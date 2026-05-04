El innovador cosmético azul de Mercadona que transforma tu mirada por menos de 5 euros

¿Buscas el mejor tono para potenciar tu maquillaje durante esta exigente temporada de primavera-verano? Conseguir unos ojos visualmente más grandes al instante es el objetivo principal de muchas personas que siguen de cerca las últimas tendencias del sector y Mercadona responde a nuestras necesidades.

La excelente noticia es que la marca Deliplus de Mercadona tiene la respuesta exacta a esta necesidad estética, y lo hace con un artículo de alta calidad que cuesta menos de 5 euros. Te contamos todos los detalles precisos sobre este artículo que ya está dando mucho de qué hablar en el mundo de la belleza.

El acierto de Mercadona al reformular su sección de belleza

El acierto de Mercadona al reformular su sección de belleza | Fuente: Mercadona

Es un hecho innegable que estamos ante uno de los productos de cosmética más virales de Mercadona en la actualidad. Y no, en esta ocasión no estamos analizando el famosísimo perfilador de labios en color canela que rompió los esquemas de ventas hace un tiempo. Hablamos de otro referente fundamental de la firma Deliplus del que prácticamente todo el mundo ha oído hablar en algún momento debido a su excelente rendimiento.

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La cadena de supermercados española tiene la constante costumbre de revisar, actualizar y mejorar las opciones que ofrece a sus clientes, y hace poco tiempo decidió cambiar por completo la formulación de toda su colección de máscaras de pestañas.

Durante este exhaustivo proceso de renovación en los pasillos de Mercadona, los consumidores habituales notaron cómo algunas máscaras desaparecieron definitivamente del catálogo, otras opciones completamente nuevas llegaron para quedarse y varias de las versiones clásicas fueron modificadas para optimizar sus resultados.

Dentro de toda esta variada y competitiva colección de maquillaje, hay una clara ganadora que ha logrado conquistar al público general. Se trata de la exitosa "Long Extreme" de Deliplus. Este producto en concreto está pensado y diseñado específicamente para que el usuario pueda ganar una definición extrema y una longitud sin precedentes en las pestañas.

Un diseño técnico para lograr pestañas infinitas

Un diseño técnico para lograr pestañas infinitas | Fuente: Mercadona

Para lograr ese efecto estético tan deseado por todos, la versión tradicional de este cosmético cuenta con una arquitectura muy particular en su herramienta de aplicación. Su cepillo incorpora unas cerdas muy finas y cortas. Esta estructura geométrica resulta totalmente fundamental durante el uso, ya que permite que el producto llegue de manera impecable aportando el pigmento necesario desde la misma raíz hasta la punta, trabajando minuciosamente pelo a pelo.

Lo que más gusta a los compradores diarios de este producto de Mercadona es que aporta una sensación de ojo mucho más grande de forma completamente instantánea, creando un espectacular efecto de pestañas infinitas desde la primera pasada frente al espejo.

Todo lo anterior se suma al hecho de que su fórmula original deja un color negro ultra pigmentado que enmarca el rostro con muchísima fuerza. Otro de sus grandes atractivos es su coste, ya que se comercializa por exactamente 4,50 euros. Pero toda esta información técnica ya la conocíamos. La verdadera sorpresa ha llegado ahora con una apuesta mucho más arriesgada por parte de la cadena.

El vibrante tono de Mercadona perfecto para la temporada

Aquí es donde entra en juego la gran novedad que está revolucionando por completo los neceseres. Mercadona ha sacado al mercado una versión inédita de esta exitosa máscara, apostando fuertemente por el color azul. Este audaz lanzamiento nos tiene completamente conquistados porque deja un rastro cromático precioso y muy llamativo. Para adaptarse a las exigencias particulares de este nuevo formato, el cosmético cuenta con unas cerdas dispuestas en formato diagonal justo en el extremo del aplicador. Esta inteligente modificación sirve específicamente para llegar a los sitios más difíciles y ganar una mayor precisión.

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Este cosmético de Mercadona ostenta el tono perfecto para lucir durante los cálidos meses de primavera-verano. Actualmente, puedes encontrar el artículo disponible tanto navegando en su página web oficial como visitando físicamente sus tiendas. El coste económico se mantiene intacto respecto a su formato clásico, marcando 4,50 euros en la etiqueta. Como era de esperar ante unas características tan atractivas, el producto ya está arrasando a nivel de ventas en toda España.