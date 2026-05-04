El perro del 'This is fine' está rodeado de llamas otra vez, y esta vez las llamas tienen forma de startup de IA con muy poca vergüenza. KC Green ha estallado contra Artisan AI por usar su meme sin permiso en una campaña publicitaria, y el drama tiene mucho más jugo del que parece a primera vista.

El autor del cómic original, que lleva más de una década viendo cómo internet exprime su obra hasta dejarla seca, ha denunciado públicamente que la startup tiró del icónico panel sin pedir permiso, sin pagar y sin avisar. Lo cuenta TechCrunch en una pieza publicada esta semana.

Qué ha hecho exactamente Artisan

Artisan es la startup que se hizo viral hace unos meses con vallas publicitarias que decían cosas tipo 'Stop Hiring Humans'. Sí, ese eslogan de manual de cómo caerle mal a internet en un solo movimiento. Pues bien, en una nueva campaña usaron el panel del perrito sentado entre llamas para ilustrar — supuestamente con ironía — al trabajador humano que pierde su empleo mientras todo arde a su alrededor.

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El problema: nadie llamó a KC Green para pedirle permiso ni pagarle un dólar. Green lo ha contado en sus redes, donde no se ha cortado en describir la situación como exactamente lo que es: una startup de inteligencia artificial usando arte humano sin licencia para vender un producto que, encima, propone reemplazar a humanos. El nivel de ironía involuntaria roza lo poético.

Para entender el peso del meme, conviene recordar que 'This is fine' nació en 2013 dentro del webcómic Gunshow, y desde entonces se ha convertido en uno de los memes más usados del internet contemporáneo. Tiene su propia entrada en cualquier conversación sobre cultura digital de la última década.

Por qué este caso pega donde duele

El asunto va mucho más allá del meme robado. Es el enésimo capítulo de un patrón que los artistas llevan denunciando desde que el boom generativo arrancó: empresas tecnológicas que se sirven del trabajo creativo humano — para entrenar modelos, para vender productos, para hacer marketing — sin pedir permiso ni compensar a nadie. Y luego venden ese mismo producto como sustituto del creador al que acaban de saquear.

Green no es un caso aislado. Pero su perfil le da altavoz: el meme es lo bastante reconocible como para que la historia salte de los círculos artísticos al mainstream tech en 24 horas. Y Artisan, que ya venía con mala fama por sus vallas anti-humanos, ha conseguido el combo perfecto: polémica de copyright sumada a su discurso de reemplazar trabajadores. Un récord de antipatía bastante difícil de batir.

Caos, pero caos del bueno.

Lo que dice este episodio del estado de la industria

Aquí entra lo realmente interesante. Este caso es pequeño en lo legal — al final hablamos de un meme y una campaña — pero gigante en lo simbólico. Cuando hace año y pico Getty demandó a Stability AI, el debate parecía cosa de gigantes peleándose entre ellos. Cuando los autores literarios fueron a por OpenAI y Meta, todavía sonaba a batalla de despachos. Lo de Green es distinto: es un creador independiente con un meme que ha hecho llorar de risa a medio internet, y la startup que se lo apropia es exactamente el tipo de empresa que su propio meme ya retrataba años antes de que existiera.

Es casi metaliterario. La obra acusada de ser robada habla precisamente de quedarse sentado mientras todo arde, que es lo que la industria de la IA generativa lleva proponiendo como modelo de negocio: sirvete del trabajo ajeno y deja que ardan los derechos de autor. La realidad imitando al arte imitando a la realidad.

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El siguiente capítulo dependerá de si Artisan responde con disculpa, con licencia retroactiva o con el silencio típico del sector. Lo que ya nadie puede ignorar es que el debate sobre IA y propiedad intelectual se está cocinando en serio, y que cada caso como este suma presión regulatoria. Y hasta aquí puedo leer.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Como noticia de IA no es un salto técnico, pero como termómetro del estado del debate creadores-vs-startups es oro puro. Artisan acaba de regalar al movimiento anti-IA-extractiva su mejor meme posible — literalmente.

El resumen para vagos (TL;DR)