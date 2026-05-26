Hallan por accidente en 2026 una nueva isla en la Antártida que era una 'zona de peligro' en los mapas

Una tormenta en el mar de Weddell llevó al Polarstern a un hallazgo inesperado: una isla nueva en la Antártida. La zona aparecía como 'área peligrosa' sin cartografiar en las cartas náuticas, y ahora ya tiene nombre oficial.

El descubrimiento, anunciado en un comunicado del Instituto Alfred Wegener (AWI), pilló a los científicos completamente por sorpresa. La expedición Polarstern llevaba semanas cartografiando el mar de Weddell cuando el mal tiempo les obligó a buscar refugio cerca de la isla Joinville. Fue entonces cuando avistaron lo que parecía un iceberg sucio.

'En la carta náutica aparecía como una zona de peligro, pero no estaba claro qué era', explicaba Simon Dreutter, del laboratorio de batimetría del AWI. 'Mirando por la ventana vimos un 'iceberg' que parecía roca. Cambiamos el rumbo y cada vez era más evidente que teníamos una isla delante'.

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El islote recién bautizado mide 130 metros de largo y 50 de ancho —algo más que el propio Polarstern (118 metros)— y asoma 16 metros sobre el agua. El proceso de nomenclatura oficial ya está en marcha, y en cuanto esté completo se publicará la posición exacta en los mapas internacionales.

El instituto alemán recuerda que solo se ha cartografiado una cuarta parte de las aguas antárticas. La mayoría de los modelos se basan en datos satelitales de baja resolución, lo que deja enormes 'puntos ciegos' en las zonas costeras. Por eso muchas cartas marinas tienen una cobertura tan fragmentada.

En plena era de los satélites, todavía hay islas enteras esperando a que alguien se desvíe por una tormenta para aparecer en los mapas.

Por qué este hallazgo es tan raro (y tan 2026)

Aunque parezca increíble, encontrar tierra firme sin cartografiar no es algo que ocurra todos los días. Desde que empezó la observación por satélite, estos descubrimientos se cuentan con los dedos de una mano. Y más en la Antártida, un continente que creemos hipervigilado pero que, en realidad, tiene más agujeros en sus mapas que un suizo gruyer.

La zona del mar de Weddell es especialmente traicionera por los bajos no mapeados. De ahí la etiqueta de 'zona de peligro'. Seguimos encontrando tierra firme en pleno 2026 porque las profundidades marinas —y sus islotes— se resisten a ser domesticadas por una app.

Lo que los mapas no te cuentan de la cartografía antártica

Este hallazgo deja una lección: la Antártida sigue siendo uno de los territorios menos conocidos del planeta. La propia AWI admite que las cartas náuticas tienen 'una cobertura irregular', y que muchas zonas se consideran manchas blancas. No es que los mapas mientan, es que directamente no llegan.

El equipo de batimetría del Polarstern, liderado por Boris Dorschel-Herr, ya prepara la publicación de la posición de la isla. Mientras, el resto nos quedamos con la imagen de un trozo de roca de 50 metros de ancho que llevaba décadas escondido bajo una etiqueta de advertencia. A veces, una tormenta te regala el plano de lo que los GPS no saben.

El chisme en 3 claves (TL;DR)