Un desarrollador filtra que GTA VI está en pleno crunch a meses del lanzamiento

Otro lanzamiento millonario, otra historia de gente durmiendo en la oficina. Un supuesto desarrollador de Rockstar ha encendido la mecha al publicar en Glassdoor que el equipo de GTA VI lleva meses en crunch para llegar al lanzamiento de noviembre. Sorpresa cero, indignación intacta.

La filtración la recoge Areajugones y, aunque viene de una fuente anónima, encaja con todo lo que el sector ya intuía: Rockstar tiene una fecha sagrada, un presupuesto que da vértigo y un calendario que aprieta. Si encima sumas la presión de Take-Two, accionistas y el ecosistema entero del videojuego pendiente del juego, la ecuación pinta como pinta.

Qué cuenta exactamente el dev anónimo

El testimonio describe jornadas que se alargan, fines de semana ocupados y una sensación general de prisa para cerrar bugs y rematar misiones. Nada que no hayamos leído antes en otras coberturas sobre Rockstar — Red Dead Redemption 2 ya tuvo su escándalo en 2018, cuando Dan Houser habló de semanas de 100 horas y luego tuvo que salir a matizar.

Publicidad

La compañía lleva años diciendo que ha cambiado las cosas. Que hay protocolos, que se vigila el bienestar, que el crunch es opcional. Glassdoor, sin embargo, sigue recogiendo opiniones que apuntan a lo contrario, y en una industria donde el talento habla en susurros, cada testimonio cuenta. El crunch en AAA sigue siendo el secreto a voces de la industria.

Por qué este crunch importa más que otros

GTA VI no es un lanzamiento normal. Es, posiblemente, el videojuego más esperado de la década, con un presupuesto que algunos análisis sitúan por encima de los 1.000 millones de dólares y unas expectativas que harían sudar a cualquier estudio. Para que te hagas una idea, vende menos de 25 millones de copias en su primer trimestre y será considerado un fracaso relativo. Bienvenidos a la lógica AAA.

Aquí entra el problema sistémico. Cuando un juego mueve tantos millones, el crunch deja de ser una anécdota interna y se convierte en daño colateral previsible. Los plazos los marcan los inversores, no el equipo creativo, y cada retraso cuesta caro en bolsa. Take-Two ya vio cómo sus acciones se tambaleaban con el último ajuste de calendario, y nadie en el consejo quiere repetir la jugada.

Lo turbio del asunto es que el público también empuja. Cada trailer que tarda alimenta los memes, cada filtración mueve foros enteros y la presión social acaba aterrizando, irónicamente, sobre los mismos devs que el público dice querer proteger. Pedimos juego ya y bienestar laboral a la vez. Las dos cosas no caben en el mismo calendario.

El precedente que nadie en Rockstar quiere repetir

Volvamos a 2018. Red Dead Redemption 2 fue una obra maestra y también un caso de estudio sobre crunch. Kotaku publicó una investigación con decenas de testimonios y la imagen pública de Rockstar quedó tocada durante meses. La compañía respondió con cambios, sí, pero también con NDAs más estrictos y un control férreo de la comunicación interna. Resultado: menos información hacia fuera, no necesariamente mejor cultura hacia dentro.

Mi lectura: este nuevo testimonio no va a cambiar nada a corto plazo. GTA VI saldrá en noviembre porque tiene que salir en noviembre, y los responsables seguirán defendiendo que la situación está bajo control. Lo interesante vendrá después, cuando los postmortems empiecen a colarse en entrevistas, podcasts y conferencias del sector. Y entonces hablaremos otra vez del mismo problema, con la misma cara de no entender cómo seguimos aquí. Quizá la pregunta real no sea si hay crunch, sino por qué seguimos aceptándolo como peaje inevitable de cada lanzamiento histórico.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. El juego va a romper récords sí o sí, y los primeros gameplays apuntan a un salto generacional real. Otra cosa es a qué precio humano — y eso ya no entra en el tráiler.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)