"Tendría que haber un perdón": El ineludible requisito de Isa Pantoja para firmar la paz familiar definitiva

El espacio nocturno '¡De Viernes!', conducido con destreza por los periodistas Santi Acosta y Bea Archidona, ha servido como escenario para el relato más crudo y sincero que se recuerda recientemente. La protagonista absoluta de la velada ha sido Isa Pantoja. A sus treinta años, ha decidido romper su silencio para analizar, punto por punto, el inesperado acercamiento entre su madre y su hermano, revelando cómo esta alianza repentina la relega a un plano de incomprensión y soledad.

A lo largo de los últimos seis años, el distanciamiento absoluto entre madre e hija se ha convertido en una constante incuestionable. Mientras los meses pasaban, la joven ha intentado mantener una postura conciliadora frente a los micrófonos, topándose siempre con un muro impenetrable de silencio.

Isa Pantoja se considera la gran perjudicada y recuerda que apoyó a su hermano durante la herencia envenenada.



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Esta dura situación contrasta drásticamente con el reciente perdón que ha obtenido el primogénito de la familia. Ante esta realidad tan evidente, Isa Pantoja expone su postura con total contundencia, recordando que sus múltiples intentos previos jamás fructificaron. "Yo ya he dicho públicamente que yo estoy para mi madre y no he tenido una respuesta. Mi hermano, sin embargo, sí la ha tenido. No pueden reclamarme nada, no lo voy a hacer".

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Para comprender verdaderamente la raíz de este desgaste emocional, resulta imperativo retroceder a los episodios más convulsos del clan, concretamente a la trama conocida por todos como la herencia envenenada. En aquellos momentos de máxima tensión y escrutinio público, Isa Pantoja se posicionó del lado de la cordura, intentando mediar. Sin embargo, su buena fe le pasó una factura altísima. "Yo hablé a mi madre para hablarle de su hijo y me dijo barbaridades. Yo sí di un paso para defenderle y creo que por eso he sido la gran perjudicada de todo".

La colaboradora no oculta su estupor al comparar las faltas menores que originaron su propio exilio familiar con los durísimos ataques que propinó su hermano en televisión. "Mi conflicto, realmente, públicamente que se haya sabido, es una pareja que no le ha gustado, mi forma de vivir que a lo mejor no compartía, tampoco era nada fuera de lo común. Sin embargo, con mi hermano bueno, han sido temas en donde la ha criticado como madre, como abuela, en temas de herencia al lado de mi tío Agustín, ha dudado de su paternidad, o sea, ha habido barbaridades. Entonces no tiene nada que ver".

Isa Pantoja revela que mantiene una muy buena relación con María del Monte y, aunque durante años no pudieron ejercer como madrina y ahijada, ahora tienen mucho contacto.



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Y añade sobre la dimensión real de sus propias desavenencias, restándoles gravedad si se analizan con objetividad: "el conflicto era una pareja que no le gustaba, la forma de vivir que no compartía...no era nada del otro mundo; pero con mi hermano le ha criticado en todo. Yo no necesito ningún empujón para hablar con ella, ya lo he hecho otras veces y si quiero hacerlo lo puedo hacer, soy adulta y no necesito a nadie".

El factor clave de su tío y las exclusivas que marcan la diferencia entre Isa Pantoja y su hermano

El factor clave de su tío y las exclusivas que marcan la diferencia entre Isa Pantoja y su hermano | Fuente: Telecinco

El análisis exhaustivo de Isa Pantoja durante su extensa intervención televisiva no esquiva a ninguna figura del entorno de Cantora. La presencia de su tío siempre ha sobrevolado cualquier decisión importante tomada dentro de la finca. Al ser consultada sobre qué ocurriría en un escenario hipotético donde él no estuviera presente filtrando la información, su respuesta revela una profunda reflexión sobre la soledad.

"Bueno, creo que si mi tío Agustín no estuviese, ella se sentiría más sola y las personas cuando están solas al final vuelven. Pero no quiero que sea por eso, me gustaría que ella, que ha dado un golpe en la mesa cuando lo ha tenido que hacer, por sus parejas, por las cosas que ha pasado en su vida y ha hecho lo que ha querido cuando ha querido, que también lo dé para tener ese acercamiento conmigo".

Isa Pantoja revela que todavía sigue en shock tras la reconciliación entre su madre y su hermano : “Mi hermano tiene demasiadas expectativas y con ella nunca se sabe”



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Otro asunto sumamente espinoso abordado por los presentadores del formato es la posibilidad de que este nuevo pacto maternofilial desemboque próximamente en una exclusiva en papel couché. Aunque a priori parece un movimiento impensable dado el hermetismo de la artista durante el último lustro, Isa Pantoja conoce perfectamente el historial cuando se trata de respaldar a su hermano y a figuras como Jessica Bueno.

