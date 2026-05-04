Meryl Streep llama 'aburrido' al cine marvelizado y arde Hollywood

Meryl Streep ha soltado la frase del mes y medio Hollywood ha entrado en modo defensa. La actriz, que vuelve a ponerse en la piel de Miranda Priestly para El diablo viste de Prada 2, ha llamado aburrido al cine marvelizado y a su fórmula que se aferra a una misma estructura. Y claro, así no se puede.

Lo dijo sin medias tintas en una entrevista promocional que ya recorre redes a velocidad de tráiler de Disney+. Su argumento: el modelo de superhéroes ha colonizado tanto la industria que cualquier película grande termina pareciéndose a la anterior. Tres actos clavados, chiste a tiempo, villano genérico y portal en el cielo. Repite.

Qué ha dicho exactamente y por qué importa

Streep no se ha limitado a soltar la palabra 'aburrido' y marcharse. Ha desarrollado la idea: el cine clásico que ella defiende vivía del caos narrativo, de personajes contradictorios, de finales que no resolvían todo en bandeja. Lo que critica del modelo Marvel es lo contrario: una estructura tan calculada que el espectador adivina cada giro antes de que llegue. Y lo dice alguien con tres Oscar y una carrera que ya quisieran las próximas cinco fases del MCU juntas.

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El detalle que todo el mundo está pasando por alto: lo dice mientras promociona la secuela de una película que tiene exactamente la misma estructura clásica de comedia que ella defiende. El diablo viste de Prada no es Persona de Bergman, pero funciona porque sus personajes son ambiguos y el final no es feliz al uso. Ahí tiene razón.

Hollywood entre la nostalgia y la dependencia del algoritmo

El debate no es nuevo. Lo abrió Scorsese en 2019 cuando dijo que Marvel no era cine, sino parques de atracciones, y desde entonces cada cierto tiempo alguien recoge el testigo. Coppola, Tarantino, Villeneuve con matices. Y ahora Streep. La diferencia es que el contexto ha cambiado: en 2026, los blockbusters de superhéroes ya no taquillan como antes. Marvel encadena tropiezos desde hace dos años y los estudios miran de reojo.

A ver, hay matiz. Decir que todo el cine marvelizado es aburrido es generalizar de forma cómoda. Hay películas dentro de ese paraguas que han hecho cosas raras y arriesgadas. Pero como tendencia industrial, la crítica de Streep es difícil de rebatir: Hollywood lleva una década invirtiendo en franquicias antes que en autores, y eso ha estrechado el tipo de historias que llegan a la gran pantalla.

Lo que esto dice del estado del cine en 2026

El comentario de Streep llega en un momento curioso. Coincide con el resurgir del cine medio, esa franja de presupuesto entre los 15 y los 50 millones que casi desapareció durante la pandemia y que ahora vuelve gracias a A24, Neon y un puñado de estudios independientes que han demostrado que se puede hacer dinero sin un universo compartido detrás. La propia El diablo viste de Prada 2 no es exactamente cine pequeño, pero sí encaja en esa lógica de película autosuficiente, sin franquicia detrás, sin tres secuelas planificadas en un PowerPoint.

Lo que Streep está diciendo, en realidad, es lo que mucho público lleva años pensando sin atreverse a verbalizar: que la fatiga del superhéroe es real y que apetece volver a ver historias que no necesitan ocho películas previas para entenderse. Que un personaje pueda morir y morirse de verdad. Que el villano tenga motivaciones más allá de querer destruir el universo. Cosas básicas, pero que se han vuelto raras. La pregunta es si la industria escucha o si seguirá apostando por la fórmula hasta que reviente del todo. Más contexto sobre la historia del actriz en su entrada de Wikipedia.

Por si fuera poco, las redes ya están haciendo lo suyo: cuentas de fans Marvel ofendidas, cinéfilos celebrando que alguien con peso lo diga en alto, y el inevitable bando de los que aprovechan para defender que el cine de autor también puede ser un coñazo. Caos, pero caos del bueno.

El resumen para vagos (TL;DR)