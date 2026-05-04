Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo rumbo a Canarias

Tres personas han muerto por hantavirus en un crucero de lujo que cruzaba el Atlántico rumbo a Canarias y la OMS ya está encima del caso. El barco salió de Argentina con destino a Cabo Verde y luego al archipiélago, y por el camino se ha topado con un virus que casi nadie tenía en el radar. Agárrate, porque la cosa pinta rara.

Qué ha pasado exactamente en el barco

El crucero, de los caros, partió de Argentina hacia Cabo Verde con escala prevista en Canarias. Durante la travesía se detectaron tres muertes por hantavirus, una infección que transmiten los roedores y que normalmente vemos en zonas rurales de América, no en un camarote con bufé libre. La OMS ha activado los protocolos para evaluar el riesgo a bordo y la posibilidad de que haya más afectados entre pasaje y tripulación.

Tres muertes confirmadas en plena travesía atlántica es una cifra que en cualquier otro contexto haría saltar todas las alarmas, y aquí también. Las autoridades sanitarias internacionales y los gobiernos implicados (Argentina como puerto de salida, Cabo Verde como escala y España como destino final) están coordinándose para revisar las condiciones higiénicas del barco y rastrear cualquier punto donde haya podido haber roedores.

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Hantavirus: qué es y por qué casi nadie lo conoce

El hantavirus no es un patógeno nuevo, pero sí extremadamente raro fuera de focos muy concretos. Se contagia por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, normalmente al inhalar partículas en espacios cerrados poco ventilados. No se transmite de persona a persona en la mayoría de variantes, lo que es buena noticia, pero la mortalidad cuando da la cara puede llegar al 35-40% en los casos más graves. Hay más contexto sobre la familia de virus en su entrada de Wikipedia, que explica las cepas y zonas donde suele aparecer.

Lo llamativo aquí no es solo la enfermedad, sino el escenario. Un crucero de lujo es prácticamente lo opuesto al hábitat clásico del hantavirus, que se asocia a graneros, casas rurales abandonadas o entornos con presencia de ratones silvestres. Que aparezca en un barco en mitad del Atlántico apunta a que algún roedor coló en la bodega o en cocinas, y de ahí saltó a humanos. Cosas que pasan en 2026.

La OMS, que tiene ficha pública sobre el patógeno en su web oficial, está evaluando si conviene retener el barco o permitirle atracar bajo cuarentena estricta. Lo que está claro es que los pasajeros llevan días en alerta máxima y la tripulación, peor.

Por qué este caso es serio y qué precedentes hay

Los brotes en cruceros no son nuevos. Hemos visto el norovirus disparado, hemos visto la legionella, y por supuesto vivimos el Diamond Princess al inicio de la pandemia de covid en 2020, aquel barco anclado en Yokohama que se convirtió en placa de Petri flotante. Pero hantavirus en un crucero es prácticamente inédito, y eso es justo lo que está poniendo nerviosos a los epidemiólogos.

La diferencia con otros brotes en barcos está en la rareza del patógeno y en lo poco preparados que están los protocolos para detectarlo a tiempo. Las navieras tienen planes para gastroenteritis, para gripe, para covid. Para hantavirus, no tanto. Si el caso confirma que hubo presencia continuada de roedores en zonas comunes o cocinas, el agujero en los controles sanitarios es enorme y va a haber consecuencias regulatorias serias para la industria. El sector del crucero de lujo se enfrenta a una crisis reputacional difícil de digerir, justo cuando llevaba dos temporadas de récord post-pandemia.

Para Canarias, el aviso es importante: el archipiélago vive en parte del turismo de cruceros, y un caso como este obliga a revisar protocolos portuarios. La pregunta que queda en el aire es si lo de este barco fue un fallo aislado o la punta del iceberg de unas inspecciones que, en algunas rutas, se han relajado más de la cuenta. Los próximos días serán clave para saber si hay más afectados y si la OMS endurece recomendaciones globales.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)