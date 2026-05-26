Avisos de la AEMET por calor y viento: ¿dónde subirán las temperaturas?

¿Preparado para otro día de temperaturas altas y condiciones meteorológicas variables? Este martes no será la excepción. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia avisos importantes por calor en varias regiones y alerta también por viento y olas en zonas concretas de Andalucía.

No es solo que suban los termómetros, sino que algunas áreas vivirán un ambiente especialmente intenso, con máximas que superarán los 34-36ºC. ¿Quieres saber si tu región está en la lista?

La AEMET ha activado avisos por calor en puntos clave del país. En Cantabria, el litoral, Liébana y el Valle de Villaverde estarán en alerta, mientras que en Extremadura la provincia de Badajoz sufrirá temperaturas elevadas. El País Vasco no se queda atrás, con Guipúzcoa y Vizcaya en aviso. Además, las islas Canarias orientales —Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura— también experimentarán un notable incremento térmico.

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¿Qué temperaturas se esperan?

Las máximas superarán los 34-36ºC en el cuadrante suroeste de la península, zonas del Cantábrico, el valle del Ebro y en las islas canarias orientales. Esto significa que, si estás en alguna de estas áreas, deberías tomar precauciones para evitar golpes de calor o deshidratación.

Por otro lado, Cádiz estará en aviso no por el calor, sino por las condiciones marítimas adversas. El viento fuerte y las olas altas requerirán atención especial, sobre todo para actividades en la costa o en el mar. Así que, si tienes planes en la playa o en el puerto, mejor echar un vistazo al parte meteorológico antes de salir.

Después de los días complicados por la dana en el noroeste peninsular, la AEMET advierte que esta se irá alejando y rellenando, lo que traerá estabilidad generalizada. Por eso, los cielos aparecerán poco nubosos o despejados en gran parte del territorio. Sin embargo, en las zonas costeras de Galicia, Cataluña y el norte de Baleares se formarán nubes bajas, que podrían generar brumas o nieblas costeras.

Posibles chubascos aislados

Por la tarde, en las montañas del centro y norte del país, la nubosidad de evolución se hará más notoria y no se descarta algún chubasco aislado en el Pirineo o el Sistema Central. En Canarias, las nubes medias y altas dominarán, con chubascos en las islas montañosas y presencia de calima, sobre todo en las orientales.

Las temperaturas en Canarias subirán, pero en la Península y Baleares no habrá grandes cambios. Se esperan descensos en las máximas del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, junto con una ligera caída de las mínimas. Aún así, muchas zonas seguirán con valores elevados para esta época del año.

¿Te parece que este verano va a dejar tregua? Pues parece que no, al menos por ahora. Así que ya sabes, mantente atento a los avisos y cuida tu salud cuando el calor apriete.