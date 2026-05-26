Finneas defiende a Billie Eilish en TikTok y los fans no pueden con el amor fraternal

Finneas O'Connell, el hermano mayor de Billie Eilish, ha vuelto a demostrar que la sangre pesa más que un TikTok hater. La cosa empezó con un vídeo de una cuenta fan de Justin Bieber que se atrevió a llamar 'perdedora' a la cantante comparando su versión de 2018 con la actual. Lo que no esperaba la dueña del perfil era que el propio Finneas apareciera en comentarios para poner las cosas en su sitio.

El comentario que encendió la mecha

El vídeo, subido hace unos días, consistía en un montaje de fotos de Billie de 2018-2019 con el texto: "rip 2018-2019 billie, habrías pensado que la Billie de 2026 es una perdedora". La cuenta, administrada por una fan entregada a Justin Bieber, añadía que solía admirar a la Billie de aquella época porque le parecía "MUY guay".

El clip superó las 13.000 visualizaciones, una cifra que aunque parezca modesta fue suficiente para que Finneas se topara con él y decidiera entrar al trapo. Y menos mal que lo hizo.

Publicidad

La respuesta de Finneas que ha conquistado a todos

En un comentario que ya es oro puro para los fans, el productor y hermano mayor soltó: "Os vi desmenuzar a esta chica cuando tenía 16 años y ahora os veo hacer lo mismo con la de 24. Lo único que veo es a una mujer joven con el valor de crecer y mostrar empatía".

La dueña del vídeo no respondió, pero sí desactivó los comentarios de la publicación. Aun así, internet ya se había hecho eco. El gesto corrió como la pólvora por Reddit, donde la comunidad no tardó en señalar la hipocresía de los fandoms y la suerte que tiene Billie de tener un hermano así.

No es solo un hermano protegiendo a su hermana pequeña: es un productor que vio cómo el mundo la juzgaba por crecer y decidió plantarse.

Las reacciones no se hicieron esperar. Un usuario escribió: "Qué sentimiento tan dulce de un hermano mayor protector. Creo que debería evitar interactuar con los fans tóxicos", a lo que otro respondió: "Ignorar a los psicópatas no los va a hacer desaparecer. Señalarlos puede que les dé esa pizca de autoconciencia que necesitan para espabilar".

Por qué los fans están aplaudiendo esta defensa (y no es la primera vez)

La anécdota ha reavivado el debate sobre la toxicidad en las comunidades de fans y, de paso, ha recordado que Finneas lleva años ejerciendo de escudo. Ya salió al paso cuando acusaron a Billie de "activismo performativo", criticó un videojuego de IA titulado "Who Killed Billie Eilish?" y hasta pidió calma a sus seguidores cuando la artista perdió las nominaciones a los Grammy el año pasado.

Ninguno de los fans dudaron en calificar la relación como la más sana que han visto en la industria. "Es genuina, no hay postureo. Me encantan", resumía otro comentario en Reddit. La anécdota también ha llevado a más de uno a revisitar la web oficial de Billie Eilish para recordar que la esencia sigue intacta.

Mientras el vídeo original sigue con los comentarios cerrados, el zasca de Finneas ya es historia del fandom. Y, por si alguien tenía dudas, deja claro que meterse con la hermana pequeña tiene consecuencias.

El chisme en 3 claves (TL;DR)