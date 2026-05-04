La fortuna secreta en Gibraltar que supera los 9,5 millones de libras esterlinas que Isabel Pantoja tiene prohibido tocar

En las últimas semanas, la figura de Isabel Pantoja ha vuelto a situarse en el epicentro del debate público, no solo por su faceta artística, sino por un entramado financiero que parece sacado de una novela de intriga.

Mientras la cantante intenta disfrutar de un periodo de calma personal tras retomar el contacto con su hijo, Kiko Rivera, las noticias que llegan desde el Peñón de Gibraltar amenazan con desestabilizar su ya delicada situación económica. Se trata de una cuenta bancaria millonaria que, a pesar de contener una cifra astronómica, permanece completamente inaccesible para la tonadillera y su entorno más cercano.

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Este nuevo frente se suma a la asfixiante presión que ejerce la Agencia Tributaria sobre la artista. Actualmente, sobre la finca Cantora pesa una deuda que asciende a los 2,2 millones de euros. La gravedad del asunto es tal que, según los expertos en la materia, incluso si decidiera desprenderse de su propiedad más querida, el valor de venta no sería suficiente para saldar los compromisos pendientes con el fisco español.

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La encrucijada financiera de Isabel Pantoja y su fortuna bloqueada

La encrucijada financiera de Isabel Pantoja y su fortuna bloqueada | Fuente: Telecinco

El origen de este capital se remonta a la época dorada de la carrera de la artista. Según las informaciones que han salido a la luz, en Gibraltar se encuentra una cuenta a nombre de Ana M. Guillén que atesora la friolera de 9,5 millones de libras esterlinas, lo que al cambio actual supone unos 11 millones de euros.

Las sospechas apuntan a que Isabel Pantoja habría utilizado esta vía para poner a buen recaudo una parte importante de los ingresos generados por sus giras y conciertos durante la década de los noventa, buscando presuntamente evitar el pago de impuestos en territorio nacional.

Isa Pantoja se considera la gran perjudicada y recuerda que apoyó a su hermano durante la herencia envenenada.



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Lo que en su día pareció una estrategia de ahorro segura se ha convertido hoy en una trampa legal sin salida aparente. Desde que la madre de la cantante falleció hace cinco años, esos fondos permanecen en un estado de parálisis administrativa. Al estar el dinero a nombre de una persona fallecida, la única forma de acceder a él es mediante la reclamación formal de la herencia. Este paso obligaría a Juan, Agustín e Isabel Pantoja a declarar ese saldo ante las autoridades españolas, lo que desencadenaría una investigación inmediata, pero como bien indican las fuentes cercanas al caso, “Está paralizada y no pueden disponer de ese dinero”.

El mensajero de los fondos y el movimiento de divisas en la frontera

El mensajero de los fondos y el movimiento de divisas en la frontera | Fuente: Telecinco

La operativa para alimentar estas cuentas en el Peñón no habría sido gestionada directamente por la tonadillera. Según los testimonios recogidos por el programa 'El precio de...', la persona clave en estos traslados era Carlos Corbacho, ahijado de Teresa Pollo, una de las confidentes más leales de la artista. El propio Corbacho relató en televisión los detalles de esta misión clandestina, explicando que para facilitar el proceso “me hicieron residente en Gibraltar”.

Este flujo constante de efectivo se realizaba con una sencillez pasmosa. Tal y como se ha detallado en el programa conducido por Emma García, el capital “habría llegado hasta Gibraltar en efectivo y cruzando la frontera a pie, algo que lleva apenas unos minutos”. Una vez superado el control, el dinero se ingresaba directamente en los depósitos de la abuela de Kiko Rivera.

Sin embargo, lo que antes era un camino libre de obstáculos, hoy representa un riesgo penal que Isabel Pantoja no parece estar dispuesta a asumir, prefiriendo mantener los 11 millones bloqueados antes que enfrentarse a una nueva causa judicial por el origen de dicho patrimonio.

Estrategia y cambios en la gira internacional de la tonadillera

Estrategia y cambios en la gira internacional de la tonadillera | Fuente: Telecinco

Mientras su equipo legal estudia cómo lidiar con el bloqueo en Gibraltar, Isabel Pantoja intenta mantener el ritmo de su gira americana. El tour comenzó el pasado 27 de abril con un éxito incontestable en Chile y Perú, donde la artista logró vender todas las localidades disponibles. No obstante, su esperado regreso a Puerto Rico ha sufrido una alteración de última hora. Aunque inicialmente el concierto estaba programado para el 3 de mayo, finalmente se ha pospuesto.

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💥 Isabel Pantoja menciona a Isa Pantoja durante uno de sus encuentros con fans en Perú ( brenda03ot) pic.twitter.com/jwsbCLKkR0 — Alba Medina (@albammmedina) April 29, 2026

La periodista Almudena del Pozo ha aclarado que este movimiento no responde a una falta de interés, sino a una planificación comercial más ambiciosa. Según ha explicado la colaboradora de 'Fiesta', el evento “se ha trasladado al día 17 de mayo. A mí, lo que me dicen es que tiene mucha más lógica esta fecha porque da un margen mayor de ventas. No se han vendido 1.500 entradas... Se han vendido más, pero quieren vender todavía muchas más”. Esta decisión permitiría a la intérprete de 'Marinero de Luces' asegurar un lleno absoluto y maximizar los beneficios de su paso por la isla caribeña, algo vital dada su situación económica en España.

A pesar de los nubarrones financieros, en el plano emocional la vida sonríe de nuevo a Isabel Pantoja. Tras seis años de un distanciamiento marcado por los ataques públicos y el silencio, la cantante se ha reencontrado finalmente con su hijo, Kiko Rivera. Este acercamiento se produjo en un clima de absoluta emoción y lágrimas, donde ambos decidieron dejar atrás el rencor para iniciar una nueva etapa. Quien ha quedado fuera de esta reconciliación, al menos por ahora, es su hija menor, Isa Pantoja, quien sigue distanciada de su madre.

El cambio en la actitud de la artista ha sido radical. Personas de su círculo íntimo aseguran que “Desde que tiene esa reconciliación con su hijo es otra Isabel. Está feliz, centrada en su vida. Isabel está muy contenta, muy bien”.