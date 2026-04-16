De Miguel Bosé a Alejandro Sanz: La reacción de Felipe VI y Letizia ante el escándalo de sus supuestos novios

La monarquía española atraviesa unas semanas de intensa actividad en los medios de comunicación y las redes sociales. Una tormenta mediática inesperada ha sacudido los cimientos de la Zarzuela tras la salida al mercado de la obra “Los novios de Felipe VI”, un trabajo del periodista Joaquín Abad que indaga en la vida más íntima y desconocida del actual jefe de Estado.

La publicación de este material durante el fin de semana desató una ola de comentarios al exponer una supuesta lista de vínculos sentimentales que el monarca habría mantenido en secreto. La Casa Real ha mantenido su habitual estrategia de no dar entidad a rumores no confirmados. Las palabras han sobrado y han sido los gestos los encargados de hablar alto y claro.

El recorrido de Felipe VI por el sur de Madrid frente a los rumores

El recorrido de Felipe VI por el sur de Madrid frente a los rumores | Fuente: Casa de S.M el Rey

Todas las miradas estaban puestas en el calendario oficial para analizar al milímetro la primera aparición pública de la pareja tras el estallido de la polémica. El martes 14 de abril, Felipe VI y reina Letizia se trasladaron hasta el distrito de Puente de Vallecas, concretamente al barrio de Entrevías. El motivo oficial de la agenda marcaba la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Escuela de Hostelería del Sur, un gran proyecto formativo que cuenta con el impulso de la Fundación José María de Llanos.

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Esta visita supone la segunda incursión reciente de los reyes en la zona sur de la capital. Hace poco protagonizaron una aparición sorpresa durante el Viernes Santo en el barrio de Carabanchel, donde disfrutaron de una procesión en compañía de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En esta ocasión, la actitud en Vallecas fue igualmente cercana y distendida. Los monarcas no mostraron ninguna señal de querer esquivar la exposición pública. Fueron recibidos junto a un gran mural urbano y comenzaron una ruta por las instalaciones, deteniéndose especialmente en el Espacio Mujer Madrid (EMMA).

En este centro, dedicado a la atención integral de mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, la pareja real demostró una enorme implicación. Mantuvieron largas charlas con las asistentes, preguntando con interés por sus procesos de formación laboral, interesándose por cómo redactan sus currículums y cómo afrontan la preparación para las entrevistas de trabajo.

Toda esta escena de escucha activa reforzó una sólida imagen de compromiso social, enviando un mensaje de normalidad institucional en un momento de gran presión mediática. La jornada culminó en la propia Escuela de Hostelería, saludando a profesores y alumnos, participando en una fotografía grupal y compartiendo momentos informales sin la más mínima señal de incomodidad.

Los nombres que componen la polémica lista de Felipe VI

Los nombres que componen la polémica lista de Felipe VI | Fuente: Casa de S.M el Rey

El hermetismo de la institución no ha frenado el debate sobre el contenido del libro. El aspecto más comentado de la investigación periodística es la extensa nómina de relaciones que el rey habría mantenido a lo largo de las décadas. El texto plantea que, desde su etapa de juventud, el entonces príncipe de Asturias forjó vínculos muy estrechos con diferentes hombres procedentes de distintos sectores de la sociedad, desde militares y empresarios hasta grandes figuras del mundo del espectáculo. Según la narración, en algunos casos concretos, estas relaciones podrían haber traspasado la frontera de la simple amistad.

La publicación no duda en poner sobre la mesa nombres de altísimo perfil público. Entre ellos figuran artistas consagrados como Miguel Bosé y Alejandro Sanz, a quienes se señala como parte de un núcleo muy íntimo que habría albergado un componente afectivo profundo. El conocido diseñador Lorenzo Caprile también es mencionado dentro de ese mismo entorno personal.

Para buscar el origen de estas versiones, la obra viaja en el tiempo hasta la etapa formativa del monarca. Sitúa los primeros rumores cuando un joven Felipe VI, de apenas 18 años, cursaba su instrucción en la Academia Militar de Zaragoza. En aquel contexto castrense, el autor relata que su cercanía con un cadete mallorquín fue el detonante de las primeras especulaciones sobre su intimidad. A esta lista se suman amistades muy consolidadas, como la del empresario Álvaro Fuster, compañero desde los años en el colegio Santa María de los Rosales, a quien el libro llega a calificar como el supuesto gran amor de juventud del rey.

El desfile de nombres continúa repasando distintas esferas de la alta sociedad y el mundo de la moda. Se menciona a Pepe Barroso, conocido también por ser el exsuegro de la cantante Tini Stoessel, además de figuras como Lucas Almeida y Tomás Páramo. El entramado personal que dibuja el texto incluye igualmente a Martín Araújo, Gabriel Nascimento, Lucas Meyer y Lucca Della Rovere.

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El papel de la reina Letizia y las exigencias de la corona

El papel de la reina Letizia y las exigencias de la corona | Fuente: Casa de S.M el Rey

La tesis principal de “Los novios de Felipe” sostiene que la enorme presión inherente a la corona, sumada al peso de la tradición monárquica y la obligación irrenunciable de asegurar la sucesión al trono, habría imposibilitado que el actual jefe del Estado reconociera públicamente esta faceta de su vida. El autor sugiere una doble realidad: mientras estos vínculos se gestionaban en la más estricta privacidad, la imagen pública del heredero se blindaba mediante noviazgos visibles y aceptados institucionalmente, poniendo como ejemplo su mediática relación con la modelo Eva Sannum.

El libro también reserva un espacio para analizar el papel de la reina Letizia Ortiz en toda esta historia. Las páginas insinúan que la antigua periodista habría estado al corriente de ciertos aspectos del pasado personal de su marido mucho antes de pasar por el altar. Hay que subrayar que el texto se construye en base a versiones y testimonios recabados por el autor, sin aportar pruebas gráficas o documentales concluyentes que respalden oficialmente estas afirmaciones.

Detrás de este fenómeno editorial se encuentra Joaquín Abad, un veterano periodista especializado en el ámbito de la investigación y la crónica social de nuestro país. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por adentrarse en los terrenos más espinosos de las figuras públicas de primer nivel, centrando gran parte de sus esfuerzos en recopilar informaciones no oficiales sobre sus vidas privadas.