Privacidad y chatbots: las 5 cosas sobre tu vida privada que nunca deberías contarle a una IA

La inteligencia artificial ha llegado a nuestra vida para aportar muchos cambios a nivel personal y profesional, con chatbots que están muy integrados en nuestra vida diaria, como es el caso de ChatGPT o Gemini, entre otros. Sin embargo, en todos los casos hay que tener cuidado con todo lo que respecta a nuestra privacidad.

Es por este motivo por el que los expertos insisten en darle importancia a nuestros datos, advirtiendo a los usuarios de las 5 cosas sobre nuestra vida privada que nunca deberíamos contarle a una IA, ya que esta tecnología podría utilizar esta información y llegar a manos inadecuadas que puedan usarla con fines ilícitos.

CUIDADO CON EL USO DE LOS CHATBOTS DE IA

De la mano de la conocida experta en seguridad, María Aperador, podemos conocer algunas precauciones con respecto a diferentes servicios y plataformas en el mundo digital. En este sentido, ha advertido en numerosas ocasiones acerca del mal uso de los chatbots de inteligencia artificial.

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La criminóloga especializada en ciberseguridad asegura que los ciberdelincuentes se aprovechan de la recopilación de datos de este tipo de plataformas. Por este motivo, el tema de la privacidad y seguridad en los chatbots es muy importante, y es necesario tenerlo en cuenta, sobre todo por toda la información usada por las empresas para entrenar sus modelos de IA.

En este sentido, también hay que tener en cuenta la advertencia de la ENISA, que advierte que esta tecnología está siendo usada en un 80% de las campañas de phishing actuales, un dato preocupante si tenemos en cuenta la forma en la que las personas hablan con chatbots de IA como Gemini, ChatGPT y otros.

En este sentido, es importante saber que estos chatbots no son amigos ni confidentes, sino que almacenan de forma masiva cada cosa que se les dice, y lo que se guarda en ellos puede ser usado en tu contra si se filtran los datos o algún ciberdelincuente accede a tu cuenta o historial.

EXPOSICIÓN DE DATOS SENSIBLES EN LOS CHATBOTS DE IA

Fuente: Unsplash

Siendo conscientes de la peligrosa revolución de Gemini, también hay que tener en cuenta que el uso de la inteligencia artificial debe ser cuidadoso. Es una realidad que existen funciones muy útiles en ChatGPT y otros chatbots, pero hay que utilizarlas con frecuencia.

A día de hoy, este tipo de asistentes de inteligencia artificial recibe millones de conversaciones cada día, siendo herramientas que están en el día a día de las personas, tal y como recuerda la propia María Aperador, que insta a ser muy cautelosos con su uso para velar por una mayor ciberseguridad.

Los chatbots son muy útiles hoy en día, ya que con ellos se pueden generar imágenes y vídeos realistas, crear contenidos, programar aplicaciones y mucho más. Sin embargo, el problema es que hay una constante exposición de datos sensibles.

LAS 5 COSAS SOBRE TU VIDA PRIVADA QUE NO DEBES COMPARTIR CON NINGÚN CHATBOT

Fuente: Unsplash

Una vez que sabemos que hay que tener cuidado con ChatGPT en asuntos de salud, también hay que tener en cuenta las recomendaciones de la investigadora. María Aperador tiene claras las 5 cosas sobre tu vida privada que no debes compartir con un chatbot de inteligencia artificial. Son las siguientes:

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Datos médicos y salud mental : Es muy habitual que los usuarios utilicen ChatGPT y otros chatbots similares para realizar consultas médicas. Esto lleva a aportar información clínica sensible que puede ser delicada si llega a las manos inapropiadas.

: Es muy habitual que los usuarios utilicen ChatGPT y otros chatbots similares para realizar consultas médicas. Esto lleva a aportar información clínica sensible que puede ser delicada si llega a las manos inapropiadas. Información financiera : Bajo ninguna circunstancia se deben facilitar credenciales financieras, como datos bancarios, cuentas o capturas relacionadas con entidades bancarias o plataformas de monederos.

: Bajo ninguna circunstancia se deben facilitar credenciales financieras, como datos bancarios, cuentas o capturas relacionadas con entidades bancarias o plataformas de monederos. Identidad y ubicación : La experta en ciberseguridad no recomienda añadir direcciones físicas, capturas, planes de viaje con localizaciones exactas u otra información que pueda ser clave para saber exactamente dónde te encuentras.

: La experta en ciberseguridad no recomienda añadir direcciones físicas, capturas, planes de viaje con localizaciones exactas u otra información que pueda ser clave para saber exactamente dónde te encuentras. Documentación : Por otro lado, María Aperador recomienda evitar facilitar datos personales como nombres y apellidos, número de DNI y otros documentos que contengan detalles personales.

: Por otro lado, María Aperador recomienda evitar facilitar datos personales como nombres y apellidos, número de DNI y otros documentos que contengan detalles personales. Contenido multimedia personal: Es importante que no aportes a los chatbots fotos y vídeos personales, y es que las imágenes que usas para editarlas se almacenan y son usadas para entrenar al modelo.

Existen muchos motivos por los que esta información es peligroso que llegue a los ciberdelincuentes, y la mejor forma de evitarlo es apostando por la prevención y evitando facilitar datos o contenido personal y sensible a los chatbots de inteligencia artificial.