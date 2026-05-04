El 70 % de los jóvenes en España rechaza la democracia y pide mano dura

Casi siete de cada diez jóvenes en España no están satisfechos con la democracia y más de la mitad piden directamente mano dura. El dato sale del informe Jóvenes Españoles 2026 de la Fundación SM y, sí, da que pensar.

El estudio, presentado esta semana, retrata a una generación que ha perdido la fe en el sistema tal y como lo conocemos. El 68% de la juventud española no está satisfecha con cómo funciona la democracia, y un porcentaje similar reconoce que un líder fuerte que no se preocupe por el Parlamento o las elecciones le parecería una opción aceptable. A ver, leído así suena fuerte, pero el matiz importa: no es que pidan dictadura, es que el sistema actual les parece roto.

Las cifras se cruzan con otra realidad bien conocida: alquiler imposible, contratos basura, emancipación a los treinta y pico. Cuando el sistema no te da casa ni curro estable, la paciencia con sus formas se acaba. Más del 50% cree que España necesita mano dura para resolver sus problemas, una frase que diez años atrás habría sido tabú y hoy es casi mainstream en según qué redes.

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Los datos completos pueden consultarse en la web oficial de la Fundación SM, que lleva décadas haciendo este informe generacional cada cuatro años.

Por qué la religión y el karma vuelven al móvil de la generación Z

Aquí viene lo bueno. El mismo estudio detecta un repunte de lo espiritual que nadie tenía en su quiniela. Crece el peso de la religión, del karma y de la reencarnación entre menores de 25 años. No es vuelta a la misa de doce, es otra cosa: una espiritualidad de TikTok, mezcla de astrología, manifestación, energías y algo de tradición reinterpretada.

Un adolescente

El fenómeno encaja con lo que llevamos viendo meses en redes: vídeos de shadow work, hilos sobre signos, retiros silenciosos vendidos como detox digital. Cuando el mundo material falla, el espiritual gana terreno. Cosas que pasan en 2026.

Y atención al cruce: los mismos jóvenes que piden mano dura son los que más interés muestran en estas creencias alternativas. La generación más conectada de la historia es también la más desencantada con la racionalidad heredada. Tela.

Lo que ya vimos en otras generaciones cuando perdieron la paciencia

Esto no es nuevo del todo, y conviene mirar atrás antes de tirar el titular fácil. En los años 90, el informe Jóvenes Españoles ya detectó picos de desafección democrática en plena crisis económica, aunque sin llegar a estos niveles. Lo que cambia ahora es la combinación: desafección política alta, precariedad laboral cronificada y vivienda fuera de alcance, todo mezclado con una infraestructura digital que amplifica cualquier descontento.

Pasa también en otros países europeos. En Francia, en Italia, en Alemania, los datos de la última encuesta de Eurobarómetro apuntan en la misma dirección: jóvenes que no se sienten representados, que ven a los partidos clásicos como parte del problema y que coquetean con discursos autoritarios desde ambos extremos del tablero. La cuestión es qué hacen las instituciones con esto. Porque ignorarlo no es una opción. La emancipación juvenil sigue en mínimos según los datos del INE, y mientras esa cifra no se mueva, las encuestas seguirán dando resultados parecidos a este. La pregunta es si los partidos van a leer el informe o a fingir que no existe hasta las próximas generales.

3 claves