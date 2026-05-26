Polymarket, bloqueado en España: Consumo lo considera apuesta ilegal y abre expediente

El Ministerio de Consumo ha publicado esta mañana en el BOE el expediente que pone contra las cuerdas a Polymarket y Kalshi. Sus plataformas de predicción, según el Gobierno, no son más que apuestas sin licencia.

No eran una casa de apuestas... hasta que Consumo dijo que sí

Polymarket permitía apostar sobre casi cualquier cosa, desde quién ganaría un debate electoral hasta cuántos huracanes tocarían tierra, y durante meses atrajo millones de euros a nivel mundial. En España, sin embargo, ni tenía permiso ni había solicitado autorización. La ley española es clara: cualquier plataforma que ofrezca juego con dinero debe contar con una licencia específica, y ni Polymarket ni Kalshi han pasado por ese filtro. Eso incluye los mercados de predicción por muy tecnológicamente envueltos que estén.

La fiebre por las predicciones se había disparado. En los últimos trimestres Polymarket movía volúmenes de apuestas que rivalizaban con casas tradicionales, pero sin la supervisión que la normativa exige. Para Consumo, la diferencia entre "apuesta deportiva" y "apuesta sobre resultados electorales" es nula si hay dinero de por medio.

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El BOE, ese buzón al que nadie quiere asomarse

El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy intentó notificar a las dos empresas a través de sus direcciones en el extranjero, pero nadie respondió. Así que la solución fue la de siempre: publicarlo en el BOE, que a efectos legales vale como notificación oficial. El bloqueo de las webs para usuarios españoles ya es una realidad, aunque temporal.

Si hay dinero en riesgo y el resultado depende de un evento futuro, para la ley española eso es juego, no innovación.

Se calcula que el proceso durará en torno a cuatro meses, aunque podría alargarse si las compañías no regularizan su situación. Mientras tanto, cualquier intento de acceder desde una IP española a la web de Polymarket se encontrará con una pantalla de bloqueo. Kalshi, su gran rival, corre la misma suerte.

La línea borrosa entre inversión, predicción y azar

El cierre de estas plataformas en España no surge de la nada. El Gobierno ya se mostró beligerante con la publicidad del juego y con prácticas de plataformas como Booking, a las que sancionó por cláusulas abusivas. Ahora, con los mercados de predicción, la respuesta no es distinta: si andas como apuesta, hablas como apuesta y pagas como apuesta, eres una apuesta.

En Estados Unidos, los mercados de predicción se venden como un termómetro de la opinión pública, casi un instrumento financiero. Pero en España la regulación es menos lírica: cualquier actividad que implique arriesgar dinero y cuyo resultado sea ajeno a la voluntad del jugador entra en el perímetro de la Ley del Juego. No importa que la cuota se disfrace de "contrato inteligente" o que las predicciones vengan con gráficos de probabilidad.

La decisión de Consumo es, por tanto, pragmática. Polymarket y Kalshi tenían un vacío legal que explotar y lo explotaron hasta que alguien se dio cuenta. Ahora tendrán que decidir si solicitan una licencia en España —y entonces competir con las casas de apuestas tradicionales— o si se marchan definitivamente. El siguiente capítulo lo escribirán ellas, pero con el BOE encima de la mesa.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. Que Polymarket operara sin licencia era un secreto a voces en el sector; el bloqueo era cuestión de tiempo. Si esperabas que la palabra "predicción" les diera un pase VIP, la normativa de Consumo no está para metáforas.

El resumen para vagos (TL;DR)