La cultura hip hop celebra su historia y su presente en tres días inolvidables en Alicante

El Festival Rocanrola 2026 ha finalizado la cuarta edición que reafirma, un año más, que es el mayor evento de rap y cultura hip hop de España, tras tres jornadas inolvidables celebradas los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo en el Multiespacio Rabasa de Alicante.

Miles de asistentes han convertido al festival en el centro neurálgico del gran homenaje a los cuatro elementos de la cultura hip hop durante un fin de semana histórico que ha colgado el cartel de lleno absoluto. Más del 70% del público ha llegado desde distintos puntos de la geografía española y un 7% desde el ámbito internacional.

Durante más de 35 horas de música y actividades, Rocanrola ha ofrecido una experiencia con un cartel formado por más de 100 artistas y cinco escenarios, reuniendo a los grandes referentes del rap en España de distintas generaciones.

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Un cartel de referencia con lo más destacado del rap nacional

El festival ha reunido a los principales referentes del rap en España, abarcando distintas generaciones y estilos, presentado una radiografía completa de la historia y actualidad de este género musical.

Desde figuras históricas como Kase.O, Nach o Morodo, hasta artistas imprescindibles de la escena actual como Hijos de la Ruina, Delaossa o Fernandocosta, junto a nombres destacados como Lia Kali, Hoke, Hard Gz, Al Safir, Bejo y otros exponentes clave del movimiento.

Entre los grandes triunfadores de esta edición destacó el espectacular directo de Hijos de la Ruina, que protagonizaron uno de los momentos más memorables del festival con el esperado reencuentro de Natos, Waor y Recycled J presentando su nuevo trabajo 'Vol. 4' ante un público completamente entregado.

También resultó histórica la actuación de Kase.O, que eligió Rocanrola como su única fecha en directo en todo 2026, convirtiendo su concierto en un acontecimiento irrepetible en el que subió al escenario a Sho-Hai y Lírico, completando por momentos la formación de Violadores del Verso. Además, el artista anunció en exclusiva en el festival que el próximo 19 de junio publicará su nuevo trabajo.

La jornada inaugural brilló con el potente show de Delaossa, mientras que Fernandocosta, Lia Kali o Ill Pekeño y Ergo Pro firmaron otros de los conciertos más celebrados del fin de semana, junto al de Nach, que actuó como local y estuvo acompañado por la orquesta Virtuós Mediterrani.

El ambiente vivido ha reflejado el excelente momento del rap en España, con múltiples colaboraciones sobre el escenario que han elevado la experiencia del público, como las apariciones de Fernandocosta, Denom o Suite Soprano junto a Hijos de la Ruina, Kaze acompañando a Ambkor, Delaossa con Eazyboi y muchas otras.

Uno de los escenarios del festival de rap Rocanrola 2026 | Imagen cedida

El éxito del Living Park

El Living Park se ha consolidado como el corazón de la cultura urbana dentro del recinto, ofreciendo una experiencia 360º en torno a los cuatro elementos del hip hop.

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Miles de asistentes han disfrutado de una programación paralela que ha incluido graffiti en vivo, exhibiciones y competiciones de skate, BMX y baloncesto urbano, así como las esperadas Batallas de Promesas, de las que salió ganador Mestizo, y las batallas de Red Bull, que han reunido a algunos de los mejores 'freestylers' del panorama como Gazir, Zeballos o Verse.

Además, el festival ha reforzado su apuesta por el talento emergente con iniciativas como el concurso universitario de rap en colaboración con la Universidad de Alicante, brindando a nuevos artistas la oportunidad de subirse al escenario ante miles de personas. La presencia de talento local también ha contribuido a fortalecer el vínculo del festival con la escena alicantina.

La programación se ha desarrollado con puntualidad rigurosa en los tres escenarios principales —Cutty Sark, Negrita y Heineken— que han ido alternando conciertos para garantizar una experiencia fluida.

El escenario Heineken, ubicado dentro de una gran carpa, ha permitido evitar solapes de sonido y mejorar la comodidad del público, integrando además una zona de restauración con 21 foodtrucks y una amplia variedad gastronómica.

La propuesta se ha completado con el escenario Poliakov, dedicado a la música techno dentro del Living Park, ampliando así la oferta musical del festival.

El festival ha mantenido su compromiso con la sostenibilidad mediante medidas como puntos de agua gratuita, reducción de plásticos y acciones de concienciación ambiental, contribuyendo a un modelo de evento más responsable.

En el plano económico, Rocanrola 2026 ha generado un impacto superior a los 9 millones de euros, impulsando de forma significativa el turismo, la hostelería y el comercio local durante el puente de mayo, además de reforzar la proyección internacional de Alicante como destino cultural.

Con un ambiente excepcional, una comunidad cada vez más consolidada y una propuesta artística de máximo nivel, el Festival Rocanrola cierra una edición histórica que confirma su crecimiento imparable y posiciona definitivamente a Alicante como el gran referente de la cultura hip hop en España.

El Rocanrola 2027, confirmado

En el año 2027 tendrá lugar la quinta edición del Festival Rocanrola. Nos confirman que próximamente se anunciará la fecha de salida a la venta de las entradas y se irán desvelando nuevos detalles que irán confeccionando la propuesta del festival de cara al próximo año.