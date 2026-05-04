Ser casero ya deja 15.681 euros al año: el alquiler rompe récords

Ser casero en España nunca había sido tan rentable como ahora, y los datos de marzo lo dejan en blanco sobre negro: 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo. Vamos por partes, porque la cifra duele en los dos lados de la ecuación.

El último informe del portal inmobiliario sitúa la rentabilidad bruta del alquiler en el 7,15%, un punto entero por encima de hace un año. Traducido: meter el dinero en ladrillo y alquilarlo está dando más rendimiento que casi cualquier producto financiero conservador del mercado. Mientras tanto, el inquilino paga, paga y paga.

La cuenta es sencilla y por eso escuece. Una vivienda tipo de unos 80 metros cuadrados, alquilada a precio de mercado en 2026, le deja al propietario una media de 15.681 euros brutos al año. Eso son algo más de 1.300 euros mensuales que entran sin trabajar por ello, antes de impuestos y gastos. Si descuentas IBI, comunidad y algún arreglo, el neto sigue siendo el mejor en años.

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El dato de rentabilidad, ese 7,15%, mide cuánto rinde la inversión respecto al precio de compra del inmueble. Para hacerse una idea: los depósitos a plazo del Banco de España apenas rozan el 2-3% en sus mejores referencias, y la bolsa española lleva un año irregular. El ladrillo, una vez más, gana por goleada.

Tarragona se lleva la palma con un 8,13% de rentabilidad bruta, seguida de cerca por capitales medianas donde la presión turística y la falta de oferta han disparado los precios. Madrid y Barcelona rinden algo menos en porcentaje porque el precio de compra es estratosférico, pero el ingreso absoluto por casero es aún mayor.

Los inquilinos están al límite mientras los caseros celebran

Aquí viene lo bueno, o más bien lo feo. Que la rentabilidad suba un punto en doce meses no es magia: significa que los precios del alquiler crecen más rápido que los del propio inmueble. Y los precios del alquiler los paga, literalmente, una persona joven que dedica entre el 40% y el 60% de su sueldo a tener un techo.

La emancipación juvenil en España sigue clavada en mínimos históricos. Según los últimos datos del INE, menos del 16% de los menores de 30 años vive fuera del hogar familiar. Compartir piso ya no es cosa de Erasmus, es la única salida. Y aun así, encontrar habitación en Madrid por menos de 600 euros se ha convertido en deporte de riesgo.

El relato del propietario asfixiado por la regulación choca con los números. La Ley de Vivienda lleva casi tres años en vigor, las zonas tensionadas existen sobre el papel, y la rentabilidad no para de subir. Algo no cuadra.

El precedente que conviene recordar antes de echar las campanas al vuelo

No es la primera vez que vemos una burbuja de rentabilidad en el alquiler. En 2007, antes del pinchazo, las cifras también eran espectaculares hasta que dejaron de serlo. La diferencia ahora es estructural: la oferta de vivienda en alquiler se ha contraido por la fuga al alquiler turístico, los pisos vacíos en manos de fondos y la parálisis de la obra nueva. Mientras eso no se mueva, la fiesta del casero continúa. Y mientras dure la fiesta, el inquilino seguirá poniendo la barra libre.

La pregunta que toca hacerse no es si la rentabilidad seguirá subiendo (probablemente sí, al menos hasta verano), sino cuánto aguantará el sistema antes de que la presión social, política o económica fuerce un cambio real. La Ley 12/2023 publicada en el BOE dio herramientas a las comunidades autónomas, pero la mayoría no las ha activado. Las que sí lo han hecho ven efectos limitados. El próximo movimiento parece estar en mano de las autonómicas más que del Gobierno central, y la legislatura promete tensión en este frente.

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Mientras tanto, el casero medio cobra 15.681 euros al año por hacer básicamente nada. Cosas que pasan en 2026.

El chisme en 3 claves (TL;DR)