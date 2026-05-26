Patricia Pardo carga contra Alejandra Rubio por su vuelta a la tele: "No es coherente"

Alejandra Rubio anunció un parón indefinido en la televisión y ha vuelto a los dos meses para promocionar su libro. Patricia Pardo la ha llamado 'incoherente'.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una antigua compañera de plató le saca los colores con una sola frase y la red de fans ya está partida en dos tirando pullas y memes. Si el culebrón de las Campos-Rubio no existiera, habría que inventarlo.

La vuelta que pilló a todos con el pie cambiado

Resulta que Alejandra dijo en mayo que necesitaba un descanso, que estaba amargada y que salía de 'Vamos a ver' por salud mental. Pues bien, este domingo se plantó en '¡De viernes!' con una sonrisa y su libro nuevo. La excusa: 'No vengo como personaje, vengo como autora a promocionar mi obra'. Que es como decir que dejas el gimnasio pero vuelves a la misma clase porque ahora eres instructora.

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La propia Alejandra reconoció que dejó su puesto diario porque no se sentía escuchada ni valorada. Pero a la hora de defender su faceta de escritora, no le ha temblado el pulso para pisar el mismo plató que hace dos meses le generaba tanta infelicidad. 'No me voy a sentar la semana que viene en un plató diariamente, igual dentro de un mes sí, pero no te lo puedo asegurar', intentó matizar.

La respuesta de Patricia Pardo, con coherencia o sin ella

Patricia Pardo, su excompañera en 'Vamos a ver', no ha tardado en recoger el guante. Y lo ha hecho con el tono dolido pero mordaz que tan bien se le da. Le recordó a Alejandra que ella misma le comentó que no la veía feliz y que le desea lo mejor, pero que el problema de fondo es otro.

La estocada llegó en forma de frase lapidaria: 'A lo mejor la tele no es tu camino, a eso me refiero cuando digo que el problema de Alejandra Rubio es que no vive en coherencia'. La frase 'no vive en coherencia' es el zasca que ha incendiado las redes. Resume en tres palabras lo que medio Twitter llevaba días pensando y, de paso, alimenta el interminable culebrón de las Campos y sus aledaños.

La coherencia es un lujo que en la tele no todo el mundo se puede permitir, pero Patricia Pardo ha puesto el dedo en la llaga.

Por qué este drama nos engancha tanto (y qué dice de la tele actual)

Esto no es solo un beef entre dos compañeras. Es un capítulo más de la eterna lucha entre lo que se dice en un plató y lo que luego se hace. Alejandra Rubio no es la primera famosa que anuncia una retirada triunfal y reaparece a los pocos meses con otra excusa. El público ya está curado de espanto, pero el morbo sigue intacto porque la coherencia vende — o al menos da titulares.

La lección es clara: las palabras se las lleva el viento, pero un libro hay que promocionarlo. Y si para ello hay que volver a sentarse donde te criticaron, se hace. La tele es un patio de vecinas amplificado y, por ahora, no parece que nadie quiera irse de la escalera. El siguiente episodio lo veremos en cuanto vuelvan a coincidir, porque esto arde y no ha hecho más que empezar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)