AEMET emite avisos y pone en vigilancia a varias comunidades por "alta probabilidad" de tormentas

El clima en España se presenta inestable, con la llegada de lluvias y tormentas que afectarán principalmente al noreste del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos para diversas comunidades autónomas, incluyendo Aragón, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana, debido a la previsión de precipitaciones intensas y fenómenos tormentosos.

La AEMET ha puesto en aviso a varias provincias del noreste de España debido a la alta probabilidad de lluvias y tormentas. Específicamente, Huesca, Teruel y Zaragoza en Aragón, junto con Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona en Cataluña, se encuentran bajo vigilancia. La Ribera del Ebro en Navarra y Castellón en la Comunidad Valenciana también están en alerta. Esta situación de inestabilidad atmosférica se concentrará principalmente en el tercio nordeste peninsular y Baleares.

Se espera que los cielos permanezcan nubosos o cubiertos, con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta y granizo. En algunas zonas, como el tercio nordeste y el Cantábrico oriental, estas precipitaciones podrían ser localmente fuertes, especialmente durante la tarde. Es importante destacar que incluso el extremo norte del país podría experimentar alguna tormenta aislada en la primera mitad del día. Estas condiciones climáticas adversas exigen precaución y seguimiento constante de las actualizaciones meteorológicas.

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Además de las lluvias y tormentas, la AEMET prevé nevadas en zonas de montaña de la mitad norte de la península. La cota de nieve se situará en torno a los 1.500 metros en el noroeste y entre 1.600 y 1.800 metros en el resto. Esto implica que las zonas de montaña podrían experimentar una acumulación significativa de nieve, lo que podría afectar a la circulación y a las actividades al aire libre. En el resto de la mitad norte peninsular, se espera un predominio de intervalos nubosos, con nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde, cuando es probable que se registren chubascos ocasionales, más intensos en entornos de montaña del este.

TIEMPO ESTABLE EN LA MITAD SUR Y CANARIAS

Mientras el noreste peninsular se enfrenta a condiciones climáticas adversas, la mitad sur del país disfrutará de un tiempo más estable. El pronóstico indica cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubosidad de evolución y algún chubasco aislado en el sureste. Esta diferencia en el tiempo contrasta fuertemente con la situación en el norte, donde las lluvias y tormentas serán la tónica predominante.

Asimismo, se prevén brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular y montañas del centro. Estas nieblas podrían reducir la visibilidad en algunas zonas, lo que exige precaución al conducir por la mañana. En Canarias, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con algún chubasco en las montañas de las islas más occidentales. Esto indica que, aunque el tiempo será relativamente estable en el archipiélago, no se descartan algunas precipitaciones localizadas.

DESCENSO DE TEMPERATURAS Y VIENTOS MODERADOS

En cuanto a las temperaturas, la AEMET especifica que las máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, mientras que se mantendrán con pocos cambios en el resto. Esta bajada de temperaturas intensificará la sensación de frío en las zonas afectadas por las lluvias y tormentas. La excepción a la bajada de las mínimas estará en Galicia y Canarias, donde se esperan pocos cambios. La capital de provincia con previsión de temperatura más baja será León, con 3ºC.

En lo que respecta al viento, predominará el componente oeste en la Península, moderado en litorales del norte y sur, incluso con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y Alborán. Estos vientos fuertes podrían dificultar la navegación y aumentar el riesgo de incendios forestales. En el resto, el viento será en general flojo y arreciará por la tarde. A su vez, habrá viento moderado del este y nordeste en Canarias y del suroeste tendiendo a variable en Baleares. La variabilidad del viento en Baleares podría generar condiciones marítimas cambiantes.