El experimento con David Reimer: criado como niña tras perder el pene

La historia de David Reimer ha vuelto a tendencia esta semana y, sinceramente, entiendes por qué cada vez que reaparece deja a medio internet sin palabras. Se cumplen años de su suicidio y TikTok lo ha redescubierto.

Lo que le pasó a este niño canadiense en los años 60 es uno de los episodios más oscuros de la psicología moderna. Y todo empezó con una circuncisión que salió mal.

Qué pasó exactamente con el niño que perdió el pene

Vamos por partes. En 1965 nacen en Winnipeg los gemelos Bruce y Brian Reimer. A los ocho meses, los padres los llevan al hospital para una circuncisión rutinaria por unos problemas urinarios. Hasta aquí, una intervención sin mayor historia.

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El médico, en lugar del bisturí habitual, usa una aguja de electrocauterización. Algo falla, la corriente se descontrola y el pene de Bruce queda destruido de forma irreversible. Su hermano gemelo, por suerte, no llegó a entrar al quirófano ese día.

Los padres, desesperados y con un bebé al que ningún cirujano se atrevía a reconstruir nada, vieron en la tele al doctor John Money, psicólogo de la Universidad Johns Hopkins. Money defendía que la identidad de género era una construcción social y que cualquier niño podía ser educado como niña si se hacía pronto. Lo llamaron. Y ahí empezó la pesadilla.

El experimento de John Money y por qué internet no lo perdona

Money convenció a los Reimer de castrar quirúrgicamente a Bruce, ponerle el nombre de Brenda y criarlo como niña sin contarle nunca la verdad. Para él, era la oportunidad perfecta: tenía un caso con gemelo idéntico de control. Un experimento de manual, salvo por el pequeño detalle de que el sujeto era un bebé real.

Durante años, Money publicó que el caso era un éxito rotundo. La realidad era exactamente la contraria y mucho peor de lo que se contaba en los papers. Los gemelos eran obligados, en consultas anuales, a participar en sesiones que hoy se considerarían directamente abuso: Money les pedía que simularan posturas sexuales y les enseñaba imágenes explícitas, según las propias declaraciones de los hermanos años después. Tenían entre seis y siete años.

Brenda nunca encajó. Se sentía niño, rechazaba la ropa, se metía en peleas. A los 14, sus padres por fin le contaron la verdad. Decidió volver a ser hombre, eligió el nombre de David y se sometió a varias cirugías para reconstruir lo que pudo. Puedes leer más contexto sobre el caso en la entrada de Wikipedia dedicada a David Reimer.

Caos, pero caos del peor.

Por qué su historia sigue marcando a la psicología (y a TikTok)

El caso Reimer hizo saltar por los aires la teoría de Money sobre la neutralidad de género al nacer. Lo que durante décadas se enseñó en facultades como prueba de que el género era pura crianza, resultó ser una mentira sostenida por un investigador que ignoraba lo que el propio paciente le contaba en consulta. Cuando en los 90 el biólogo Milton Diamond consiguió que David hablara públicamente, la comunidad científica tuvo que recolocar mucho material.

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El paralelismo con otros experimentos psicológicos sin control ético es inevitable. Lo de Money está en la misma estantería que el experimento de Stanford de Zimbardo o los estudios de Harlow con monos: ciencia que cruzó líneas que hoy ningún comité aprobaría. Lo distinto del caso Reimer es que la víctima tenía nombre, cara y un hermano gemelo que también acabó destrozado: Brian murió por sobredosis en 2002, y David se suicidó dos años después, en 2004, con 38 años. La historia se viraliza ahora porque una nueva generación está descubriéndola en hilos de TikTok y X, y la reacción es siempre la misma: incredulidad y rabia. Tela.

Lo que queda, más allá del morbo, es una pregunta incómoda sobre cuántos casos parecidos seguimos sin conocer y cuánto tardó la psicología oficial en pedir perdón. Spoiler: sigue sin hacerlo del todo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)