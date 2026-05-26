La nueva licencia TDT la gana Siete, el grupo de accionistas rebeldes de Prisa, y Mediaset pierde el pulso

El Gobierno ha hecho su apuesta y no, no es la que esperabas. La nueva licencia de TDT se la lleva Siete, el proyecto de los accionistas rebeldes de Prisa, y deja a Mediaset con un palmo de narices. Sí, el grupo de Telecinco, con ocho canales en abierto y toda la experiencia del mundo, se ha quedado a las puertas porque el Ejecutivo ha priorizado el 'pluralismo' sobre la solvencia. Y el movimiento tiene mucha tela.

El pulso que nadie esperaba

El Consejo de Ministros adjudicó este martes —con Pedro Sánchez de viaje en Roma— la frecuencia a Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, que bajo el paraguas de Global Alconaba agrupa a Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela. Tres nombres que ya protagonizaron la guerra interna en Prisa para apartar a Joseph Oughourlian. Ahora se llevan el premio gordo: un canal en abierto que deberá empezar a emitir antes de noviembre, justo a tiempo para calentar las generales de 2027.

Mediaset, con su músculo financiero y ocho licencias adjudicadas, partía como favorito. Pero el Gobierno ha tirado de manual: en las bases del concurso, publicadas en el BOE de octubre de 2025, se dejó claro que lo que más puntuaba era 'mejorar los niveles de pluralismo' y garantizar una 'expresión libre y pluralista de ideas'. Y ahí Siete presentó una oferta que, al menos sobre el papel, encajaba como un guante.

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Siete, la tele que nace con el sello de Prisa

El nuevo canal tendrá un presupuesto de entre 20 y 25 millones anuales —una cifra ajustada que obliga a centrarse en tertulias y debates más que en grandes informativos— y ya está moviendo ficha para fichar presentadores de primer nivel. En la trastienda suenan nombres como el del fundador de Globomedia, José Miguel Contreras, que asesora al proyecto, y se rumorea que el elegido para la parte técnica podría ser Mediapro.

Como socio industrial aparece Telefé, la cadena argentina que aporta experiencia y el 25% del capital, aunque el control queda en manos españolas. Y una curiosidad: sobre la mesa ha estado usar la marca CNN, un guiño a la extinta CNN+ y un sello de calidad informativa que el propio Gobierno ve con buenos ojos.

El canal nace para reforzar el pluralismo, pero su presupuesto limitado lo convierte en una apuesta de tertulias y fichajes con aroma a política.

¿Pluralismo o jugada de tablero?

En la redacción ya lo estamos comentando: la decisión tiene más capas que una cebolla. Por un lado, el argumento oficial es impecable: Mediaset ya controla demasiado pastel de la TDT y darle otra licencia sería concentrar aún más el mercado. Pero el hecho de que los adjudicatarios sean precisamente los accionistas que el Gobierno apoyó para tumbar a Oughourlian en Prisa levanta cejas. La tele se estrena en noviembre, a las puertas de un ciclo electoral, y su vocación es eminentemente informativa. Llamadme malpensado, pero el timing huele a estrategia.

En cualquier caso, lo que está claro es que la TDT española va a recibir un nuevo inquilino. Con un presupuesto modesto, una estructura por definir y contactos a los que sacar brillo, Siete se prepara para aterrizar en un mercado publicitario que, según las previsiones, remonta en 2026. Veremos si en seis meses tenemos un canal de verdad o una tertulia con aspiraciones. El tiempo dirá.

El chisme en 3 claves (TL;DR)