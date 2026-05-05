El Atlético pisa Inglaterra con una racha que asusta a Simeone

El Atlético aterriza en Inglaterra con la maleta llena de fantasmas y un dato que pone los pelos de punta a cualquiera del Metropolitano. La racha en suelo inglés del equipo del Cholo es para taparse los ojos.

Lo que dicen los números (y por qué Simeone no duerme)

Vamos por partes. El Atleti vuelve a pisar Inglaterra en una eliminatoria europea de las que marcan temporada, y los antecedentes no acompañan ni un poquito. Según recoge la agencia EFE, los rojiblancos llevan años patinando cuando cruzan el Canal: derrotas en Stamford Bridge, en Old Trafford, en el Etihad y también en el nuevo estadio del Tottenham. Una colección que ya pesa.

El Atlético no gana en Inglaterra desde hace varias visitas seguidas, y eso en una eliminatoria a doble partido se nota. Mucho. La irregularidad a domicilio del equipo no es una sensación, es estadística pura: fuera del Metropolitano, este Atleti es otro equipo y el cuerpo técnico lo sabe perfectamente.

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Lo curioso es que Simeone, que en su día convirtió Old Trafford en escenario de una de sus noches mágicas, ahora se agarra precisamente a esos recuerdos para tirar del grupo. El historial europeo del club tiene capítulos gloriosos en suelo inglés, sí, pero también uno reciente bastante más áspero.

Por qué este partido pinta a final antes de la final

Aquí viene lo bueno. El Atleti se planta en Inglaterra después de una temporada en LaLiga con altibajos clásicos del proyecto: brillo en casa, sustos fuera, y una sensación general de que el equipo necesita un golpe encima de la mesa para validar el curso. La Champions, otra vez, como tabla de salvación emocional.

El plan del Cholo nunca cambia demasiado y precisamente ahí está el debate. ¿Sirve el guion de siempre contra rivales de la Premier que llegan con ritmo, físico y profundidad de plantilla? La Champions de esta temporada está siendo durísima para los equipos españoles a domicilio, y el Atleti necesita algo más que orden y contragolpe para sacar resultado.

El detalle que casi nadie está mirando: la irregularidad fuera de casa del Atleti no es solo en Europa. En Liga también ha dejado puntos en estadios donde no debería, y eso ha alimentado la teoría de que este equipo solo se siente cómodo cuando juega con la grada del Metropolitano detrás empujando. Tela.

El antecedente que Simeone repite en privado

Para entender el momento toca tirar de hemeroteca. El Atleti ya ha vivido eliminatorias en Inglaterra que parecían cuesta arriba y las ha sacado adelante con el patrón Cholo: encajar lo justo, golpear en el momento exacto, y vivir. Old Trafford 2017 sigue siendo el espejo. Pero también está el espejo contrario: visitas recientes en las que el equipo se quedó sin respuestas, sin balón y sin ideas.

Lo que pasa es que comparar 2026 con aquellas noches es trampa. Aquel Atleti tenía a Godín, a Koke en su mejor versión y a un Griezmann en estado puro. Este es otro equipo, otro ciclo y, sobre todo, otra Premier: los rivales ingleses de ahora corren más, presionan mejor y tienen plantillas con tres futbolistas top por posición. La pregunta es si Simeone, que ya superó el debate sobre su continuidad hace un par de temporadas, todavía tiene el plan que le funcionaba antes o necesita reinventarse del todo.

Mi lectura: el Atleti puede sacar resultado, claro que sí, pero va a depender más de aciertos puntuales que de un dominio sostenido. Si el partido se le pone físico de verdad, el banquillo rojiblanco no tiene los recursos de los grandes ingleses. Y eso, a estas alturas de Champions, se paga. Caro.

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Lo que viene en los próximos días marcará la temporada del club. O Simeone reescribe su relación con Inglaterra, o el debate va a volver con todo. Y esta vez, sin escudo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)