellas broncas de hermandad por ver quién se llevaba la reliquia. En los tiempos del vanilla, Sulfuras y otras armas legendarias eran motivo de divorcio guildil. El sistema de DKP (puntos por asistencia) se convertía en una subasta de mal rollo. Los paladines decían que era para ellos; los chamanes, que también. Los guerreros, pues obvio. Y los pícaros, solo por trolear. Un drama que muchos vivimos con las Gujas de guerra de Azzinoth, pero eso es otra historia.

Ahora, dos décadas después, el poseedor de la Sulfuras puede pasearse por Orgrimmar o Ventormenta y que le miren como al mismísimo Ragnaros. No le hará falta ni montura. El respeto en el gremio se lo ha ganado a pulso, literalmente.

El placer masoquista de perseguir un pixel durante dos décadas

Que alguien dedique 20 años a un arma virtual solo se entiende desde dentro. No es loot, es legado. Esto conecta con una vieja discusión en los MMO: ¿hasta qué punto recompensa un juego mantener a sus jugadores enganchados a probabilidades infinitesimales? Blizzard ha ido limando asperezas con los años —los legendarios de expansiones recientes se consiguen casi por hacer cadena de misiones—, pero nada iguala el prestigio de lo clásico. Esa mezcla de nostalgia, dedicación y puro masoquismo lúdico que convierte un simple item en un mito.

La Sulfuras no es la mejor arma del juego hoy. Ni de lejos. Pero quien la empuña no busca stats; busca una historia que contar. Y este jugador, por fin, puede contar la suya. Y no, no es que sea un manco que llegó tarde; es que la suerte no le acompañó hasta ahora. Veinte años esperando que un señor de fuego suelte un ojo. Una heroicidad moderna.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. No es un lanzamiento, es un hito. La comunidad vibra con la nostalgia y la paciencia del Redditor, y nosotros también. Que te den una maza tras 20 años es como si el destino te pidiese perdón con un regalo. Eso sí, si no has jugado a WoW, quizá nos estás mirando raro.

El resumen para vagos (TL;DR)