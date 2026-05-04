Abono transporte gratis para menores de 30: qué ciudades lo dan

Si tienes menos de 30 años y vives en según qué ciudad, llevas todo este 2026 moviéndote en transporte público sin pagar un euro de abono. Varios ayuntamientos están cubriendo el coste íntegro del título anual joven y eso supone un ahorro directo de entre 200 y 480 euros al año, según el municipio.

No es una ayuda nueva del Gobierno central. Es un mosaico de medidas locales y autonómicas que han ido sumándose desde que cayeron los descuentos estatales del 50% en abonos de cercanías y media distancia. Algunas convocatorias se renuevan automáticamente, otras exigen pedirlo cada curso. El plazo y los requisitos cambian de una ciudad a otra, así que toca mirar tu caso concreto.

Qué ciudades cubren el 100% del abono joven

El listado se mueve, pero a fecha de hoy hay un grupo claro de municipios y comunidades que tienen activa la gratuidad total para menores de 30. Vamos por partes.

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En la Comunidad de Madrid, el abono joven sigue costando 20 euros al mes con el descuento autonómico, no es gratis. En cambio, varios ayuntamientos andaluces, valencianos y vascos sí han llegado al 100% mediante bonificación municipal. Valencia mantiene gratis el bono mensual EMT para menores de 31 años con empadronamiento, una medida que entró el año pasado y que el consistorio ha prorrogado para todo 2026.

En Euskadi, varios municipios bonifican íntegramente la Barik joven a través de ayudas locales que se piden en la sede electrónica del ayuntamiento correspondiente. En Zaragoza, el abono joven anual ronda los 100 euros para menores de 26 con descuento, no llega a la gratuidad total. Y en Barcelona, la T-Jove de tres meses cuesta 40 euros para menores de 25, lejos del 100% bonificado.

Traduzco: gratis del todo, gratis-gratis, hay menos ciudades de las que parece. La mayoría aplica descuentos del 50%, 70% u 80%, que ya está bien pero no es lo mismo. Si quieres comprobar tu caso, lo más fiable es entrar en la web de movilidad de tu ayuntamiento o de tu consorcio de transporte, no fiarte de listados que circulan por redes.

Cuánto te ahorras de verdad y qué letra pequeña hay

El ahorro depende del precio base del abono en tu ciudad. En Valencia, el bono mensual ordinario está en 40 euros, así que la gratuidad supone unos 480 euros al año si lo usabas todos los meses. En municipios vascos con bonificación total de la Barik, el ahorro ronda los 300-400 euros anuales según uso. En ciudades con descuentos parciales, hablamos de 100 a 250 euros menos al año.

Ojo con esto. Casi todas las ayudas exigen estar empadronado en el municipio que paga la bonificación, tener la edad dentro del rango el día de la solicitud y, en algunos casos, no superar un umbral de renta. Hay convocatorias que además piden estar matriculado en estudios o inscrito como demandante de empleo. Letra pequeña habitual.

Y hay un detalle que cambia todo: la gratuidad municipal suele cubrir solo la red urbana, no las cercanías de Renfe ni los autobuses interurbanos. Si tu día a día es Móstoles-Madrid o Cornellà-Barcelona, mira bien qué cubre exactamente el abono bonificado antes de cantar victoria. El transporte interurbano sigue funcionando con tarifas estatales y autonómicas distintas.

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Por qué este mapa de ayudas se ha vuelto un puzle

La explicación tiene tres capas. Primera: el Gobierno retiró el descuento del 50% generalizado en cercanías y media distancia que estuvo vigente durante la crisis energética, y dejó el relevo en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Segunda: la fiscalidad municipal ha ido ganando músculo, y muchos consistorios han optado por usar parte de su superávit en movilidad joven como medida visible. Tercera: cada territorio tiene su propio operador, su propio sistema tarifario y su propia política, así que la coordinación es la que es.

El resultado para el lector es un puzle. Lo razonable habría sido un marco común estatal con un mínimo garantizado para menores de 30 en todo el país, modulado por renta. En vez de eso, tenemos a un joven de Valencia moviéndose gratis y a uno de Sevilla pagando 30 euros al mes por lo mismo. La igualdad territorial en movilidad joven es, hoy, una declaración de intenciones, no una realidad.

Para quien esté pensando en mudarse por trabajo o estudios, este factor pesa. 400 euros al año en transporte equivalen a una subida del SMI durante varios meses para muchos perfiles precarios. Y mientras esto siga descentralizado, conviene revisar las ayudas locales antes de firmar el contrato de alquiler en una ciudad nueva. El Ministerio de Transportes mantiene actualizada la información sobre tarifas estatales, pero las bonificaciones locales hay que buscarlas, una a una, en la web del ayuntamiento o consorcio correspondiente.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Varía por ciudad. Muchas convocatorias municipales abiertas durante todo 2026; otras exigen renovación trimestral o anual.

Varía por ciudad. Muchas convocatorias municipales abiertas durante todo 2026; otras exigen renovación trimestral o anual. Quién puede pedirlo: Menores de 30 años (en algunos municipios, menores de 26 o de 31) empadronados en la ciudad que aplica la bonificación.

Menores de 30 años (en algunos municipios, menores de 26 o de 31) empadronados en la ciudad que aplica la bonificación. Cuánto: Hasta el 100% del coste del abono joven, lo que supone entre 200 y 480 euros de ahorro anual según municipio.

Hasta el 100% del coste del abono joven, lo que supone entre 200 y 480 euros de ahorro anual según municipio. Dónde se solicita: En la sede electrónica del ayuntamiento o el consorcio de transporte de tu ciudad. El portal 060 centraliza accesos a sedes locales.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)