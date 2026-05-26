"Este no es el camino": El descalabro en taquilla de 'The Mandalorian and Grogu' sentencia la fórmula Disney de Star Wars

Lo que debía ser la confirmación del estudio como el gigante absoluto del mundo del entretenimiento se ha convertido en un dolor de cabeza para Disney. Los datos del primer fin de semana de 'The Mandalorian and Grogu' son la primera gran decepción del verano, pues con solo 65 millones de dólares en la taquilla internacional y algo más de 100 millones en la norteamericana, se convierte en el peor estreno de "Star Wars" en toda su historia, incluso por detrás de la decepcionante "Solo".

Es un golpe difícil de encajar para el estudio. La cinta debía servir para revitalizar el universo televisivo de la franquicia, que lideran Dave Filoni y Jon Favreau, director de la nueva película, pero parece que el público no está reaccionando como se esperaba. Si bien en Disney cuentan con que, a pesar del mal resultado en taquilla, los números del streaming y de la venta de merchandising sirvan para cubrir la inversión de 165 millones de dólares más publicidad —lo que la hace una de las cintas más baratas de producir de la saga desde que fue adquirida por la casa de Mickey—, aun así se ha convertido en la más decepcionante.

El caso español no ha sido distinto; con 1,6 millones de euros recaudados en el primer fin de semana, es apenas el noveno mejor estreno de lo que va de año en el país. Es un número que la pone por detrás de cintas de menor presupuesto como "El diablo viste de Prada 2" o "Torrente: Presidente", y apenas alcanza la cifra total de la más reciente cinta de Almodóvar en el país.

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'El Mandaloriando en la serie

Es un aviso complicado de digerir para el estudio, en particular a nivel internacional. En teoría, "Star Wars" es, junto a Marvel, la gran franquicia de blockbusters de Disney y debería servir como un hit seguro. Pero poco a poco las cintas de la saga han generado agotamiento en los espectadores y en la crítica especializada, la cual ha considerado que la nueva película tiene poco que sumar, tanto como una continuación de la serie de televisión creada por el propio Favreau como para ser parte del universo creado por George Lucas en 1977.

UN FRACASO QUE PONE A DAVE FILONI EN LA CUERDA FLOJA

Y si alguien en Disney puede estar nervioso con este fracaso, es Dave Filoni. Presidente de Lucasfilm desde principios del año, es el creador central detrás de las series animadas de Star Wars "The Clone Wars" y "Rebels", pero además ha sido una de las mentes detrás del universo televisivo de la saga, el cual ha ido de fracaso en fracaso en los últimos tiempos. Series como "Ahsoka" o "El libro de Boba Fett" no han funcionado como se esperaba y la propia "The Mandalorian" se desgastó en una tercera temporada que ha dejado mucho que desear.

El cargo de Filoni le da una responsabilidad similar a la que Kevin Feige tiene sobre las cintas y series de Marvel o James Gunn en el universo de DC. El problema es que precisamente son sus ideas de cómo manejar la franquicia las que últimamente han fracasado, mientras que una serie que no contaba con su aprobación, la ya icónica "Andor" de Tony Gilroy, triunfó. Al mismo tiempo, es posible que la simple sobrecarga de contenido de la franquicia la haya hecho menos atractiva para el espectador.

LA FUERZA NO ESTÁ CON MICKEY

Parte del problema que tiene la empresa es que ya es demasiado tiempo sin que "Star Wars" funcione como debería. Desde 2019, cuando se estrenó el desastroso "Episodio IX", los lanzamientos de la franquicia han ido perdiendo capacidad de convocatoria, tanto en streaming como ahora que se confirma que la tendencia se mantiene en la gran pantalla. No es que sea un fracaso económico, pero hace complicado imaginar cómo se puede manejar la larga lista de proyectos cinematográficos que el estudio, en teoría, mantiene en preproducción.

Además, los proyectos futuros de Filoni no incluyen a Gilroy. El cineasta, que también fue el guionista de "Rogue One", ha pasado a otros proyectos y, aunque sigue cercano a Disney a través de Searchlight Pictures —la distribuidora de cine independiente de Fox—, no se le ha asociado con otros proyectos dentro del universo de Lucas tras el final de "Andor".

Esto deja al estudio como un pollo sin cabeza en lo que a "Star Wars" se refiere. Aunque proyectos de menor escala como "Maul" pueden seguir acumulándose sin pena ni gloria, es difícil pensar en una solución antes del próximo gran estreno de la saga, que de momento no tiene una forma clara.

¿QUÉ HACER CON STAR WARS?

Lo cierto es que Disney tiene un problema real con "Star Wars". Aunque la mercancía de la franquicia nunca ha tenido problemas para venderse y siempre ha servido para tapar los agujeros que dejan los estrenos fallidos, es una propiedad intelectual demasiado valiosa para no seguir lanzando contenido, pero no parece que tengan una fórmula que funcione a la hora de llevar las nuevas ideas a la pantalla.

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De momento, el próximo proyecto que debería llegar a la gran pantalla es "Rogue Squadron", que dirigirá Patty Jenkins —directora de "Wonder Woman" para DC—, y que debería ser una secuela inmediata de "Rogue One". Se suma la trilogía que está escribiendo Simon Kinberg, guionista de varios de los filmes de X-Men y de "The Martian" (El marciano), un cineasta, sin embargo, desigual en su trabajo, pero que puede ser una opción interesante.

Sin embargo, no parece haber un plan claro. Por su lado, el propio Filoni no ha confirmado nuevos proyectos más allá de una segunda temporada de "Ahsoka", pero su falta de información apunta a que no hay un plan real de qué hacer con, quizás, la más valiosa de las propiedades del estudio.