"Me sorprendería muchísimo, porque además mi madre no ha hecho públicamente ninguna exclusiva, ninguna entrevista, ningún programa y hablando además sobre su vida personal durante sus últimos años, después de todo lo que ha pasado. Pero bueno, también te digo que con mi hermano sí ha hecho reportajes, y por reportajes, cuando iba a tener su primer hijo con Jessica, ahí estuvo ella. Cuando se casó, ahí estuvo ella. En el bautismo de las niñas, ahí estuvo ella. O sea, para él, ella siempre está. Así que me sorprendería, pero por otra parte me seguiría dando la razón".

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Ausencias irreparables y el momento exacto de la ruptura

Ausencias irreparables y el momento exacto de la ruptura | Fuente: Telecinco

Isa Pantoja detalla la inmensa tristeza que le produce comprobar que su madre no ha estado presente en un proceso tan delicado como su último embarazo. De igual manera, deja meridianamente claro que no ha recibido ni un solo mensaje de felicitación hacia su último nieto.

Isa Pantoja sitúa el origen de este largo silencio en una fecha angustiosa para todos los miembros de la familia. "Creo que una de las últimas conversaciones que tenemos es cuando a mi hermano le da el ictus, está hospitalizado, entonces es ella quien me va informando un poco de la situación, de cómo se encuentra y eso. Estamos en contacto, entonces, más o menos por ese año yo creo que pierdo ya la comunicación con ella.

"No voy a llamar jamás": Isa Pantoja se planta. No habrá iniciativa por su parte y, si su madre la llama, exigirá un perdón explícito por todo lo que le ha hecho y dicho. Dignidad frente a una reconciliación de película. 🚫📞 #vibrasencorte #IsaPi pic.twitter.com/XGfGij2cQa — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) May 2, 2026

A pesar de todo el sufrimiento acumulado en sus espaldas y de las intervenciones o consejos de terceros como su marido Asraf, su asistente Lola o su excuñada Irene Rosales, la joven tiene sumamente claro que la iniciativa del contacto no debe recaer en ella. "No necesito que me dé ningún empujón. O sea, si yo quiero hablar con ella, que ya lo he hecho otras veces, que parece que se le olvida o se hace el loco, pero yo lo he hecho, y si yo quiero hacerlo, lo puedo hacer. Yo soy adulta, no necesito ni a Lola, ni a Asraf, ni a Irene, ni a nadie para coger un teléfono y llamarla. Ahora creo que le puede tocar a ella hacerlo".

Las condiciones inamovibles de Isa Pantoja para el perdón

Las condiciones inamovibles de Isa Pantoja para el perdón | Fuente: Telecinco

La madurez demostrada por Isa Pantoja a lo largo de su paso por el plató evidencia a una mujer que tiene perfectamente identificados sus límites emocionales. No cierra la puerta de forma abrupta a una futura reconciliación, pero establece un peaje innegociable. Retomar el contacto requiere valentía y la asunción de responsabilidades. "Yo sí necesitaría hablar las cosas. No puedo hacer como si no me hiciera nada. Y, por supuesto, tendría que haber un perdón, porque yo sí necesito un perdón de ella. Necesito que me pida perdón".

Esta exigencia formal aclara con total nitidez que el proceso de sanación pasa obligatoriamente por verbalizar los errores cometidos durante todo este tiempo de vacío. "Ahora creo que le puede tocar a ella hacerlo. Si ella me llamara, se lo cogería sin duda, pero sí que necesitaría hablar las cosas y hacer como si no pasara nada. Necesito que me pida perdón, hay cosas que no voy a entender nunca pero, al final la perdonaría. Si ella espera mi perdón...me da que no. Tampoco sé si ella tiene la capacidad para ver las cosas y decirme 'te quiero y perdona por todo lo que ha pasado'. Me bastaría con eso".

La inteligencia emocional de Isa Pi da mil vueltas a la de toda la familia Pantoja.

Que gusto escucharla hablar y que coherencia, hay tanta diferencia.#DeViernes pic.twitter.com/Dn6PvIh6nW — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) May 1, 2026

Curiosamente, y demostrando una lealtad férrea que trasciende los conflictos emitidos en horario de máxima audiencia, Isa Pantoja confiesa que su instinto protector hacia su hermano mayor sigue completamente intacto. "En mi casa, cuando pasan cosas últimamente con sus parejas o sus exparejas que han dicho cosas de él o cuando le dicen cosas y yo lo veo, me sale yo sola pelearme con la tele e incluso justificarlo, defenderlo. Porque es como que yo digo puedo decirle lo que quiera a él pero no me gusta que nadie se lo diga".