Luis de la Fuente defiende su lista sin madridistas: "No miro la procedencia"

La lista de 23 de Luis de la Fuente ha sido el bombazo del martes. Cero madridistas en una convocatoria de España para un Mundial. Algo que no se había visto en 90 años de fútbol internacional. Y el seleccionador, en lugar de esconder el tema, ha ido al cara a cara: 'No miro la procedencia de los jugadores'.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Por primera vez en la historia, la selección no lleva a ningún futbolista del Real Madrid a una gran cita. El madridismo arde, el barcelonismo se frota las manos y el debate va a durar todo el verano.

El ‘no miro la procedencia’ que ha desatado la tormenta

En los Desayunos de RTVE y EFE, De la Fuente se plantó sin un ápice de duda. 'Para mí, el equipo más grande que hay es la selección española', soltó antes de remachar que su única motivación es deportiva. Las palabras exactas fueron: ‘Yo soy la única persona que tiene sólo una motivación deportiva en la toma de decisiones, que es buscar lo mejor para mi equipo. Esto es la selección de todo un país’.

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La ausencia de Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo García o Fran García —todos ellos en la prelista de 55— ha dejado un hueco histórico. Es la primera vez desde que España compite en torneos internacionales que no hay ni un madridista en la lista definitiva.

Ocho culés y un Eric García que vuelve por la puerta grande

Mientras el madridismo digiere el golpe, el FC Barcelona coloca a ocho jugadores en la convocatoria. Entre ellos, Eric García, que vuelve a la absoluta tras pasar por todas las categorías inferiores. De la Fuente lo justificó con naturalidad: ‘Ha estado conmigo en la sub-19, sub-21, Juegos Olímpicos... en la absoluta no habíamos tenido oportunidad por diferentes motivos. Ha tenido lesiones en los momentos clave’.

El seleccionador también se deshizo en elogios con Lamine Yamal. 'Está ilusionadísimo, con unas ganas tremendas. Es muy joven pero con una gran madurez', aseguró. Y añadió una frase que pone toda la presión sobre el chico: ‘Este es el momento de Lamine Yamal. En la vida hay que aprovechar los momentos’. El riojano confía en que los compañeros le harán rendir aún mejor.

Un precedente que marca el Mundial y la tensión en el vestuario

La decisión de no llevar madridistas es inédita, pero el seleccionador ya ha tomado otras arriesgadas. En la Eurocopa 2024 dejó fuera a varios pesos pesados y le funcionó. El precedente sirve para calmar algunas voces, aunque la afición merengue no olvida que su equipo ha ganado la Champions tres veces en los últimos cinco años y varios de sus canteranos han brillado esta temporada.

Lo que sí parece claro es que el bloque del Mundial será eminentemente azulgrana y con un líder emergente como Lamine Yamal. La presión está servida. Si España hace un buen papel, la polémica se disolverá; si pincha en primera ronda, la ausencia de madridistas será el gran ruido del torneo.

Yo soy la única persona que tiene sólo una motivación deportiva en la toma de decisiones.

El propio De la Fuente habló del estado físico del grupo y fue especialmente cariñoso con Mikel Merino: ‘Si tengo que recogerle en brazos a su casa para que venga, lo haré’. Todos los tocados llegarán para el debut, aunque él ya mira más allá del primer partido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)