Las nuevas zapatillas pistacho de New Balance y Auralee que arrasarán este verano

Reconócelo, a ti también te gusta ir a la última sin dejarte un riñón. Y cuando vi que New Balance y Auralee habían creado unas zapatillas en el color de moda del verano, supe que tenías que saberlo. Las AURALEE x New Balance 204L en tono pistacho se ponen a la venta este 29 de mayo por 160 euros y prometen ser el objeto de deseo de los sneakerheads.

¿Por qué todo el mundo habla de estas zapatillas pistacho?

El color pistacho ha pasado de los postres a la ropa y ahora a tus pies. La colaboración entre la marca de Boston y la firma japonesa Auralee, liderada por Ryota Iwai, ha dado como resultado un modelo que combina nobuk, cuero, y malla ligera (sí, con esa coma extra que a veces se nos cuela) en un tono suave que evoca los helados de verano y la nostalgia de los años 70. La silueta 204L, un clásico renovado, ofrece un equilibrio entre lo retro y lo contemporáneo: la suela de goma, los paneles de malla y la paleta de colores neutros hacen que sean tan versátiles como bonitas.

Además de la versión pistacho, existe otra en marrón oscuro con nobuk que simula el envejecimiento natural, pero la clara es la que se lleva la palma. Y es que el pistacho no es solo un color: es la tendencia que lo está empapando todo este verano, desde las camisetas hasta los accesorios. Llevarlo en unas sneakers es la forma más fácil de actualizar tu armario sin esfuerzo.

Publicidad

La zapatilla no solo es bonita: la plantilla amortiguada y la suela de goma hacen que caminar con ellas sea como pisar una nube. El modelo 204L llevaba tiempo sin actualizarse, y Auralee ha sabido darle un toque de lujo silencioso, con materiales de primera que se notan al tacto. Perfectas para el día a día veraniego, donde el confort es tan importante como el estilo.

Las redes ya echan humo. En cuanto se filtraron las imágenes, los foros de zapatillas empezaron a especular con que se agotarían en minutos, y no es para menos. Colaboraciones de este calibre a 160 euros son un chollo si las comparas con otros drops limitados que fácilmente superan los 250. Y con el respaldo de New Balance, la calidad está asegurada.

El pistacho ha llegado para quedarse, y estas New Balance son la excusa perfecta para subirse a la tendencia sin dejarse un dineral

Cómo combinarlas sin parecer un helado de pistacho andante

A veces los colores llamativos asustan, pero el pistacho es sorprendentemente fácil de llevar. Un chino beige o blanco roto y una camiseta oversize en algodón crean un look limpio y actual. Si prefieres un rollo más urbano, unas bermudas anchas y una camiseta de tirantes dejan que las zapatillas sean las protagonistas absolutas. Y si te atreves con el total look, un pantalón cargo en tono crema y una camisa de lino corta te convierten en el rey del street style.

¿Merecen la pena los 160 euros? Nuestra opinión sincera

New Balance ya nos tiene acostumbrados a colaboraciones de éxito, desde las 327 con Casablanca hasta las 2002R con Salehe Bembury. Esta entrega con Auralee mantiene el listón alto: diseño cuidado, materiales premium y un precio que, para ser limitado, es más que razonable. Si no quieres quedarte sin ellas, marca el 29 de mayo en el calendario y prepárate para el clic rápido. Según ha adelantado Trendencias, el lanzamiento será global y la web de New Balance será tu mejor baza.

🛒 Directo al grano

Precio: 160 €. Fecha de lanzamiento: 29 de mayo de 2026. Dónde comprarlas: en la web oficial de New Balance y en tiendas seleccionadas de Auralee, aunque lo más probable es que se agoten online en minutos.