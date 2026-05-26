El SEPE tiene una regla de 90 días que te puede dejar sin cobrar el paro

Has dejado un curro porque no te llenaba, encuentras otro que pinta mejor y a las tres semanas te despiden. Vas a pedir el paro y el SEPE te dice que no. Y no te lo esperas. Este escenario, más habitual de lo que parece, tiene un culpable: los 90 días que necesitas cotizar para que la administración dé por "limpia" una baja voluntaria anterior.

La regla de los 90 días que te puede dejar sin paro

Cuando dejas un empleo por voluntad propia, esa decisión se queda grabada en tu historial. Para que el SEPE te conceda la prestación contributiva (la que cobras si has cotizado lo suficiente), necesitas, entre otros requisitos, no haber abandonado el último trabajo voluntariamente. Pero hay un matiz que casi nadie conoce: si después de esa baja coges otro empleo y la empresa te echa antes de que cumplas 3 meses de alta, el derecho al paro no se activa. Lo explica el sindicato USO en un vídeo reciente de TikTok: "Se considera que no has limpiado la baja voluntaria anterior".

La norma, en cristiano, funciona así: los 90 días de cotización en el nuevo puesto actúan como una especie de borrado. Si te despiden antes de ese plazo, el SEPE entiende que la renuncia anterior sigue pesando y te deniega la prestación. Da igual que lleves años cotizados o que cumplas el resto de condiciones; este detalle bloquea el acceso al paro.

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Qué pasa si te echan durante el periodo de prueba

En general, si una empresa te despide sin haber terminado el periodo de prueba, tienes derecho a paro siempre que tengas las cotizaciones necesarias. El problema aparece cuando traes una baja voluntaria a cuestas. Aunque el cese lo decida la empresa, si no has permanecido al menos 90 días en ese nuevo empleo, el SEPE no te pagará nada. Es decir, el motivo del despido importa menos que el tiempo que llevases dado de alta.

Esto es especialmente duro para quien acepta un puesto y a las pocas semanas ve que no encaja o que la empresa decide prescindir de él. El periodo de prueba, diseñado para que ambas partes puedan romper sin consecuencias, se convierte aquí en una trampa administrativa que deja a muchos jóvenes sin red.

Por qué esta norma castiga a los más jóvenes (y cada vez más)

No es casualidad que el sindicato USO esté dando la voz de alarma por TikTok. El mercado laboral de 2026 está lleno de contratos temporales, cambios rápidos y rotaciones forzosas. Para una persona menor de 35 años, acumular esos 90 días en un mismo sitio antes de que algo se tuerza no siempre es fácil. Y la Administración, mientras tanto, aplica la regla con rigidez: o llegas a los tres meses o el paro se esfuma.

Vamos por partes. El objetivo original de la norma era evitar que alguien abandonara un trabajo voluntariamente, se colocara en otro apenas unos días y luego forzara un despido para cobrar la prestación. Tiene su lógica interna, pero se ha convertido en un obstáculo para trayectorias laborales que ya no son lineales. La realidad de 2026 es que muchos jóvenes encadenan empleos de corta duración y, en ese contexto, los 90 días de carencia se convierten en una barrera casi insalvable.

Los 90 días de cotización son el peaje que la Seguridad Social pone a quien cambia de trabajo por iniciativa propia.

A efectos prácticos, si estás pensando en dejar tu empleo actual para probar en otro sitio, conviene que sepas esto: cualquier despido antes de los 3 meses te deja sin derecho a paro y te obliga a empezar de cero. La medida, además, no distingue entre quien se fue porque no aguantaba más y quien simplemente buscaba mejorar. El resultado es el mismo: un portazo administrativo.

Mientras no se reforme, la recomendación es tan sencilla como antipática: aguanta hasta cumplir los 90 días en el nuevo destino o, si no puedes, asume que te quedarás sin prestación. Quizá en la práctica, la mayoría de los trabajadores ni siquiera conoce este requisito hasta que el SEPE les comunica la denegación. Y eso es justo lo que hay que evitar.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)