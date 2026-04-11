Tecnología en el fútbol: los jugadores del Barça serán pioneros en usar su sudor como fuente de datos de alto rendimiento

La tecnología sigue llegando al mundo del fútbol, y no lo hace solo en aspectos que tengan que ver con el entretenimiento y la retransmisión, sino para mejorar el rendimiento en tiempo real de los profesionales, como está sucediendo en el Barça, club pionero a la hora de usar el sudor como fuente de datos para mejorar las prestaciones de los jugadores.

De esta manera, de la mano de Onalabs y Garmin, el conjunto azulgrana está dando forma a una tecnología que analiza biomarcadores del sudor en tiempo real, una información que es clave a la hora de poder conocer mejor a los futbolistas del primer equipo y así optimizar las sesiones de entrenamiento.

EL BARÇA APUESTA POR LA INNOVACIÓN MÉDICA

El fútbol de élite está en constante evolución, y si hay un club que siempre ha mostrado estar a la vanguardia, es el FC Barcelona. El conjunto azulgrana ahora es noticia por un nuevo avance que llega de la mano de la empresa catalana Onalabs, con la que ha implementado una tecnología única.

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Hasta el momento, medir la fatiga de un jugador suponía tener que recurrir a métodos invasivos, unos análisis con lactatómetro que, aunque son precisos, resultan molestos y no permiten una monitorización en tiempo real sobre el césped.

Para solucionarlo, ha sido creado el dispositivo Onasport, que se coloca en el pecho y se encarga de analizar el sudor fresco del deportista en tiempo real. Gracias a este se pueden extraer biomarcadores fundamentales sin necesidad de extraer ni una sola gota de sangre, lo que marca un antes y un después para mejorar el rendimiento de los futbolistas.

INTELIGENCIA FISIOLÓGICA PARA EL ÉXITO DEL BARÇA

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El Barça, que también estudia células para optimizar el rendimiento de los futbolistas, apuesta por este sistema cuya clave se encuentra en lo que los expertos llaman inteligencia fisiológica completa, una métrica que analiza la respuesta interna del organismo.

Gracias a la integración con dispositivos de Garmin, los preparadores del Barça pueden cruzar datos de potencia, velocidad y frecuencia cardíaca. Ya no solo consiste en saber cuánto corre un futbolista, sino que se busca entender cómo su cuerpo asimila ese esfuerzo.

En este sentido, el dispositivo Onasport se encarga de enviar datos cada minuto directamente a una plataforma de análisis avanzada, que los técnicos pueden consultar en tiempo real. Esta tecnología aporta grandes beneficios, ya que permite ajustar cargas de trabajo de forma individualizada y con una extremada precisión.

Gracias a esta personalización, se puede mantener a cada futbolista en su punto óptimo de rendimiento durante los meses más exigentes de la competición.

EL SUDOR PARA MEDIR EL RENDIMIENTO EN EL BARÇA

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El FC Barcelona, que fue el primer club del mundo en superar los 25 millones de suscriptores en YouTube, ha tenido clara siempre la importancia de implementar la tecnología con el fin de mejorar el rendimiento de sus futbolistas.

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De una simple gota de sudor procesada por estos nuevos sensores avanzados, el Barça puede obtener mucha más información de la que pueda parecer. El biomarcador más relevante es el lactato inferido, que a través de algoritmos validados puede detectar con precisión el momento exacto en el que comienza la fatiga.

Esto permite a los entrenadores saber cuándo un jugador ha llegado a su límite metabólico sin tener que detener el ritmo de la sesión. Además, el sistema permite a los técnicos del Barça medir la tasa de sudoración exacta y la pérdida de sodio y electrolitos de cada futbolista.

Esta información es muy importante porque permite combatir de una manera óptima la deshidratación y ajustar la nutrición post-entrenamiento de manera individualizada, adaptándose a cada perfil biológico.

VENTAJA COMPETITIVA PARA EL BARÇA

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A través del Barça Innovation Hub, el FC Barcelona es socio inversor de Onalabs, de manera que se busca crear una cultura de innovación interna que proporciona al conjunto azulgrana una base de conocimiento única y difícil de copiar por sus rivales.

Actualmente estos sensores están siendo probados en las categorías inferiores para validar todos los protocolos antes de implementarlos en el primer equipo. La finalidad es conseguir que estos sensores de sudor se integren en los propios petos de entrenamiento que ya incluyen los sistemas GPS de posicionamiento.

La idea es que el futbolista del Barça no tenga que llevar ningún accesorio adicional, manteniendo una máxima comodidad mientras proporciona datos de alto valor para mejorar su rendimiento dentro del terreno de juego.