Un TikToker junta 23 millones para comprar Spirit Airlines

Spirit Airlines se desplomó un fin de semana cualquiera y, mientras los pasajeros buscaban vuelos alternativos a precio de oro, un tío con cuenta de TikTok se montó una web en una hora y se puso a recoger millones. Y los recogió.

El personaje en cuestión lanzó la idea casi de coña: 'pues la compramos nosotros'. Lo que parecía un chiste de domingo por la tarde se convirtió, en menos de 48 horas, en 36.000 patrocinadores fundadores que prometieron casi 23 millones de dólares para hacerse con la aerolínea low cost amarillo-canario más memeada de Estados Unidos.

Cómo se monta una OPA improvisada desde el sofá

El colapso de Spirit no pilló a nadie por sorpresa: la compañía llevaba años en cuidados intensivos, con su segunda quiebra encadenada y un modelo low cost que se quedó descolgado cuando las grandes aerolíneas empezaron a vender sus propias tarifas básicas. Lo sorprendente fue la velocidad de reacción de internet.

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Según contó TechCrunch, el TikToker —un creador con cierto tirón en el nicho de aviación y finanzas personales— grabó el vídeo, registró un dominio cutre, le pegó un formulario para apuntarse como 'founding backer' y subió el enlace. La web no tenía pasarela de pago real, ni términos legales, ni nada parecido a una estructura societaria. Solo promesas. Aún así, la cifra creció como una bola de nieve viral.

El planteamiento, traducido del lenguaje TikTok al castellano sobrio: cada apuntado se comprometía a poner una cantidad si la cosa salía adelante, a cambio de algo parecido a una participación simbólica y, sobre todo, el derecho a decir 'yo también compré una aerolínea'. El reclamo emocional pesa más que cualquier hoja de Excel.

Por qué esto no va a acabar bien (probablemente)

A ver. Comprar una aerolínea cuesta bastante más de 23 millones de dólares. Spirit, incluso en quiebra, mueve una flota, slots aeroportuarios, deudas, contratos sindicales y obligaciones con pasajeros. La cifra de la que hablamos no llega ni para los gastos legales del proceso de adquisición. Lo dice cualquiera que haya leído dos páginas de un proceso del Capítulo 11 estadounidense.

Eso sí, lo interesante no es si la operación cuaja —que no va a cuajar—, sino lo que revela del momento. Ya vimos esto en 2021 con ConstitutionDAO, aquel intento colectivo de comprar una copia original de la Constitución de EE.UU. en Sotheby's por crowdfunding cripto. Recaudaron 47 millones de dólares en una semana, perdieron la subasta y devolvieron el dinero (con bastantes pérdidas en gas fees, todo hay que decirlo). El patrón se repite: internet detecta una oportunidad simbólica, se organiza en horas, mete dinero, pierde, y se va a por el siguiente meme.

La diferencia es que aquí no hay ni siquiera blockchain de por medio. Es una web hecha en una tarde con promesas verbales. El componente performativo le gana por goleada al componente financiero.

El meme como vehículo de protesta económica

Hay algo más jugoso debajo. Spirit Airlines era, para muchos millennials y Gen Z estadounidenses, el símbolo perfecto de la aerolínea que te cobra por respirar pero te lleva a Las Vegas por 39 dólares. Un objeto cultural más que una empresa. Verla caer ha despertado un duelo raro: nadie la quería de verdad, pero ahora que no está, todo el mundo la echa de menos.

El crowdfunding meme es la forma 2026 de procesar ese duelo. No es activismo, no es inversión, no es ni siquiera filantropía. Es un ritual digital colectivo, parecido a cuando medio Twitter se puso a comprar acciones de GameStop en 2021 más por joder a Wall Street que por convicción. La pregunta interesante: ¿qué pasaría si una de estas iniciativas, alguna vez, llegara a buen puerto? Por ahora, todas se han quedado a medio camino, pero el músculo organizativo de internet para movilizar dinero en cuestión de horas no para de crecer.

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El siguiente capítulo del culebrón depende de si el TikToker mantiene el momentum o si la cifra se desinfla en cuanto los 'fundadores' se den cuenta de que firmar un formulario no es lo mismo que ingresar dinero. Apuesta segura: se desinflará. Pero el clip ya se ha visto 80 millones de veces. Y eso, en su economía, ya es ganar.

El resumen para vagos (TL;DR)