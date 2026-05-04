El plano televisivo a Ivana Knoll en Miami que ha incendiado la F1

El cámara del GP de Miami enfocó a Ivana Knoll en plena vuelta rápida y X lleva ardiendo desde el domingo por la noche. Otra vez el mismo debate, otra vez la misma realización, otra vez la Fórmula 1 mirando para otro lado.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Realización oficial de la F1 cazada en directo, modelo croata con tirón global y debate sobre sexismo encima de la mesa. Esto va a durar.

Qué pasó exactamente con la cámara y la modelo croata

Vamos por partes. En plena retransmisión del Gran Premio de Miami, el realizador metió un plano cerrado y largo a Ivana Knoll, modelo croata reconocida en el paddock por ser fija en cada carrera con un look distinto. Hasta ahí, lo de siempre. Lo gordo es que el plano se repitió varias veces durante la carrera, mientras en pista se decidía la pelea por el podio.

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Camera man got a little distracted but he finished strong pic.twitter.com/5ELYbDzYkB — Barstool Sports (@barstoolsports) May 2, 2026

El vídeo se volvió viral en menos de una hora. Cuentas de aficionados a la F1, periodistas y fans del automovilismo empezaron a recopilar los segundos exactos en los que la cámara abandonaba la acción de pista para ir a buscarla a ella. Tela.

La cuestión no es Ivana Knoll, que lleva años yendo a carreras y partidos del Mundial sin esconderse. La cuestión es la decisión editorial de la realización oficial, que depende directamente de la propia Fórmula 1. Cuando enfocas a una mujer del público mientras Verstappen está atacando a McLaren en la curva 17, algo no cuadra.

Por qué medio paddock está pidiendo cambios en la realización

Aquí viene lo bueno. La F1 prometió hace ya un par de temporadas que iba a cuidar la imagen del deporte tras varias polémicas similares, y en redes le están sacando los recortes. Periodistas especializadas, ex pilotas y cuentas con miles de seguidores han recordado que la categoría sigue arrastrando un problema de fondo con cómo se retrata a las mujeres en sus retransmisiones,, sean del paddock, del público o invitadas vip.

El detalle que casi nadie está mencionando: en la misma carrera, Kimi Antonelli protagonizó un adelantamiento limpio sobre un campeón del mundo y la realización tardó en repetirlo. Prioridades raras. El italiano de Mercedes está siendo la sensación del año y su jugada se quedó casi enterrada por el plano viral.

Ivana Knoll, por su parte, ha reaccionado con su línea habitual: subió el clip a Instagram, sin drama, comentando la situación con humor. Ella no es el problema y lo tiene claro. Lo dejó muy resumido en su perfil oficial verificado.

El precedente que la F1 prefiere no recordar

Esto ya pasó. Lo recordamos todos. En 2018 la categoría retiró a las llamadas grid girls tras años de presión social, prometiendo un cambio cultural profundo. Aquella decisión la documenta hasta su entrada de Wikipedia, donde se explica el debate que la rodeó. Bien, pues siete años después estamos otra vez con la cámara haciendo exactamente el trabajo que se suponía que ya no se hacía.

Mi lectura es clara: el problema no es enfocar al público, que es parte del show. El problema es a quién se enfoca, cuánto tiempo y a costa de qué. Cuando la realización dedica más segundos a una modelo que a un adelantamiento decisivo, está enviando un mensaje editorial. Y ese mensaje choca de frente con la imagen moderna que la F1 quiere vender, sobre todo en mercados como Estados Unidos donde Netflix la ha rejuvenecido entero con Drive to Survive.

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El próximo GP es Imola y la realización en Europa suele estar gestionada por un equipo distinto. Habrá que ver si el ruido del fin de semana se queda en ruido o en correctivo interno. La conversación está servida.

Caos, pero caos del bueno.

El chisme en 3 claves (TL;DR)