Los estrenos de verano con los que cuentan los cines españoles

El inicio del año ha sido positivo para las salas de cine. Sean comedias españolas como 'Aida y Vuelta' y 'Torrente Presidente', o los grandes blockbusters de Hollywood como 'Proyecto Salvación', 'Michael' o 'El diablo viste de Prada 2', las cintas que se esperaba que fueran los grandes imanes del público han funcionado, y otras como 'The Drama' o 'Amarga Navidad' han superado las expectativas de sus presupuestos. En esta situación, los cines, por primera vez en años, ven el verano con más optimismo que desesperación.

La lista no es pequeña, con regresos de grandes franquicias como las nuevas cintas de Marvel, 'Spider-Man: un nuevo día'; DC, 'Supergirl'; Star Wars, 'The Mandalorian and Grogu'; y las nuevas entregas de 'Toy Story' y 'Scary Movie'. Esa lista debería ser suficiente para los datos del verano en la temporada estival, aunque, como siempre, predecir la taquilla es complicado, pues es difícil medir el entusiasmo real de los espectadores ante los nuevos estrenos.

Lo cierto es que hay varios fenómenos que parecen haber cambiado la tendencia que se veía en las salas desde la pandemia. No solo es que hayan vuelto las grandes franquicias, sino que los éxitos recientes de las mencionadas 'Proyecto Salvación' o 'El Drama' han recuperado el brillo de las estrellas de cine como imanes para la taquilla, algo que el año pasado ya habían vuelto a recordar tanto 'Marty Supreme' como la ganadora del Oscar 'Una batalla tras otra'. Este año repiten esa fórmula cintas como la comedia familiar 'Ovejas detectives' y la nueva adaptación de 'El beso de la mujer araña'.

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El riesgo es evidente, menos ingresos, menos sesiones, menos cines abiertos. Fuente: Agencias

También hay dos cintas que cuentan con que sus directores tengan la misma capacidad de atraer espectadores que las estrellas frente a la cámara. La nueva adaptación de 'La odisea' es el gran regreso de Christopher Nolan a la gran pantalla tras el éxito de 'Oppenheimer', y 'El día de la revelación' es el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción y al mundo de los ovnis, que ayudó a definir con clásicos como 'E.T.' y 'Encuentros en la tercera fase'.

EL CINE ESPAÑOL TAMBIÉN CUENTA CON GRAN REPRESENTACIÓN EN 2026, PERO LOS GRANDES ESTRENOS PASAN DEL VERANO

Lo cierto es que la situación del cine español para este verano es algo distinta a la de los grandes estrenos de Hollywood. Si bien hay un par de estrenos que pueden tener resultados interesantes en los próximos meses, como 'Pizza Movies' de Carlo Padial o 'Días de agosto' de Chema de la Peña, la falta de las típicas comedias familiares de Santiago Segura, que ha puesto a descansar la fórmula para volver a la saga Torrente, ha dejado un agujero importante en el calendario del cine ibérico.

Es cierto que para el último tramo del año se esperan algunas cintas clave, como el regreso de Rodrigo Sorogoyen con 'El ser querido' o el debut en la gran pantalla de 'Los Javis' con 'La bola negra', la adaptación libre de la última obra inconclusa de Lorca, esperando al otoño para estrenarse. Esto se debe al interés de las distribuidoras en que estas películas compitan por premios, tanto en España como en el mundo, pues se ha decidido que se paseen por los festivales de Europa antes de llegar a la taquilla.

¿EL AÑO DEL REGRESO DE LAS SALAS DE CINE?

En cualquier caso, a pesar del buen inicio del año y las previsiones positivas, todavía hay dudas sobre el resto del año. Es posible que algunos de los grandes estrenos que se esperan no atraigan a los espectadores y acaben con un mal resultado; tradicionalmente, hay algún fracaso sorpresa en estas fechas, o que los buenos datos de principios del año, en un panorama en el que los espectadores vayan al cine un número reducido de veces, acaben por castigar a las películas de la temporada de calor.

También vale la pena seguir de cerca la respuesta de los espectadores al regreso de algunas de las cintas clásicas que vuelven a la gran pantalla en las próximas semanas. Es una apuesta que se ha hecho parte del calendario de las salas de los últimos años, y que este año cuenta con los regresos de las dos cintas de 'Top Gun', así como de la trilogía de 'El señor de los anillos' a la gran pantalla.