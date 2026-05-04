GameStop prepara una oferta sorpresa para comprar eBay

GameStop, la cripto-meme stock favorita de Reddit, estaría preparando una oferta para comprarse eBay entera. Sí, has leído bien.

La noticia la suelta The Wall Street Journal y, francamente, parece guion descartado de una serie sobre fintech bizarra. La compañía de Ryan Cohen, que lleva años buscando qué hacer con su caja después de pivotar de tienda de videojuegos a fondo de inversión disfrazado, podría mover ficha este mismo mes. Una oferta formal sobre una de las plataformas de comercio online más antiguas de internet.

Qué se sabe del movimiento (y qué no)

Los detalles concretos son pocos y todos con condicional. Según el WSJ, citado por Engadget en su cobertura, GameStop estaría ultimando una propuesta de adquisición sobre eBay. No hay cifras filtradas, ni estructura de la oferta, ni confirmación de ninguna de las dos compañías. Tampoco hay garantía de que la cosa pase del papel a la mesa de negociación.

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Lo que sí está sobre la mesa son los números de partida. eBay capitaliza alrededor de 30.000 millones de dólares en bolsa, mientras que GameStop ronda los 10.000 millones. Es decir: la compradora vale tres veces menos que la diana. Para que el movimiento tenga pies y cabeza, GameStop tendría que apalancar deuda, emitir acciones (los accionistas, que ya conocen el truco, se pondrían finos) o estructurar algo más creativo. Tiene caja, eso sí: la compañía atesora cerca de 4.600 millones de dólares en efectivo y equivalentes tras varias rondas de ampliación. Dinero hay; el problema es que no llega.

Por qué este movimiento huele raro (y por qué tiene cierta lógica)

A ver, vamos por partes. GameStop lleva desde 2021 buscando una identidad nueva. La etiqueta de meme stock se la pegó Reddit, el squeeze fue histórico y desde entonces Ryan Cohen, presidente y accionista mayoritario, ha intentado convertir la empresa en un holding al estilo Berkshire Hathaway en miniatura. Compraron Bitcoin, redujeron tiendas físicas, pivotaron a coleccionables y trading cards. Pero la idea de qué es exactamente GameStop hoy sigue siendo difusa.

Comprar eBay encajaría con esa tesis. eBay es un negocio maduro, rentable, con flujo de caja estable y muy fuerte en coleccionables, justo el nicho donde GameStop ha doblado la apuesta. El solapamiento de catálogo entre cromos, cartas y figuras es enorme, y la base de usuarios de eBay en ese segmento mueve miles de millones al año. Visto así, no es tan delirante como suena en el titular.

El precedente que nadie quiere recordar

Pero ojo, porque ya hemos visto esta película. Cuando Yahoo intentó comprar partes de internet a finales de los 2000, o cuando Verizon adquirió Tumblr y AOL para luego venderlas a precio de saldo, el patrón fue similar: compañía con caja buscando relevancia compra plataforma legacy buscando segunda vida. Resultado habitual: indigestión, despidos y venta posterior con pérdidas. eBay no es Tumblr, ni de lejos, pero la lección sigue ahí. Comprar una plataforma online madura no la rejuvenece, y la sinergia operativa entre una cadena con tiendas físicas en centros comerciales americanos y un marketplace global no es evidente.

El factor Cohen es la variable salvaje. Su track record en Chewy fue brillante, su gestión en GameStop ha sido más errática y muy aplaudida por el retail trading. Si la oferta llega, Wall Street la mirará con la lupa puesta en si esto es estrategia o capricho de tesorería. Y los accionistas de eBay, a su vez, tendrán que decidir si una prima decente compensa quedar pegados a la marca meme stock por antonomasia.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. El titular es de los que paran el scroll y la lógica del coleccionable tiene más sentido del que parece, pero faltan cifras y confirmaciones — y la matemática del balance no pinta fácil. Hasta que no haya oferta formal, esto va a la carpeta de 'a ver en qué queda'.

El resumen para vagos (TL;DR)