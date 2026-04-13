“Los novios de Felipe VI”: El explosivo libro sobre el Rey que expone una supuesta red de amantes hombres y famosos

La estabilidad de la Casa Real española se enfrenta a un nuevo temporal mediático que amenaza con sacudir la institución. El reciente lanzamiento editorial del periodista Joaquín Abad ha llevado la conversación a un nivel completamente distinto. La obra, titulada “Los novios de Felipe” (o referida también en algunos círculos como “Los novios del rey Felipe VI”), se adentra en terrenos pantanosos y ofrece una reconstrucción no autorizada de la vida más íntima del actual jefe de Estado.

Este trabajo periodístico no se limita a repasar la agenda oficial del monarca. Por el contrario, el autor promete desentrañar una presunta doble vida que el rey habría mantenido oculta durante décadas. Mezclando el poder, el deseo y los secretos mejor guardados de la élite, el texto sostiene que el monarca ha mantenido vínculos sentimentales tanto con mujeres como con hombres a espaldas de la opinión pública.

Las revelaciones más controvertidas sobre Felipe VI y sus estrategias públicas

Las revelaciones más controvertidas sobre Felipe VI y sus estrategias públicas | Fuente: Casa de S.M el Rey

El recorrido que propone Joaquín Abad comienza desde los primeros años del monarca en el Palacio de la Zarzuela y avanza a través de su rigurosa formación militar y académica. Según relata el libro, durante toda esta etapa formativa y de juventud, la imagen pública del entonces príncipe fue cuidadosamente moldeada para encajar en el guion tradicional que exige una institución tan conservadora como la monarquía española.

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🚨 ESCÁNDALO REAL | El libro “LOS NOVIOS DE FELIPE” del escritor Joaquín Abad desata controversia al señalar supuestas relaciones del rey Felipe VI con figuras como MIGUEL BOSÉ, ALEJANDRO SANZ y el diseñador Lorenzo Caprile. 😱😱



Según el libro, la reina Letizia Ortiz lo… pic.twitter.com/MTioGQUcsz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 11, 2026

Para lograr esta fachada, la obra introduce un concepto que ha llamado poderosamente la atención de los medios de comunicación y de los analistas de la realeza. Se trata de las denominadas relaciones de catálogo. El autor explica que estos vínculos afectivos eran organizados de manera estratégica y con el único fin de proyectar una imagen de normalidad heterosexual ante la sociedad y la prensa internacional, acallando cualquier posible rumor sobre las verdaderas preferencias.

Como ejemplo concreto de esta maniobra de relaciones públicas, el texto señala directamente el mediático noviazgo que el monarca mantuvo con la modelo noruega Eva Sannum. De acuerdo con las páginas escritas por Abad, este romance habría formado parte de dicha estrategia de proyección, diseñada específicamente para reforzar una determinada narrativa en la etapa previa a su matrimonio definitivo.

Nombres propios que sacuden el entorno cercano del monarca

Nombres propios que sacuden el entorno cercano del monarca | Fuente: Antena 3

Si el concepto de las relaciones preparadas ya resulta polémico, la publicación sube la apuesta al proporcionar una lista de nombres muy conocidos que supuestamente habrían cruzado la línea de la amistad con el rey. El libro detalla que Felipe VI se rodeó de un círculo muy cerrado compuesto por empresarios de éxito, militares y destacadas figuras del ámbito artístico nacional e internacional, manteniendo con ellos relaciones que permanecieron en la más estricta confidencialidad.

Entre los señalamientos más comentados y que más impacto han generado en los platós de televisión, figuran personalidades de la talla de Alejandro Sanz y Miguel Bosé. El autor de la obra asegura que los vínculos del monarca con estos reconocidos cantantes habrían superado ampliamente el trato cordial o la simple amistad pública. A ellos se suman otros perfiles de la alta sociedad, como el prestigioso diseñador Lorenzo Caprile, el joven Pepe Barroso (conocido también por ser exnovio de la artista Tini Stoessel), y el empresario Álvaro Fuster, quien ha sido considerado uno de los amigos más íntimos del rey desde su juventud.

