Ábalos confiesa lo de Jésica Rodríguez y suelta la palabra ghosting

Ábalos ha entrado al Supremo y ha salido con titular, eufemismo y palabra inglesa de propina. El exministro ha reconocido la relación extramarital con Jésica Rodríguez y ha rematado con un detalle que ha hecho temblar el timeline: dice que fue ahí donde descubrió la palabra ghosting. Tela.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Exministro, Supremo, amante, escándalo público y vocabulario de TikTok. La declaración tiene de todo y encima la palabreja final ha disparado los memes en cuestión de minutos.

Qué ha soltado exactamente Ábalos en el Supremo

Vamos por partes. Según ha trascendido este lunes, el exministro de Transportes ha admitido ante el alto tribunal que mantuvo una relación con Jésica Rodríguez y que existía el riesgo de un escándalo público que no pudo evitar. Sus palabras textuales, recogidas por varios medios que han seguido la comparecencia: el episodio "ha servido para escarnio de todos".

Publicidad

Hasta ahí, el reconocimiento que muchos esperaban y que en el entorno político llevaba meses dando vueltas. Pero lo que se ha llevado el día no ha sido la admisión en sí, sino el cómo. Porque Ábalos, al describir el final de la historia con Jésica Rodríguez, ha tirado de un término que cualquier veinteañero usa los martes: ahí descubrió la palabra ghosting, según sus propias palabras ante el tribunal. Sí, lo has leído bien. Un exministro, en el Supremo, hablando de que le hicieron ghosting.

Para los que se han perdido la generación TikTok, el ghosting es desaparecer de golpe de una relación sin dar explicaciones: ni mensaje, ni llamada, ni señales de humo. Cero. Apagón total. Que un señor de su trayectoria use el término en sede judicial es, como mínimo, llamativo.

Por qué internet lleva todo el día sin levantar cabeza

El detalle ha sido oro para X. La mezcla de Supremo, traje y vocabulario de manual de Tinder ha producido una avalancha de capturas, bromas y comparaciones. Hay quien lo ha leído en clave de victimismo elegante: convertir el final de una relación extramatrimonial en una anécdota lingüística suaviza el contexto y desplaza el foco. Hay quien, en cambio, lo celebra como sinceridad cruda. Y hay quien, simplemente, no se cree que esa palabra haya salido de esa boca en ese sitio.

El contexto importa, y mucho. La comparecencia llegaba en el marco de la causa que el exministro tiene abierta y que ya dura meses, así que la narrativa no es la de un cotilleo aislado, sino la de un relato que el propio Ábalos ha decidido construir a su manera. Convertir un escándalo político-personal en glosario generacional es una jugada arriesgada, y los próximos días dirán si le sale bien.

El precedente que nadie está mencionando y la lectura propia

Conviene mirar la jugada con perspectiva. No es la primera vez que un cargo público español tira de un giro de lenguaje para reposicionar un asunto delicado: el comodín del "momento personal complicado" se ha usado mil veces, igual que el clásico "errores que se asumen". Lo nuevo aquí es la apropiación del argot digital, ese gesto de presentarse, casi, como víctima sentimental contemporánea. Es la versión 2026 del "yo también he sufrido".

¿Funciona? Depende de a quién le hables. A la generación que ya conocía la palabra ghosting antes de que Ábalos la escuchase, le suena más a apropiación rara que a confesión sentida. Al lector más mayor, en cambio, puede colarle como gesto humano. Lo que es seguro es que la frase se va a quedar pegada al exministro durante semanas, en bucle, mítines incluidos. Y que cualquier futura comparecencia ya viene con apuesta abierta sobre qué término traerá esta vez. Dejémoslo en un "ya veremos".

El chisme en 3 claves (TL;DR)