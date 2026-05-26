Se filtra una miniantena de Starlink que funciona sin enchufe

Hay filtraciones que valen millones. La última de Starlink no es de gas, sino de código, y apunta a un cambio que los nómadas digitales llevan años pidiendo: una antena Mini con batería integrada. La pista ha saltado en el propio 'software' de la compañía, donde dos cadenas de texto leen el estado de carga de una batería que, hasta ahora, no estaba en ninguna parte.

Y no, no es un cacharrito externo. Los de Elon Musk ya venden baterías para la Mini actual, pero son caras y pesan lo suyo. La novedad va de una celda que viene de serie, como la de un portátil, y que convierte la promesa de internet satélite en cualquier sitio en algo que por fin cabe en la mochila sin el cargador.

El código que delató a Elon Musk

Según adelantó PCMag, el 'firmware' de Starlink incluye referencias explícitas a la gestión de carga de una batería que no se enchufa. La antena Mini normal solo entiende de corriente directa; necesita un cable a una fuente de alimentación, ya sea la red, el mechero del coche o una estación portátil potente. Si el sistema ahora monitoriza el estado de carga sin intermediarios, la conclusión es clara: la próxima versión llevará la batería dentro.

Publicidad

El detalle lo refrenda The Verge con una cifra concreta: 99 Wh, justo el límite que permite volar con ella sin incumplir las normas de seguridad aérea. Suficiente para unas cinco horas de conexión con velocidad normal. No es un ‘powerbank’ cualquiera; es la diferencia entre hacer una directo desde el refugio de montaña o que el 'stream' se corte a los diez minutos.

Starlink se está quitando los cables de encima para ser el proveedor de internet de quienes no tienen enchufe ni lo quieren.

¿Cinco horas de internet en la mochila? Lo que sabemos

Además de la autonomía, la filtración revela que el sistema podrá alternar entre tres modos de energía. Cuanto más bajes el ancho de banda, más horas aguanta. La idea es obvia: si solo necesitas consultar mapas y enviar mensajes, puedes estirar la batería mucho más allá de las cinco horas. Si quieres 'streaming' en 4K, mejor que te lleves también una buena dosis de sentido común.

La Mini actual ya era un avance para viajeros itinerantes, pero seguía atada a un enchufe o a una batería externa de alto voltaje. Meter la pila dentro no solo ahorra peso y espacio, sino que abre la puerta a excursiones de verdad, caravanas sin instalación eléctrica o zonas de conflicto donde la infraestructura brilla por su ausencia.

Pero, ¿realmente necesitas una antena con batería?

Esa pregunta solo se la hace quien nunca ha intentado trabajar desde un 'camping' con la batería del coche en reserva. La Starlink con batería no compite con el wifi de la cafetería; compite con no tener cobertura y tirar de mensajería satelital de dos líneas con un Garmin InReach. El salto es brutal para cualquier perfil que combine movilidad radical con necesidad de conexión decente.

Ahora bien, la jugada tiene trampa. La gracia de Starlink siempre fue la velocidad de bajada, no la portabilidad extrema. Meter la antena en una mochila está muy bien, pero el plato sigue midiendo lo mismo y la orientación al cielo no es negociable. En movimiento, por ejemplo dentro de un coche, el rendimiento baja estrepitosamente, y la batería no va a solucionar ese problema. Así que, antes de emular a Bear Grylls con un 'router' espacial, conviene tener claro que las cinco horas son en condiciones ideales y con la antena quietecita.

El movimiento de Elon Musk llega, además, en un momento en el que Amazon acelera con Project Kuiper y las alternativas celulares 5G-NTN empiezan a ser una realidad en móviles de gama alta. SpaceX no se puede dormir, y equipar una antena de uso personal con batería es la forma más directa de mantener la ventaja de ser los primeros.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La idea es redonda y el código no miente, pero aún falta el anuncio oficial, el precio y la experiencia real fuera de laboratorio. La puntuación sube porque, por fin, la letra pequeña de ‘internet en cualquier parte’ deja de incluir la coletilla ‘si llevas un generador’.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)