¡Escándalo en España! 😮 La reciente publicación del libro ‘Los novios del rey Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida’ ha generado controversia en la península ibérica por la supuesta orientación bisexual del monarca y los más de 20 romances que habría tenido… pic.twitter.com/Ggq5CSDK6T — SDP Noticias (@sdpnoticias) April 12, 2026

Para rastrear el origen de todas estas historias, el periodista se remonta varias décadas en el tiempo. Según la investigación plasmada en el libro, los primeros comentarios y rumores sobre la orientación sexual del actual rey comenzaron a circular cuando este apenas tenía 18 años. El detonante habría sido la estrecha cercanía que mantenía con un compañero cadete durante su etapa de instrucción en la Academia Militar de Zaragoza, un episodio que, según el texto, encendió las alarmas dentro de la Casa Real.

El papel de la reina Letizia y el silencio de la Casa Real

El papel de la reina Letizia y el silencio de la Casa Real | Fuente: Casa de S.M el Rey

Uno de los capítulos más delicados de esta controversia involucra directamente a la reina consorte. Lejos de presentarla como una figura ajena a la realidad de su marido, el libro sugiere que Letizia Ortiz tuvo pleno conocimiento de la doble vida de Felipe VI. Las versiones expuestas indican que ella habría descubierto y, posteriormente, aceptado esta dinámica particular antes de consolidar su matrimonio y ascender al trono español.

Esta presunta aceptación no habría estado exenta de consecuencias para el matrimonio real. El texto argumenta que este acuerdo tácito entre ambos fue el verdadero detonante que impulsó a la reina a iniciar su propio amorío paralelo con el abogado Jaime del Burgo, una historia que ya había generado titulares escandalosos en el pasado reciente. De este modo, la publicación intenta explicar las complejas dinámicas internas y las crisis que han atravesado los reyes a lo largo de los años.

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🫅🏽 Sanz y Bosé fueron "algo" de Felipe IV, según el libro "Los novios de Felipe VI", de Joaquín Abad.

El autor asegura que el rey de España tuvo relaciones sentimentales con hombres como Miguel Bosé o Alejandro Sanz antes de casarse con Letizia.

¿Investigación o polémica tipo… pic.twitter.com/wkn2tuLPvT — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) April 12, 2026

Frente a este sinfín de testimonios, versiones no oficiales y acusaciones graves, la respuesta de la institución ha sido un silencio absoluto. Hasta la fecha, ni el propio monarca, ni su esposa, ni el departamento de comunicación de la Casa Real han emitido ningún tipo de comunicado oficial para confirmar, desmentir o matizar las afirmaciones vertidas por Joaquín Abad en su obra.

El inesperado rumor internacional que involucra a Juliana Awada

El inesperado rumor internacional que involucra a Juliana Awada | Fuente: Europa Press

Mientras el libro generaba titulares en España, desde Argentina llegó otro frente de tormenta para la Corona. El presentador Rodrigo Lussich, durante la emisión del programa Intrusos en la cadena América TV, lanzó una información que vinculaba sentimentalmente al monarca español con la ex primera dama argentina, desatando un debate diplomático y mediático sin precedentes.

Lussich comenzó su intervención apelando a las fuentes de poder de su país, formulando la siguiente pregunta al aire: "¿Qué dice el círculo rojo en la Argentina? Empresarios, banqueros, dueños de medios, lobistas, operadores, que hay por todos lados, la rosca dice que Juliana Awada está muy cerca de un español, y ese español está casado".

Para contextualizar la situación matrimonial de este misterioso hombre, el comunicador añadió datos muy específicos: "El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar, como es tradición en su mundo. Ahora, con los tiempos que han cambiado y corren y teniendo en cuenta que ella, la esposa de él, viene de otro mundo, no es sangre azul, puede volver al llano".

Finalmente, el periodista argentino soltó la bomba informativa revelando las identidades de los protagonistas de su historia: "Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis. Lussich insistió en que los reyes españoles ya estarían absolutamente separados y que solo esperaban blanquear su divorcio coincidiendo con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor.

La repercusión de las declaraciones emitidas desde Argentina obligó a la prensa especializada española a intervenir rápidamente para frenar la desinformación. El reconocido periodista Martín Bianchi Tasso utilizó sus redes sociales para desmentir de manera categórica el supuesto romance con Juliana Awada y la inminencia de un divorcio real. Además, Bianchi Tasso se encargó de evidenciar un error cronológico fundamental en la argumentación del programa sudamericano, recordando a todos que la princesa Leonor ya cumplió los 18 años hace dos años, lo que invalida la teoría de que estuvieran esperando esa fecha para anunciar una separación.