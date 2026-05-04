Subnautica 2 llega en acceso anticipado el 14 de mayo tras el drama

Cinco años esperando, una guerra judicial entre Krafton y los creadores originales, y al final el acceso anticipado de Subnautica 2 llega el 14 de mayo. Sí, la semana que viene. Respira hondo, prepara el equipo de buceo.

El anuncio lo soltó Unknown Worlds con la calma de quien ya ha pasado por demasiados titulares feos. Tras meses de drama corporativo, despidos sonados y fans temiéndose lo peor, el estudio confirma que el early access abre puertas en Steam y consolas la próxima semana. Cosas que pasan en 2026.

Qué trae el early access y qué no

El planeta 4546B vuelve, pero con cooperativo de hasta cuatro jugadores, biomas nuevos y un ciclo día/noche que cambia el comportamiento de la fauna. La promesa es que el océano vivo se siente todavía más impredecible que en la primera entrega. Lo que NO trae es la historia completa: el modo campaña llegará por capítulos durante el periodo de acceso anticipado, que el estudio calcula en unos 12 meses largos.

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El precio de salida ronda los 35 euros y subirá en la versión 1.0. La ficha oficial en Steam ya tiene la cuenta atrás activa, y los horarios de lanzamiento por país se han confirmado para el mediodía hora peninsular.

El drama que casi se carga el lanzamiento

Recapitulemos rápido, porque el culebrón merece su párrafo. Los fundadores originales de Unknown Worlds demandaron a Krafton el año pasado tras ser apartados del proyecto. La acusación: que Krafton retrasó deliberadamente Subnautica 2 para no pagar bonus contractuales millonarios atados al lanzamiento. Krafton respondió que el juego no estaba listo. Caos, pero caos del bueno para los abogados.

El resultado fue meses de incertidumbre, una comunidad partida en bandos y un calendario que nadie sabía si iba a cumplirse. Adelantar ahora la fecha de early access es, leído entre líneas, una manera de cerrar el ruido y poner el foco donde toca: el juego. Veremos si funciona.

Por qué este lanzamiento importa más de lo que parece

Subnautica original es uno de esos casos raros en la industria: un indie que vendió millones, generó una secuela espiritual (Below Zero) y cuya fórmula —exploración, supervivencia, terror submarino sin enemigos humanos— no ha conseguido replicar nadie con el mismo acierto. Que la secuela directa llegue tras semejante culebrón corporativo lo convierte en algo más que un lanzamiento: es una prueba de si una IP querida puede sobrevivir cuando el publisher y los creadores se odian públicamente.

El precedente más cercano es el de Hi-Fi Rush y Tango Gameworks, otro caso donde el estudio detrás de un éxito acabó en medio de un fuego cruzado entre directivos y fans. La diferencia es que aquí el juego sale, y sale antes. Eso, en sí mismo, ya es una pequeña victoria. Mi apuesta personal: el primer mes va a estar lleno de bugs gordos —es early access, va con el pack— pero la base jugable tiene pinta de aguantar el tirón. Si Unknown Worlds mantiene el ritmo de parches que sacaron en el primero, esto pinta bien. El siguiente hito real es la actualización 0.5 prevista para verano, donde entra el segundo bioma grande.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Secuela de uno de los mejores survival de la última década, fecha confirmada y cooperativo de estreno. Le quitamos un punto y medio porque es early access y el drama corporativo todavía huele a chamusquina — pero la cartera ya está fuera.

El resumen para vagos (TL;DR)