Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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Resultados del sorteo de la Bonoloto del 5 de mayo

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

Qué!

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 5 de mayo, ha estado formada por los números 42, 41, 10, 44, 23 y 47. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.687.703,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº6 de Marbella (Málaga), situada en Avda. General López Domínguez, 9-A.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº21.155 de Cádiz, situado en Avda. Ana de Viya, 6.

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