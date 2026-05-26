Dragon Quest 40 aniversario: Square Enix lo celebra con un directo el 27 de mayo y los fans ya sueñan con Dragon Quest XII

El JRPG no sería lo mismo sin los slimes de Akira Toriyama y las melodías de Sugiyama. Square Enix ha montado un directo para conmemorar los 40 años de Dragon Quest que promete ser la cita con más hype desde que vimos a Link en Switch 2.

La cita es mañana 27 de mayo a las 15:00h (hora peninsular española) y se emite gratis en el canal oficial de YouTube de la saga. No hay excusa para perdérselo: la propia compañía ha dicho que desvelará “el futuro de la franquicia”, así que más vale tener las expectativas por las nubes.

Horario, canal y eso que siempre preguntas en Twitter

La retransmisión empieza puntual en el canal de YouTube con el nombre oficial DRAGON QUEST 40th Anniversary Special. Se puede ver desde cualquier dispositivo sin registro. Si estás en Latinoamérica, los horarios varían; en México será a las 8 de la mañana, en Argentina a las 10. Pero vamos, que en España es después de comer y encaja perfecto.

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Dragon Quest XII: el fantasma que lleva cinco años paseándose por los mentideros

Square Enix soltó un teaser de Dragon Quest XII en 2021 y desde entonces, mutis absoluto. Ni una imagen, ni un dato. La saga ha cumplido 40 años y esta ventana es la ideal para romper el silencio. Si no enseñan nada, el desconcierto va a ser épico.

El equipo de Yuji Horii lleva años callado y la comunidad lleva el hype al límite. Yo, si soy honesto, espero al menos un tráiler con gameplay y un año de lanzamiento. No pido más. De hecho, si anuncian que sale en 2027, ya me parece un notición.

Cinco años sin noticias de Dragon Quest XII es demasiado tiempo incluso para los estándares de Square Enix, que ya es decir.

Y si no es DQ XII, siempre nos quedará el remake de VIII o el Builders 3 que ya es meme

Los foros hierven con dos alternativas: el esperadísimo remake de Dragon Quest VIII, que lleva coleando desde hace lustros, y un Dragon Quest Builders 3 que es ya un chiste recurrente. La tercera entrega del Minecraft con slimes sería un bombazo, sobre todo después del éxito del dos y su versión para PC.

A nadie le amargaría un dulce con el regreso del Héroe de Trodain en HD. Pero seamos sinceros: lo que todo el mundo quiere ver es el combate renovado de Dragon Quest XII y el tono “más adulto” que prometieron en el teaser.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. La ocasión es inmejorable, el JRPG de gran presupuesto escasea y Square Enix sabe que si no enseña DQ XII se le llena el chat de slimes enfadados. Si hay tráiler, se rompe internet.

El resumen para vagos (TL;DR)