Filtran los remakes de Halo 2 y Halo 3: Xbox va a por todas

Microsoft ha pulsado el botón nuclear de la nostalgia y ya no piensa soltarlo. Tras el bombazo de Halo: Campaign Evolved, un nuevo reporte apunta a que los remakes de Halo 2 y Halo 3 ya están en desarrollo activo y con prioridad. Sí, los tres juegos clásicos del Jefe Maestro vuelven, uno detrás de otro.

La filtración llega en un momento delicado para Xbox, que lleva meses intentando reconectar con su base más fiel mientras se diversifica en multiplataforma. Y nada conecta mejor con un fan de Halo que ver a Cortana otra vez en 4K nativos.

Los remakes de la segunda y tercera entrega no son un rumor de foro: están en producción interna en los estudios de Microsoft Gaming. La compañía habría puesto a trabajar a varios equipos en paralelo, con 343 Industries (ahora rebautizada como Halo Studios) supervisando la dirección creativa.

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El plan, según las fuentes, es que Campaign Evolved sea solo la primera pieza de una trilogía remake completa. La idea: lanzar los tres títulos en cadena, sin esperar diez años entre uno y otro, y reconstruirlos con el motor moderno que ya se está usando para el primer remake. Unreal Engine 5, para los que lleváis la cuenta.

No hay fechas oficiales todavía. Pero el calendario que se rumorea apunta a Halo 2 remake en algún momento de 2027 y Halo 3 después, sin confirmación. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

Por qué Microsoft se la está jugando con esto

Aquí está lo interesante. Halo, como saga, lleva años en una crisis de identidad: Halo Infinite tuvo un lanzamiento accidentado en 2021, el modo Forge salvó a la comunidad, pero el contenido oficial llegó a cuentagotas. Mientras tanto, la base de fans envejecía y miraba con cariño a la trilogía clásica.

Volver a esos juegos no es solo nostalgia barata: es la jugada más lógica que Microsoft podía hacer con su IP más reconocible. Halo 2 sigue siendo, para muchos, el mejor multijugador competitivo de consola de la historia. Halo 3 cerró la trilogía original con una campaña que la gente todavía recuerda escena por escena.

Que estén apostando por hacerlo bien (motor nuevo, equipos dedicados, prioridad interna) sugiere que esta vez no va a ser un port perezoso con texturas un pelín mejores. Eso al menos es lo que se vende.

El precedente que nadie debería ignorar

Cuidado con esto. Microsoft no es la primera que intenta resucitar una saga icónica con remakes en cadena. Capcom lo hizo con Resident Evil 2, 3 y 4 y le salió redondo: cada uno fue un éxito de ventas y crítica. Konami lo intentó con Silent Hill 2 y, contra todo pronóstico, también funcionó.

Pero también hay precedentes feos. La Master Chief Collection de 2014 salió rota, con matchmaking inservible durante meses, y tardó años en estar al nivel prometido. Aquella herida en la comunidad de Halo todavía escuece, sobre todo entre los veteranos que se tragaron parches y parches hasta que el juego funcionó.

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La pregunta, entonces, no es si hay hambre de Halo (la hay, mucha), sino si Microsoft ha aprendido la lección. Tres remakes en cadena son un proyecto enorme, y si el primero (Campaign Evolved) sale regular, los otros dos arrastrarán esa percepción durante años. Si sale bien, en cambio, estamos ante una de las resurrecciones más ambiciosas del medio. El próximo evento de Xbox dirá mucho sobre el calendario real.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La idea es brutal y los fans llevan años pidiéndolo, pero Microsoft tiene historial de tropezar con su propia saga estrella. Si Campaign Evolved cumple, esto se va a un 9,5 fácil — si vuelve a fallar, prepárate para el meme.

El resumen para vagos (TL;DR)