La foto de Salvador Illa y Bad Bunny en la Sagrada Familia que ha roto internet

La foto ya es historia de internet. Salvador Illa y Bad Bunny, juntos, en la Sagrada Familia. El president de la Generalitat compartió la instantánea en sus redes este lunes y en cuestión de horas se ha convertido en el crossover que nadie esperaba pero que todo el mundo está comentando.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un presidente autonómico serio posando con el rey del reguetón en un templo icónico a dos semanas de que llegue el Papa. El timeline no da para más y la gente ya shipea hasta un encuentro papal. Esto va para largo.

Qué ha pasado exactamente en la Sagrada Familia

Bad Bunny quería ver la basílica antes de reventar Barcelona con dos conciertos del DtMF World Tour en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Fuentes de la presidencia catalana confirman que el artista puertorriqueño visitó el templo de Gaudí y allí se "encontró" con Salvador Illa. La cita, que no ha trascendido su fecha exacta, se ha conocido solo porque el propio Illa decidió subir la foto a su perfil oficial.

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Bad Bunny visitó la Sagrada Família durante su estadía en Barcelona. pic.twitter.com/A8VrC0iKvJ — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 25, 2026

En la imagen, Bad Bunny va con capucha, gorra y ropa cómoda, en plan turista discreto. Illa, sonriente, posa a su lado. El mensaje que acompaña la publicación, en catalán, agradece al cantante haber escogido Barcelona como arranque europeo de la gira. Un gesto institucional que, en cualquier otra semana, habría pasado por protocolo y ya.

Pero esta semana no es cualquier semana.

Por qué todo internet está llorando con esta imagen

El plot twist nadie lo vio venir. Ni un solo visitante del templo filtro la presencia del artista ni hubo revuelo previo. El dispositivo de seguridad del president y el look de incógnito del cantante funcionaron tan bien que la foto ha pillado a todo el mundo a contrapié.

En redes ya es un meme imparable. La mezcla de la solemnidad de la Sagrada Familia, la agenda institucional de Illa y la estética de Bad Bunny ha dado para todo tipo de reacciones. Algunos tuiteros comparan la escena con el encuentro entre Rajoy y Paris Hilton hace años, pero aquí hay más capas: el trap, la política catalana, Gaudí y el Papa de fondo.

El encuentro más improbable de 2026 ya tiene foto oficial y la ha subido el president de la Generalitat en persona.

El Papa, la bendición de la torre y la agenda que lo enreda todo

Aquí viene lo bueno. La Sagrada Familia se prepara para recibir al papa León XIV el próximo 10 de junio, dentro de los actos del centenario de la muerte de Gaudí y la bendición de la torre de Jesucristo. Salvador Illa figura entre las autoridades que acompañarán al pontífice durante esa visita.

Mientras tanto, Bad Bunny tiene en el calendario varias fechas en el Metropolitano de Madrid que coinciden con la estancia más prolongada del Papa en la capital. No hay confirmación oficial de un encuentro entre ambos, pero la coincidencia de agendas ha bastado para que las redes monten la secuela de esta historia.

El president, el conejo malo y el sumo pontífice. Si esto fuera un capítulo de serie, dirías que es demasiado guion.

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Lo cierto es que la foto de Illa y Bad Bunny ya ha cumplido su primer objetivo viral: recordarnos que en 2026 cualquier combinación es posible. El templo de Gaudí como escenario de un encuentro entre la política seria y el reguetón global es un resumen bastante fiel de los tiempos que corren.

La visita del Papa en apenas dos semanas le da a todo el asunto un aire de precuela que en la redacción ya hemos visto pasar por el grupo de WhatsApp tres veces. Si alguien logra una foto de los tres juntos en la basílica, cerramos internet por un día.

El chisme en 3 claves (TL;DR)