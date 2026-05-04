El Barça Femenino tumba al Bayern y se planta en su sexta final

El Barça Femenino se ha plantado en otra final de Champions y lo ha hecho con susto incluido. Goleada al Bayern en el Camp Nou, 4-2 en el global tras el partidazo de anoche, y vamos para la sexta final consecutiva. Tela.

Lo que pasó en el Camp Nou y por qué medio mundo aplaude

El equipo de Pere Romeu salió a comerse al Bayern desde el minuto uno y lo cumplió. Dominio total del balón, tres goles antes del descanso y la sensación de que la eliminatoria estaba sentenciada antes incluso de calentar el segundo café. El Barça volvió a recordar por qué manda en Europa, con esa presión alta que ahoga rivales y un mediocampo que toca, gira y vuelve a tocar.

Eso sí, el guion se torció en los últimos veinte minutos. El Bayern apretó, metió dos goles y montó un final de los que se siguen con el corazón en la garganta. Pero el resultado no se movió donde tenía que moverse: en el global. Sexta final consecutiva de Champions para el Barça Femenino, una barbaridad que ningún otro club europeo, masculino o femenino, está rozando ahora mismo.

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Según la información de Europa Press, el conjunto azulgrana peleará por su cuarta orejona, después de las conquistadas en 2021, 2023 y 2024. La final, además, llega con el aroma de equipo que ya sabe lo que es ganar y lo que es perder en este escenario. La derrota del año pasado en la final escuece, y eso se notó en cómo salieron al césped.

Por qué esto importa más allá del marcador

A ver, vamos por partes. Una sexta final seguida no se logra por casualidad. Es estructura, es cantera, es inversión sostenida y es un proyecto deportivo que lleva años funcionando como un reloj. El club lo sabe y lo cuida. El Barça Femenino se ha convertido en la referencia mundial, hasta el punto de que en la Bundesliga ya hablan abiertamente de cómo replicar el modelo.

El detalle que muchos se han saltado: el Bayern no es un rival cualquiera. Llegaba como campeón alemán y con una temporada brutal. Que el Barça lo haya tumbado con esta solvencia, incluso con el susto del tramo final, dice mucho del nivel que se gasta el equipo. Más contexto y palmarés histórico de la competición en la entrada de la UEFA Women's Champions League en Wikipedia, por si alguien necesita refrescarse los datos.

Y luego está el dato sociológico. El fútbol femenino en España vive un momento dulce, con audiencias creciendo y patrocinadores moviendo ficha. Cada final del Barça mete otra capa de visibilidad. La rentabilidad mediática del proyecto femenino azulgrana es ya comparable a la del primer equipo en algunas franjas concretas, y eso es algo que hace cinco años parecía ciencia ficción.

El precedente que conviene tener en la cabeza

Seis finales seguidas no las ha hecho ni el Lyon en sus mejores años, y eso que las francesas dominaron Europa durante una década entera. La regularidad del Barça es histórica en términos absolutos, no solo del fútbol femenino. Cuando el Real Madrid encadenó las cinco Champions consecutivas a finales de los cincuenta era otro fútbol, otro contexto y otra competición. Comparar es injusto, pero el dato sirve para dimensionar.

Mi lectura es que esta final llega en el momento ideal. El equipo tiene hambre de revancha tras la derrota del año pasado, la plantilla está madura y el cuerpo técnico ha encontrado el equilibrio entre rotaciones y once tipo. Si el rival final acaba siendo otra vez una potencia inglesa o francesa, va a ser un partidazo. Y si gana, hablamos de una era que ya no tendrá comparación posible en el fútbol europeo de clubes. Cosas que pasan en 2026.

El próximo capítulo se escribe en la final. Reservad sofá.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)