El viacrucis de Mediaset con Telecinco: la salvación era el barro (y se llama Cuatro)

Ya terminado el cuarto mes del año, la fotofinish de las audiencias de abril arroja una conclusión tan nítida como cruel para los despachos de Mediaset: Antena 3 revalida su liderazgo por vigésimo primer mes consecutivo (12,5%), mientras que Telecinco se despeña hacia mínimos históricos, acechada ya por las cadenas autonómicas.

Sin embargo, el dato más inquietante para el grupo no es la hegemonía de San Sebastián de los Reyes, sino el sorpaso interno. Cuatro, el hermano menor, firma su mejor abril en nueve años y se convierte en el espejo de las miserias de su canal principal.

Telecinco cerró abril con un 9% de cuota de pantalla, su peor registro desde 1990. Para entender la magnitud de la tragedia hay que remontarse a los tiempos en los que la cadena estaba en pañales y las 'Mama Chicho' eran la vanguardia.

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TELECINCO ES UN DESIERTO SOLO SE EVADE CON EL ESPEJISMO DE LOS 'REALITIES'

Hoy, ni siquiera el despliegue de La isla de las tentaciones logra frenar la hemorragia. El pasado lunes 27 de abril, el reality de parejas —otrora salvavidas de la casa— subió al 13% en su tramo principal, pero fue incapaz de retener al millón de espectadores. Es el síntoma de una desconexión profunda con el espectador que ya no se arregla solo con hogueras y deslealtades. ​

El análisis de la parrilla es un campo de batalla lleno de bajas. Solo tres espacios superan el doble dígito con cierta regularidad: El programa de Ana Rosa (12,2%), el eterno Allá tú de Jesús Vázquez y la mencionada Isla.

El resto es un páramo. Los informativos, columna vertebral de cualquier gran cadena, sufren el efecto arrastre de programas que no funcionan. Carlos Franganillo e Isabel Jiménez asisten impotentes al naufragio de sus ediciones, lastradas por un Precio Justo resucitado que no termina de cuajar con Carlos Sobera. ​

CUATRO, EL ÉXITO DE LA OPOSICIÓN A TELECINCO Y EL RIGOR INFORMATIVO

Mientras Telecinco vive su particular semana de pasión, Cuatro celebra. El segundo canal de Mediaset ha firmado su mejor abril desde 2017 rozando el 6% de share. ¿La clave? Haber encontrado un nicho de mercado que Telecinco abandonó en su búsqueda de una "blanqueamiento" que parece no llevar a ninguna parte. ​

Los nombres propios del éxito son Risto Mejide, Iker Jiménez y Nacho Abad. Los tres han hecho de la fiscalización al Gobierno —y de una oposición frontal a Pedro Sánchez— su principal seña de identidad. Todo es mentira, Horizonte y En boca de todos ocupan ya un tercio de la parrilla diaria y se mantienen por encima del 7%, acechando directamente a los puntales de laSexta. Antonio García Ferreras vive su peor curso desde 2012, víctima de una polarización que ahora premia las tesis de Cuatro. ​

Mención aparte merece la resurrección de Noticias Cuatro. Bajo la batuta de Francisco Moreno, la marca que Paolo Vasile decidió fulminar ha vuelto con una fuerza inesperada. La primera edición, presentada por Alba Lago, supera el 8% de cuota, convirtiéndose en la joya de la corona de una cadena que ha sabido leer mejor el clima social que su hermana mayor. ​

EL FIN DE SEMANA, EL AGUJERO NEGRO DE MEDIASET

'La isla de las tentaciones' es el únicoespacioque da respiro a Telecinco - Fuente: Mediaset

Si el lunes es complicado, el fin de semana en Telecinco es directamente un ejercicio de masoquismo. El pasado sábado 25 de abril, la cadena anotó un paupérrimo 7,3% de media diaria. El magacín vespertino Fiesta, de Emma García, se hundió hasta el 7,1% a pesar de sus cinco horas de duración.

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Por la mañana, experimentos como Visto lo visto —un contenedor de vídeos que parece sacado de la televisión de los noventa— apenas alcanzan el 6%, lo que anticipa una cancelación inminente. ​

La comparación con Cuatro vuelve a ser odiosa. Mientras el primer canal se hunde, el segundo aprovecha las reposiciones de Volando voy y el cine de acción para liderar su liga particular. El viernes 17 de abril se produjo el sorpasso definitivo: la película The Equalizer 3 congregó a más de un millón de espectadores, superando al programa de crónica social De viernes, que pese a sentar en plató a Ylenia Padilla, no pudo pasar de los 892.000 fieles. ​

¿HORA DE RECOGER CABLE?

En los pasillos de Fuencarral vuelve a sonar una música familiar. Los nombres de Kiko Matamoros y Belén Esteban han vuelto a pronunciarse en antena, sugiriendo que la directiva podría estar planteándose recuperar parte de la esencia (y de los rostros) que decidió purgar hace tres años. ​

Hasta el momento, la estrategia de Mediaset con Telecinco tras el verano es una incógnita, pero los datos no dejan margen de error.

Carlos Franganillo y Diego Losada, presentadores de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro Fuente: Mediaset

Telecinco tiene al enemigo en casa: una cadena secundaria que, con menos recursos pero más colmillo, le está enseñando el camino. Queda por ver si Fuencarral se atreverá a cruzar de nuevo el puente o si seguirá su travesía por el desierto hasta que el 9% deje de ser un suelo para convertirse en un recuerdo.