Una IA diagnostica mejor que médicos en urgencias, según Harvard

Harvard ha soltado el estudio que nadie quería leer un lunes: una IA diagnostica mejor que dos médicos de urgencias en casos reales. Sí, has leído bien. Y no, no es un titular de ciencia ficción de hace cinco años.

El trabajo, recogido por TechCrunch, comparó las decisiones de un modelo de lenguaje generalista con las de dos facultativos humanos sobre historiales de pacientes que pasaron por urgencias. La IA acertó más. No por poco, además. Y eso abre una conversación incómoda que el sector llevaba esquivando con elegancia.

Qué dice exactamente el estudio

Los investigadores de Harvard alimentaron al modelo con notas clínicas reales de pacientes de urgencias, las mismas que tuvieron delante los médicos en su momento. La tarea: emitir un diagnóstico. La IA acertó en una proporción significativamente mayor que los dos doctores humanos del estudio, según los datos que recoge la cobertura del paper.

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Lo interesante no es solo el porcentaje, es el matiz. El modelo no falló en los casos raros, que es donde uno esperaría que un humano con ojo clínico le ganara la partida. Falló menos en los casos comunes y bordó algunos diagnósticos diferenciales que los médicos pasaron por alto. Caos, pero caos del bueno.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto: hablamos de un modelo generalista, no de una IA médica entrenada específicamente para esto. Si un sistema de propósito general ya rinde así, lo que viene con modelos especializados — pensad en algo como los proyectos de Google Health o lo que están moviendo varios laboratorios — es directamente otra liga.

Por qué esto pone nervioso al gremio (y debería)

A ver, calma. El estudio no dice que mañana sustituyamos a los médicos por una pantalla. Dice algo más matizado y más interesante: que la IA, en condiciones controladas y con buena información de entrada, razona mejor sobre ciertos cuadros clínicos que un humano cansado a las cuatro de la mañana. Y eso, gente, es información valiosa.

El problema es de incentivos. Los hospitales tienen presupuestos finitos, las urgencias están saturadas en medio mundo, y un sistema que reduce errores diagnósticos suena a maná caído del cielo para cualquier gestor sanitario. Lo veremos antes de lo que pensamos en triajes asistidos por IA, segundas opiniones automatizadas y alertas de diagnóstico diferencial integradas en los sistemas hospitalarios.

El riesgo, claro, es el de siempre: que la IA se equivoque con la confianza de un alumno de medicina en su primer turno. Cuando un modelo alucina un diagnóstico, lo hace con la misma seguridad que cuando acierta. Y eso, en un servicio de urgencias, no es un detalle menor.

El precedente que nadie quiere recordar

No es la primera vez que vemos esto. En 2023, varios estudios apuntaron que ChatGPT respondía mejor que residentes a preguntas tipo examen. En 2024 vimos modelos batiendo a radiólogos en detección de ciertas patologías en imagen. Cada vez que sale uno de estos papers, la respuesta del gremio oscila entre 'el contexto clínico es insustituible' y 'esto es solo un benchmark'. Ambas cosas son ciertas — y ambas son cada vez menos consoladoras.

La diferencia con el estudio de Harvard es que aquí no hablamos de un test estandarizado, sino de casos reales con toda su mugre: notas mal tomadas, datos incompletos, síntomas ambiguos. El terreno donde se suponía que el ojo humano marcaba la diferencia. Y aún así, la IA gana. Para los aficionados al concepto, hay un buen resumen sobre aplicaciones de la IA que ayuda a contextualizar hasta dónde está llegando esto.

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¿Hacia dónde vamos? Hacia un modelo donde el médico humano sea el supervisor crítico de un sistema que sugiere y razona — no el diagnosticador único. Es un cambio de rol, no una sustitución. Pero tampoco es una conversación cómoda. La pregunta que queda en el aire: ¿cuánto tarda la primera demanda por no haber consultado a la IA antes de un diagnóstico erróneo?

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Estudio sólido de Harvard, casos reales, modelo generalista batiendo a humanos en su propio terreno. Falta replicación a gran escala y el debate ético está sin abrir, pero el dato es de los que mueven la aguja del sector — y de los que pondrán nervioso a más de un colegio profesional este año.

El resumen para vagos (TL;DR)