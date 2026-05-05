GTA VI apunta a 25 millones de copias el día uno y Sony se frota las manos

Take-Two acaba de poner sobre la mesa la cifra más loca del año: GTA VI apunta a 25 millones de copias vendidas el día uno. Y Sony, en la sombra, ya tiene su acuerdo cerrado con Rockstar para sacar tajada del bombazo.

Lo cuenta Jason Schreier en Bloomberg, que es quien suele tener la información buena del sector antes que nadie. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, ha calificado las expectativas internas como 'altas y terroríficas'. Ese vocabulario ya te dice por dónde van los tiros.

Ocho años, miles de empleados y un presupuesto sin techo

El dato que hace que se te caiga el café: GTA VI lleva más de ocho años en desarrollo con varios miles de personas trabajando entre las distintas sedes de Rockstar. Zelnick dice que los equipos creativos tienen 'recursos ilimitados' para conseguir el resultado perfecto, lo que en cristiano significa que se han gastado una millonada que ni ellos quieren admitir en voz alta.

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Curiosamente, la IA no ha ayudado a abaratar nada. Lo deja caer Take-Two sin entrar en detalles, pero la lectura es clara: los costes han subido, no bajado. Estamos ante uno de los videojuegos más caros jamás producidos, en la liga de las superproducciones de Hollywood pero con la diferencia de que aquí, si fallas, te crujen en Reddit durante una década.

Y sí, hay crunch. La palabra fea de la industria, esa sobrecarga laboral brutal en las semanas previas al lanzamiento, vuelve a aparecer en el reporte de Bloomberg. No sorprende a nadie y eso es justamente lo triste.

El órdago de las 25 millones (y por qué 10 sería un fracaso)

Aquí viene el momento de soltar la silla. Take-Two estima que, por la escala del juego y el hype acumulado, podrían colocar 25 millones de copias solo en el lanzamiento. Pero atención al matiz: dicen literalmente que vender 'solo' 10 millones sería un desastre según sus estándares. Diez. Millones. Desastre.

Para que te hagas una idea de lo gordo que es esto: Hogwarts Legacy, el lanzamiento más rápido de los últimos años fuera de la órbita Rockstar, vendió 12 millones en sus dos primeras semanas. Take-Two quiere doblar eso en horas. Casi nada.

El acuerdo Sony-Rockstar y por qué PC se queda en el banquillo

Aquí está el chisme empresarial. Schreier confirma que Sony y Rockstar tienen un acuerdo de marketing en torno al lanzamiento. Vamos, que vas a ver el logo de PlayStation pegado a Vice City en cada anuncio, cada tráiler y cada cartel de autobús.

Pero ojo, que el propio Zelnick aclara algo importante: ese acuerdo no es la razón por la que GTA VI no llega a PC el día uno. La explicación oficial es más fría: el núcleo del consumidor está en consola, y lanzar primero ahí y luego en PC es una jugada para que mucha gente acabe comprando el juego dos veces. Maquiavélico, pero coherente con la lógica del negocio.

Spoiler: les va a funcionar. Tú y yo lo sabemos.

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Por qué este lanzamiento es la prueba de fuego de toda una era

Llevamos desde 2013 sin un GTA mainline. Trece años. En ese tiempo Fortnite ha pasado de no existir a ser una plataforma cultural, han salido tres generaciones de consolas y los juegos como servicio se han comido medio mercado. La pregunta de fondo es si el modelo Rockstar —mundo abierto monumental, narrativa de cine, lanzamiento único y caro— sigue teniendo sentido cuando el resto de la industria persigue retención y micropagos.

Si GTA VI revienta los 25 millones, será la confirmación de que la gente sigue queriendo experiencias singulares y no solo skins. Si se queda en 10, será un terremoto y la primera grieta seria del paradigma. La fecha está marcada: 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X/S, con la versión PC llegando después y casi seguro arrasando otra vez. La historia no espera. Saca la cartera.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9,5/10. Trece años de espera, un equipo gigante con presupuesto ilimitado, Sony empujando el carro y un objetivo de 25 millones que solo se atreve a poner sobre la mesa Rockstar. Si esto sale mal, no sale mal nada en esta industria. (Y si sale bien, prepárate para no ver a tus amigos hasta enero de 2027).

El resumen para vagos (TL;DR)