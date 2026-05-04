Salario digno en España: el dato de las B Corps que marca tu sueldo

Si trabajas en una empresa con sello B Corp en España, tienes muchas papeletas de cobrar por encima del Salario Mínimo Interprofesional: más del 80% de estas compañías paga lo que se considera salario digno, según un informe del movimiento B Corp publicado este abril. Y ese dato te sirve para negociar.

El SMI en España está fijado en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas para 2026, pero el llamado salario digno (el que cubre de verdad alquiler, comida, transporte y un mínimo de imprevistos en la ciudad donde vives) suele estar bastante por encima. Aquí va la traducción al lunes en el trabajo.

Qué dice exactamente el informe (y por qué importa para tu nómina)

El estudio analiza a las empresas certificadas como B Corp (el sello internacional que acredita estándares sociales, ambientales y de transparencia) que operan en España. La cifra clave: el 82% de estas compañías paga por encima del salario digno calculado para su zona. Es decir, no se quedan en el suelo legal del SMI.

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El matiz importante es ese: salario digno no es lo mismo que salario mínimo. El SMI lo fija el Gobierno por real decreto publicado en el BOE y se aplica a todo el país por igual. El salario digno se calcula por territorio (no es lo mismo Madrid que Cáceres) y según una cesta básica real de gastos. En las ciudades grandes la diferencia entre uno y otro puede pasar de los 400 euros al mes.

Cómo te sirve esto si estás negociando sueldo

Vamos al grano. Si vas a una entrevista o a una revisión salarial, este informe te da munición concreta. No es un dato militante, es un benchmark de mercado: las empresas que se preocupan por su reputación social ya pagan por encima del SMI de forma sistemática. Si la tuya no lo hace, tienes argumento para preguntar por qué.

Tres usos prácticos del dato:

En negociación inicial: pide referenciar tu sueldo a la cesta de gastos de tu ciudad, no al SMI nacional.

En revisión anual: si tu subida no cubre el IPC (Índice de Precios al Consumo, lo que mide cuánto sube la vida), estás perdiendo poder adquisitivo real.

En cambio de empleo: las B Corps son un nicho creciente y, según este informe, suelen pagar mejor de partida.

Eso sí, ojo con la letra pequeña. El sello B Corp valora muchas cosas (gobernanza, impacto ambiental, comunidad), no solo el sueldo. Que una empresa lo tenga no garantiza que tu puesto concreto esté bien pagado, pero la probabilidad estadística juega a tu favor.

El contexto que el informe no cuenta (y conviene saber)

Aquí toca poner las cosas en su sitio. Que un 82% de B Corps pague salario digno suena bien, pero el universo total de empresas certificadas en España es pequeño: rondamos las 280 compañías a día de hoy, según el directorio oficial del movimiento. Estamos hablando de un nicho minoritario dentro del tejido empresarial, no del mercado laboral general.

El precedente comparable es el del salario mínimo en Reino Unido y su Living Wage Foundation, que lleva más de una década publicando un salario digno por territorios y certificando empresas que se comprometen a pagarlo. Allí el modelo ha calado más: hay más de 14.000 empleadores acreditados. En España vamos por detrás, y la conversación sobre salario digno apenas está empezando a aparecer fuera de los círculos especializados.

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Mi lectura, con el dato encima de la mesa: el informe es útil como referencia para el lector que negocia su nómina, pero no resuelve el problema de fondo. El SMI sigue siendo insuficiente para vivir solo en cualquier capital de provincia, y mientras la subida del salario mínimo no se referencie a una cesta real de gastos por territorio, seguiremos hablando de mínimos legales que no cubren el alquiler. Lo que conviene mirar las próximas semanas es si la mesa de diálogo social retoma la actualización del SMI para 2027 con criterios de coste de vida, no solo con porcentajes lineales sobre el dato anterior.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)